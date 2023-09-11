Instagram'da Rehberdeki Kişileri Bulma Nasıl Yapılır?

Sosyal medya platformu Instagram, rehberdeki kişileri bulma işleminin yapılabilmesine olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar rehberinde yer alan kişileri çok pratik bir şekilde bulabiliyor. Peki, söz konusu işlem için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Bu rehberde görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da rehberdeki kişileri görme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Eğer siz de sosyal medya hesabınız üzerinden rehberinizdeki kişileri bulmak istiyorsanız aşağıda bulunan adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz.

Instagram'da Rehberdeki Kişileri Bulma Adımları

Instagram'ı açın.

Yatay üç çizgi butonuna basın.

"Ayarlar ve gizlilik" menüsüne girin.

"Arkadaşları takip et ve davet et" kategorisini görüntüleyin.

"Rehberdeki Kişileri Takip Et" seçeneğini seçin.

"Erişime izin ver" seçeneğine basın.

Erişime izin verdikten sonra rehberdeki kişiler önerilmeye başlanacaktır.

Instagram, hikaye gizleme dahil olmak üzere pek çok işlemin yapılabilmesine imkân tanıyor. Bunlar arasında rehberdeki kişileri görme de bulunuyor. Söz konusu işlemi gerçekleştirmek için ilk olarak mobil cihazınızda yüklü olan görüntü tabanlı sosyal medya uygulaması Instagram'ı açın.

Bir sonraki adımda ekranın sağ alt kısmında bulunan profil simgesine dokunun. Profil sayfasının sağ üst köşesinde yer alan yatay üç çizgi butonuna basın. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencerede bulunan menüler arasından "Ayarlar ve gizlilik" menüsüne girin.

"Ayarlar ve gizlilik" menüsünde "Gizlenen sözcükler", "Kısıtlılar", "Paylaşım" dahil olmak üzere pek çok kategori göreceksiniz. Bu kategoriler arasından yer alan "Rehberdeki Kişileri Takip Et" kategorisini görüntüleyin.

Açılan sayfada yer alan "Rehberdeki Kişileri Takip Et" seçeneğini seçin. Bunu yaptığınızda bir pencere açılacak. "Takip edebileceğin kişiler bulmak için kişiler erişime izin ver" yazısının yer aldığı pencerede "Erişime izin ver" seçeneğini seçin.

Erişime izin verdikten sonra popüler sosyal medya uygulaması, rehberinizde yer alan kişileri önermeye başlayacaktır. Söz konusu pencerede hesap ayarları üzerinden istediğiniz zaman senkronizasyonu kapatma imkânına sahip olduğunuz bilgisi de yer alıyor.

Bu rehberde dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler sosyal medya platformunda rehberde bulunan kişileri görmek için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.