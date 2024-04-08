Instagram Reels Yeniden Kullanıma İzin Ver Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Instagram’da paylaştığınız reels içerikleri başkaları tarafından kullanılabilir mi? Bu ayarı açık bıraktıysanız ve hesabınız herkese açıksa evet, kullanılabilir. Instagram’da paylaştığınız reels içeriğinde üç nokta simgesine tıkladığınızda karşınıza bununla ilgili bir seçenek çıkıyor.

İlgili özelliği aktif/ kapalı konuma getirmek sizin tercihiniz Bu yazımızda videolarınızın tekrar kullanımına ilişkin ayarlamayı nasıl yapacağınızı anlatıyoruz. İşte, detaylar!

Instagram Reels Yeniden Kullanıma İzin Ver Özelliği Nedir?

Instagram’da herkese açık olarak paylaşılan reels içerikleri binlerce hatta bazen milyonlarca kişiye ulaşmayı başarıyor. Bu sırada içeriklerinizi kullanmak isteyen birileri karşınıza çıkabilir. İyi niyetli düzenlemeler belki işinize bile yarayabilir ancak içeriklerinizin başkaları tarafından kullanılmasını istememek de en doğal hakkınız.

Instagram’da görülen bu özellik reelsların yeniden kullanılmasını sınırlandırmanıza yardımcı oluyor. Özelliği açık bıraktığınızda yani izin verdiğinizde reels videonuzun tamamı ya da bir kısmı kullanılarak yeni reels, gönderi ve hikaye paylaşımları yapılabiliyor.

Instagram Reels Yeniden Kullanma İzni Nasıl Kapatılır?

Paylaşmış olduğunuz reels videosunu açın.

Sağ tarafta çıkan butonlardan üç nokta şeklinde olana dokunun.

Açılan seçenekler arasında “yeniden kullanıma kapat” yazısını görüyorsanız buna tıklayabilirsiniz.

Eğer bu kısımda “yeniden kullanıma izin ver” yazıyorsa zaten özellik pasif durumda demektir. Yani içeriğiniz yeniden kullanılmaya kapalıdır.

Aynı yöntemi farklı reels içeriklerinizde uygulayarak, tek tek bu özelliği kapatabilirsiniz.

Toplu bir şekilde yeniden kullanma izinlerini yönetmek isterseniz bunun işlemi Instagram hesabınızın Ayarlar bölümüne giderek yapma şansınız var.

Bunun için Instagram hesabınızı açıp profilinizin olduğu sekmeye geçin.

Bu sekmede sağ üstte bulunan üç çizgi şeklindeki butona tıklayarak Ayarlar menüsüne ulaşın.

Ayarlar ve hareketler menüsünde “başkalarının seninle etkileşimleri” başlığının altında “paylaşım ve remiksler” bölümünü bulun.

Burada hem reels hem de diğer içerik türleri için yeniden kullanma izinlerini düzenleyebilirsiniz.

Siz içeriklerinizin yeniden kullanılmasına izin veriyor musunuz? Bu ayarı yapmanız gerektiğini fark etmiş miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!