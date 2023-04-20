Instagram Onay Kodu Gelmiyor, Çözümü Nedir?

Instagram onay kodu gelmiyor problemi, görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan hesabın kullanılamamasına neden olur. Dolayısıyla bu problemle karşılaşan kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edebilmesi için problemi düzeltmesi gerekir.

Farklı bir cihaz üzerinden oturum açmaya çalıştığınızda, parolayı sürekli yanlış girdiğinizde veya farklı bir IP adresi üzerinden hesabınıza giriş yapmaya çalıştığınızda doğrulama kodu girmeniz istenebilir. Peki, Instagram güvenlik kodu gelmiyor sorunu için hangi çözüm yöntemleri uygulanmalıdır?

Instagram Onay Kodu Gelmiyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Telefon numarasının doğru olduğundan emin olun.

Instagram'ın sunucu durumunu kontrol edin.

Sinyal gücünü kontrol edin.

Rahatsız Etmeyin modunu kapatın.

Uçak modunu kapatın.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Cihazı kapatıp açın.

Farklı cihazdan onay kodu almayı deneyin.

VPN yazılımını devre dışı bırakın.

Spam sayfasını kontrol edin.

Telefon Numarasının Doğru Olduğundan Emin Olun

Doğrulama kodu gelmiyorsa ilk olarak hesabınızda ekli olan telefon numarasının doğru olduğundan emin olmanız gerekiyor. Eğer telefon numarasını doğru girmişseniz bir sonraki yönteme göz atabilirsiniz.

Instagram'ın Sunucu Durumunu Kontrol Edin

Görüntü tabanlı sosyal medya platformunun sunucularında meydana gelen problem, doğrulama kodlarının gelmemesine neden olabilir. Bu sebepten dolayı Instagram'ın sunucu durumunu kontrol edin ve sunucularda bir sorun olup olmadığını öğrenin.

Sinyal Gücünü Kontrol Edin

Yeterli sinyal gücü yoksa akıllı telefonunuza SMS gelmeyebilir. Bu da güvenlik koduna ulaşamamanıza neden olur. Dolayısıyla ekranın üst kısmından sinyal gücünü kontrol edin.

Rahatsız Etmeyin Modunu Kapatın

Rahatsız Etmeyin modu etkin olduğu için yeni SMS mesajlarını görmüyor olabilirsiniz. Bildirim paneli üzerinden Rahatsız Etmeyin modunun açık olup olmadığını kontrol edebilir, eğer açıksa modun üzerine dokunarak pratik bir şekilde kapatabilirsiniz.

Uçak Modunu Kapatın

Tıpkı Rahatsız Etmeyin modunda olduğu gibi Uçak modu da gelen mesajları görememenize yol açar. Ekranın üst kısmında uçak simgesinin olup olmadığını kontrol edin. Eğer uçak simgesi görünüyorsa ister ayarlar sayfası üzerinden isterseniz bildirim panelinden uçak modunu kapatın.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Cihazın ayarlarını açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Instagram'ı seçin.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği Sil" butonuna basın.

Cihazı Kapatıp Açın

Yeniden başlatma işlemi telefon ile ilgili bazı sorunların düzelmesini sağlayabilir. Bu nedenle cihazın yan tarafında yer alan güç butonuna bir süre basılı tutarak kapatma işlemini gerçekleştirin. Telefonu yeniden başlattıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Farklı Cihazdan Onay Kodu Almayı Deneyin

Instagram güvenlik kodu gelmiyor sorunu için uygulayabileceğiniz yöntemler arasında farklı cihazdan onay kodu almayı denemek de yer alıyor. Eğer bu yöntem de işe yaramazsa bir sonraki yöntemi deneyebilirsiniz.

VPN Yazılımını Devre Dışı Bırakın

VPN programı kullanıyorsanız yazılımı geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Hizmeti kapattıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Spam Sayfasını Kontrol Edin

Sosyal medya hizmeti tarafından gönderilen e-posta, spam sayfasına gelmiş olabilir. Bu durumda e-posta bildirimi görünmez. Söz konusu nedenden ötürü e-mail hesabınızın spam sayfasını kontrol edin.

Eğer spam bölümünde sosyal medya hizmetinden e-mail gelmemişse durumu Instagram'a bildirebilir ve sorun düzelene kadar Instagram benzeri uygulamalar kullanabilirsiniz.

Bu yazıda Instagram onay kodu gelmiyor sorunu için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini sıraladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.