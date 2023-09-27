Instagram Reels Hediye Gönderme Nasıl Yapılır?

Instagram’da içerik üreticilerinin gelir elde etmesini sağlayan özelliklere bir yenisi daha eklendi. Artık Türkiye’de de aktif hale getirilen uygulama ile Reels videolarından gelir elde etme imkânı doğuyor.

Bu özellik sayesinde beğendiğiniz içerik üreticilerine reels içerikleri aracılığıyla hediye gönderebilirsiniz. Peki, yurtdışında ‘gifts’ olarak bilinen ve Türkiye’de de ‘Reels hediye gönderme’ olarak anılan bu özellik nasıl kullanılıyor?

Bu yazımızda Instagram’da 'reels hediye gönderme’ özelliğinin nasıl kullanıldığını ve bu eylemden nasıl para kazanıldığını anlatıyoruz. İşte, Instagram Reels hediye gönderme özelliği hakkındaki detaylar!

Instagram Reels’ta Nasıl Hediye Gönderilir?

Türkiye’deki dijital içerik üreticilerinin Reels videolarında hem gelir hem de motivasyon kaynağı olarak değerlendirebileceğimiz bu özellik için çeşitli hediye seçenekleri tanımlanmış durumda.

Videonuzu izleyen kişiler bu seçeneklerden birine basarak size hediye gönderebilir. Reels hediye gönderme işlemi için izlenmesi gereken adımlar ise şu şekilde: