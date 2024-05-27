Intel Thunderbolt Share Nedir? Özellikleri Neler?

Intel’in aynı anda birden fazla bilgisayarı çalıştırabileceğiniz yeni teknolojisi tanıtıldı. Bu teknoloji sayesinde sadece bir kablo ile farklı cihazları tek noktadan kontrol edebileceksiniz.

Intel Thunderbolt Share isimli bu teknoloji ile bilgisayar, monitör ve diğer aksesuarların kontrolü sağlanabiliyor olacak. Bu yazımızda Intel Thunderbolt Share teknolojisi ile ilgili detayları kaleme alıyoruz.

Intel Thunderbolt Share Nedir?

USB Type-C kablosu ile farklı cihazları birbirine bağlayıp yönetebileceğiniz Thunderbolt Share teknolojisi, Thunderbolt 4 ya da 5 desteği sunan cihazların bir arada kullanımına imkân tanıyor.

Sadece bir adet kablo ile dosya paylaşımı yapabileceğiniz bu teknolojide iki farklı bilgisayarı tek monitörden kullanma imkânınız oluyor.

Bu şekilde kullandığınızda dosyaları bir bilgisayardan diğerine aktarmak için ekran üzerinde sürükle bırak işlemini yapmanız yeterli. Böylece eski bilgisayardan yeni bir cihaza kolayca verilerinizi transfer etmeniz mümkün.

Intel Thunderbolt Share Özellikleri Neler?

Thunderbolt Share teknolojisi ile dosya aktarmak, kablosuz veya kablolu ağ ile veri paylaşımı yapmaktan daha güvenilir olarak değerlendiriliyor.

Cihazlar arasında büyük boyutlu veriler paylaşılırken ağ bağlantısı kullanıldığında bu işlem biraz uzun sürüyor. Thunderbolt Share teknolojisi ise yüksek bant genişliği sayesinde çok daha hızlı bir şekilde veri aktarımını tamamlamanıza ortam hazırlıyor.

Thunderbolt Share uygulamasını açtığınızda diğer bilgisayarla bağlan, dosyaları sürükle-bırak, senkronize et, yeni bilgisayara verileri taşı gibi seçenekler karşınıza çıkacak. Bunlardan birini seçip kolayca ilerleyebileceksiniz.

Intel’in yaptığı açıklamalara göre bu teknolojinin 2024 yılı içinde genel kullanıma açılması hedefleniyor. Öncelikli olarak bazı markaların ürünleri için kullanılabilecek olan Thunderbolt Share teknolojisini ilk etapta Acer, Lenovo, MSI, Razer gibi markaların ürünlerde deneyimleyebileceğiz.

Thunderbolt Share teknolojisinin özellikle iş dünyasında zaman kazandıran çözümler sunması bekleniyor. Ayrıca bilgisayar oyuncuları da bu teknolojiden yararlanarak daha nitelikli ve hızlı bir oyun deneyimi yaşayabilir. Benzer şekilde yayıncılar, YouTuberlar ve içerik üreticileri için de çeşitli kolaylıklar sunabilecek bir teknoloji olduğunu söylemek mümkün.

Siz Intel Thunderbolt Share teknolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu teknolojinin sunduğu kaliteli bağlantı opsiyonundan yararlanmak hangi alanlarda işinizi kolaylaştıracak? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın!