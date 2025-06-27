Instagram'da Paylaşımlarımın Yeniden Paylaşılmasını (Repost) Nasıl Engellerim?

Instagram'a paylaştığınız içeriklerin başkaları tarafından yeniden paylaşılmasını sağlayan "repost" özelliği geldi. Ancak Instagram'da paylaşılan içeriklerin başkaları tarafından izne gerek olmadan yeniden paylaşılması pek çok kişi için rahatsız edici olabilir. Biz de bu yazımızda Instagram'da paylaşımlarınızın repost edilmesini yani yeniden paylaşılmasını engellemek için uygulamanız gereken adımları anlattık

Instagram'da Paylaşımlarımın Başkaları Tarafından Yeniden Paylaşılmasını (Repost) Nasıl Engellerim?

Instagram uygulamasını açın

Sağ altta yer alan Profil simgesine dokunun ve profilinizi açın

Sağ üst köşede yer alan üç çizgiye dokunun ve "Ayarlar ve hareket" menüsünü açın

Aşağı kaydırın ve "Paylaşım ve yeniden kullanım" seçeneğini bulun

"İnsanların içeriklerini paylaşmasına izin ver" kısmındaki seçenekleri kapatın

Instagram'da yeniden paylaşım özelliğini kapatmak için öncelikle mobil uygulamanızı açarak başlamalısınız. Ana ekranda sağ alt köşede bulunan profil fotoğrafınıza veya profil simgesine dokunarak kişisel profilinize erişim sağlayın. Profilinize girdikten sonra hesabınızla ilgili tüm düzenlemeleri yapabileceğiniz menülere erişim sağlamalısınız.

Profil sayfanızda sağ üst köşede üç yatay çizgi şeklinde görünen menü simgesine dokunarak "Ayarlar ve hareket" menüsünü açın. Instagram'ın tüm gizlilik ve güvenlik ayarlarına bu bölümden ulaşabilirsiniz. Burada aşağı doğru kaydırdığınızda "Paylaşım ve yeniden kullanım" seçeneğini bulacaksınız.

Bu bölüm içeriklerinizin başkaları tarafından nasıl kullanılacağını belirlemenize olanak tanır. Bu menüde farklı paylaşım seçenekleri ve kısıtlamaları göreceksiniz. "İnsanların içeriklerini paylaşmasına izin ver" seçeneğini kapatarak, paylaşımlarınızın başkaları tarafından story'lerde veya direkt mesajlarda paylaşılmasını engelleyebilirsiniz.

Bu ayarlar kapatıldığında, diğer kullanıcılar sizin gönderilerinizi kendi hikayelerinde paylaşamaz veya arkadaşlarına gönderemez. Instagram gizlilik ayarları sayesinde, içerikleriniz üzerinde tam kontrol sahibi olabilir ve istemediğiniz paylaşımların önüne geçebilirsiniz.

Bu işlemi tamamladığınızda, dijital içeriklerinizin güvenliği konusunda önemli bir adım atmış olursunuz.