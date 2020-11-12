Instagram Yorum Sınırlama / Filtreleme Nasıl Yapılır? - Instagram'da profilinizi herkese açık tutmak, daha fazla kitleye ulaşabilmek adına temel bir anahtardır. Öte taraftan bu, istemediğiniz çok sayıda yorumla karşılaşabileceğiniz anlamına da geliyor.

Instagram Yorum Sınırlama Nasıl Yapılır?

Instagram uygulamasını açın. Profilinize tıklayın. Sağ üst köşede yer alan açılır menüye basın. Gizlilik sekmesine girin. Yorumlar menüsüne tıklayın. Yorumlara İzin Ver kutucuğuna basın. İstediğiniz ayarı seçin.

Buradaki adımları izleyerek Instagram'da gönderilerinize kimlerin yorum yapabileceğini belirleyebilirsiniz. Bu noktada yapabileceğiniz üç farklı tercih bulunuyor. Eğer bunların tam olarak ne olduğundan emin değilseniz, hemen aşağıda detaylarını bulabilirsiniz.

- Takip Ettiklerin: Bu seçeneği aktif hale getirdiğinizde sadece sizin takip ettiğiniz kişiler gönderilerinize yorum yapabilir.

- Takip Edenler: Bu seçeneği aktif hale getirdiğinizde sadece sizi takip eden kişiler gönderilerinize yorum yapabilir.

- Takip Ettiklerin ve Takip Edenler: Bu seçeneği aktif hale getirdiğinizde sadece sizi takip edenler ve sizin takip ettikleriniz gönderilerinize yorum yapabilir.

- Herkes: Bu seçeneği aktif hale getirdiğinizde takip ettiğiniz ya da takip edenlere bakılmaksızın isteyen herkes gönderilerinize yorum yapabilir.

Eğer daha spesifik kişileri engellemek istiyorsanız, bunun için de bir yöntem var.

Instagram uygulamasını açın. Profilinize tıklayın. Sağ üst köşede yer alan açılır menüye basın. Gizlilik sekmesine girin. Yorumlar menüsüne tıklayın. Yorumları Engelle kutucuğuna basın. İstediğiniz hesapları seçin.

Burada yaptığınız ayarlarla birlikte seçtiğiniz kullanıcıların gönderilerinize yorum yapmasını engelleyebilirsiniz. Bu kullanıcılar, başkaları yorum yaptıysa yorumların açık olduğunu ancak kendisinin kısıtlandığını fark edecektir. Bu nedenle gizli bir değişiklik olduğunu düşünmeyin.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan yöntemlerle yorumlarınızı sınırlamayı ve filtrelemeyi başarabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.