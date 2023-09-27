Instagram Reels Hediye Gönderme Nasıl Yapılır?
Instagram'ın dijital içerik üreticilerine sunduğu yeni para kazanma yöntemi Instagram Gifts Türkiye'de. İşte, Instagram Reels hediye gönderme özelliği!
Instagram’da içerik üreticilerinin gelir elde etmesini sağlayan özelliklere bir yenisi daha eklendi. Artık Türkiye’de de aktif hale getirilen uygulama ile Reels videolarından gelir elde etme imkânı doğuyor.
Bu özellik sayesinde beğendiğiniz içerik üreticilerine reels içerikleri aracılığıyla hediye gönderebilirsiniz. Peki, yurtdışında ‘gifts’ olarak bilinen ve Türkiye’de de ‘Reels hediye gönderme’ olarak anılan bu özellik nasıl kullanılıyor?
Bu yazımızda Instagram’da 'reels hediye gönderme’ özelliğinin nasıl kullanıldığını ve bu eylemden nasıl para kazanıldığını anlatıyoruz. İşte, Instagram Reels hediye gönderme özelliği hakkındaki detaylar!
Instagram Reels’ta Nasıl Hediye Gönderilir?
Türkiye’deki dijital içerik üreticilerinin Reels videolarında hem gelir hem de motivasyon kaynağı olarak değerlendirebileceğimiz bu özellik için çeşitli hediye seçenekleri tanımlanmış durumda.
Videonuzu izleyen kişiler bu seçeneklerden birine basarak size hediye gönderebilir. Reels hediye gönderme işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise şu şekilde:
- Instagram’da beğendiğiniz bir Reels içeriğine hediye göndermek için ‘yıldız bakiye’nizin olması gerekiyor. Yıldız bakiyeniz yoksa yıldız sayısı seçerek yükleme yapabilirsiniz.
- İsterseniz önceden yıldız bakiyenize ekleme yapmak için yıldız sayısını seçtikten sonra belirtilen talimatları izleyerek bir bakiye oluşturabilir daha sonra Reels içeriklerini keşfetmeye başlayabilirsiniz.
- Reels videolarını izlerken beğendiğiniz bir video olduysa ve bu içerik üreticisine hediye göndermek istiyorsanız, bu aşamada da yıldız bakiyenizi güncelleyebilirsiniz.
- Bunun için izlemekte olduğunuz Reels içeriğinde yer alan ‘hediye gönder’ butonuna basıp, sağ üst kısımda yer alan ‘yıldız bakiyesi’ seçeneğinden ilgili menüye ulaşabilirsiniz.
- Uygulamanın sizi yönlendirdiği işlemleri tamamladıktan sonra içerik üreticisine göndermek istediğiniz hediye miktarını seçmelisiniz.
- Hediye miktarları şu an için 20 - 200 TL aralığında değişiklik gösteriyor. Instagram tarafından hediye gönderirken size dayatılan bir alt veya üst sınır bulunmuyor.
- Dilerseniz aynı içeriğe birden fazla hediye gönderme imkânınız da var.
- Seçim yaptıktan sonra ‘gönder’ butonuna bastığınızda Reels hediye gönderme işlemi tamamlanmış oluyor.
- Ödeme yöntemleri şu an için Facebook ile eşleştirilmiş durumda değil. Yani Facebook’ta bulunan yıldız bakiye Instagram’a, Instagram’daki ise Facebook’a aktarılarak kullanılamıyor.
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