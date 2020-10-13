Instagram Kaybolan Mesaj Özelliği Kullanıma Açıldı: Hemen Deneyin

Instagram kaybolan mesaj özelliği kullanıcıların kullanımına sunuldu. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagram yeni özellikler üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Instagram kaybolan mesaj özelliği hakkında merak edilenleri sizler için bir araya getirdik.

Instagram Kaybolan Mesaj Özelliği Nasıl Kullanılır?

Instagram'ın yazılım geliştirme ekibi uygulamaya yeni özellikleri entegre ediyor. Son gelen özellik ile birlikte mesajlar görüldükten hemen sonra kaybolacak. Instagram kaybolan mesaj özelliği kullanımı oldukça basit. İşte yeni gelen özellik hakkında bilgiler.

Yeni özelliği kullanmak için Instagram DM'den mesajlaşma ekranına gitmeniz gerekiyor. Ekranı yukarı doğru kaydırdığınızda kaybolan mesaj bölümü açılıyor. Açılan bölüme yazdığınız mesajların tümü görüldükten hemen sonra kaybolacak.

Kaybolan mesaj modu açık iken ekran görüntüsü aldığınızda karşı tarafa bildirim gidiyor. Bu yüzden ekran görüntüsü alırken dikkatli olmanızda fayda var. Hemen aşağıdan özelliğe ait ekran görüntüsüne ulaşabilirsiniz.

Instagram kaybolan mesaj özelliği şu anda bazı kullanıcılarda kapalı. Özellik kademeli olarak yayına alınıyor. Özellik sizde şu anda gözükmüyor ise yapmanız gereken herhangi bir şey bulunmuyor. Kaybolan mesaj özelliğinin ilerleyen saatlerde tüm kullanıcılara açılacağın tahmin ediyoruz.

Instagram indir butonundan uygulamayı akıllı telefonunuza indirebilirsiniz. Sizler yeni kaybolan mesaj özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce yeni özellik gereksiz mi olmuş yoksa gerekli mi? Alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Instagram yeni özellikler ile daha da güçlenmeye devam ediyor.. Geçtiğimiz günlerde arama butonu, reels butonu ile yer değiştirdi. Bu değişiklik bazı kullanıcılar tarafından tepkiye neden olurken bazı kullanıcılar tarafından da çok sevildi. Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram bakalım ileride nasıl yenilikler ile karşımıza çıkacak.

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