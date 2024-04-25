Instagram’da Sizi Taklit Eden Hesapları Nasıl Bulabilirsiniz?

Instagram’da kullanıcı deneyimi, hesap güvenliği, gizlilik ve daha birçok alanda güncellemeler devam ediyor. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu sahte hesaplardan şikayetçi!

Özellikle bazı hesapları taklit eden içerik hırsızları, hesap sahiplerinin canını önemli ölçüde sıkmayı başarıyor. Instagram, bu noktada yeni bir hizmet sunarak hem taklit hesapları açığa çıkarmayı hem de içerik hırsızlığının önüne geçmeyi hedefliyor.

Bu özelliğin yanı sıra Instagram’da sizi taklit eden hesapları bulmak için kullanabileceğiniz üçüncü parti yazılımlar da mevcut. Peki, Instagram’da taklitçi hesaplar nasıl bulunur? Bu hesapların izinsiz paylaştığı içerikler nasıl şikayet edilir? Gelin, birlikte bakalım.

Instagram Taklit Hesap Bulma Nasıl Yapılır?

Instagram’ın henüz kısıtlı sayıda kullanıcıya erişim izni verdiği yeni bir özellik bulunuyor. Bu özellik kapsamında içeriklerinizi izinsiz ve ısrarlı biçimde paylaşan hesaplar Instagram tarafından tespit edilip listeleniyor.

Böyle bir durum oluştuğunda yeni özellik sayesinde uygulama size bir bildirim gönderiyor. Bu bildirimde yer alan ve sizin içeriklerinizi izinsiz kullanan hesapları kolayca görüntüleyebiliyor, çaldığı içerikler hakkında şikayet oluşturabiliyorsunuz.

Instagram fake hesap bulma konusuna çözüm getiren bu özelliği kullanırken karşınızdaki kişi aynı işlemi tekrarlamaya devam ederse oluşturduğunuz şikayetler doğrultusunda uygulama bu kişinin paylaşımlarını kaldırıyor.

Hatta gerekirse bu hesabın kapatılmasını sağlıyor. Böylece taklit hesaplardan kurtulma konusunda artık Instagram’ın da bizlere destek olduğunu söyleyebiliriz.

Instagram Taklit Hesap Kapattırma Nasıl Yapılır?

Instagram’da sizin adınıza açılan hesapları kapattırmak için öncelikle uygulamadan destek talep etmeniz ve bu kişinin profili ile ilgili şikayetleri oluşturmanız gerekiyor.

Sonuç alamadığınız taktirde veya yasal olarak bu kişiden şikayetçi olmanız durumunda savcılığa dilekçe yazmanız gerekiyor. Bu hesabın kapatılması ve oluşturduğu maddi / manevi hasarın giderilmesi için dilekçenizi görsel kanıtlarla desteklemenizde yarar var.

Adınıza sahte bir hesap açılmış olması ve diğer kişilerle bu hesap üzerinden iletişime geçilmesi çeşitli mağduriyetlere neden olabiliyor. Bu yüzden sizi veya bir başkasını taklit eden bir hesabı fark ettiğinizde gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlamanız hem sizin hem de diğer kullanıcıların güvenliği açısından büyük bir önem taşıyor.

Sizce Instagram’ın sunduğu bu yeni özellik içerik hırsızlığının önünü kesebilecek mi? Taklitçi hesapların sayısı bu sayede azaltılabilir mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın!