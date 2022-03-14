İnternet Altyapısı Sorgulamak İçin Kullanabileceğiniz Siteler!

İnternet altyapısı sorgulama için kullanılabilen siteler neler? Binanızda altyapının olup olmadığını yalnızca birkaç adım ile öğrenebilirsiniz. Altyapı yoksa "İnternet altyapısı başvurusu nasıl yapılır?" şeklinde bir soru sorabilirsiniz. Bu yazıda konuya dair kafanızda oluşan soru işaretlerini gidereceğiz.

İnternet hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bilgiye erişimi inanılmaz derecede kolay hale getiren internetin kullanılabilmesi için altyapı desteğinin olması gerekiyor. İnternet servis sağlayıcıları (İSS), Türkiye’nin dört bir noktasına altyapı kurmaya devam ediyor fakat bazı konumlarda hâlâ altyapı olmayabilir. Böyle bir durumda altyapı olmadan internet servisleri kullanabilirsiniz.

Binanızda internet altyapısının olup olmadığını anlayabilmek için kullanabileceğiniz çeşitli web siteleri bulunuyor. Bu web siteleri sayesinde süreci oldukça kolay hale getirebilirsiniz. Böylelikle konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Altyapı olup olmadığını internet servis sağlayıcısının müşteri hizmetlerini arayarak da öğrenebilirsiniz fakat İSS’nin resmi web sitesini kullanmak daha pratik.

İnternet Altyapısı Sorgulama İçin Kullanılabilen Siteler Neler?

Türk Telekom altyapı sorgulama

TürkNet altyapı sorgulama

KabloNet altyapı sorgulama

Turkcell SuperOnline altyapı sorgulama

Millenicom altyapı sorgulama

İnternet servis sağlayıcıları, sahip olduğu internet siteleri üzerinden altyapı sorgulama işleminin yapılabilmesine olanak tanır. Böylece kullanıcılar yaşadıkları binada altyapının olup olmadığının çok kolay ve pratik bir şekilde öğrenebilir.

1. Türk Telekom Altyapı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türk Telekom altyapı sorgulama sayfasını açın.

"İnternet Altyapısı" sekmesini seçin.

İl, ilçe, mahalle, cadde / sokak, dış kapı no ve iç kapı no bilgilerini girin.

"Altyapı sorgula" butonuna tıklayın.

Binanızda Türk Telekom’un internet altyapısı olup olmadığını öğrenmek için ilk olarak İSS’nin oluşturduğu altyapı sorgulama sayfasını açmanız gerekiyor. Açtığınız sayfa üzerinden "İnternet Altyapısı" sekmesine tıklayın. Bu işlemin ardından İl, ilçe, mahalle, cadde / sokak, dış kapı no ve iç kapı no bilgilerini girin. Son olarak "Altyapı sorgula" butonuna tıklayın.

2. TürkNet Altyapı Sorgulama Nasıl Yapılır?

TürkNet altyapı sorgulama sayfasını ziyaret edin.

"Adres ile sorgulama" sekmesine tıklayın.

İl, ilçe, mahale, cadde / sokak, bina ve daire bilgilerini seçin.

"Altyapını sorgula" butonuna tıklayın.

TürkNet altyapısının olup olmadığını öğrenmek için internet servis sağlayıcısının resmi web sayfasını ziyaret edin. "Adres ile sorgulama" kısmından il, ilçe, mahalle, cadde / sokak, bina ve daire bilgilerini seçin. Bu işlemin hemen ardından "Altyapını sorgula" butonuna tıklamalısınız.

3. KabloNet Altyapı Sorgulama Nasıl Yapılır?

KabloNet altyapı sorgulama sayfasına girin.

İl, ilçe, mahalle, sokak ve kapı no bilgilerini seçin.

"Sorgula" butonuna tıklayın.

KabloNet altyapısını sorgulayabilmek için ilk olarak İSS’nin oluşturduğu web sayfasını açın. Açtığınız sayfa üzerinden il, ilçe, mahalle, sokak ve kapı no bilgilerini seçmeniz gerekiyor. Son olarak "Sorgula" butonuna tıklayın.

4. Turkcell SuperOnline Altyapı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Turkcell SuperOnline altyapı sorgulama sayfasını ziyaret edin.

İl, ilçe, mahalle ve bina bilgilerini girin.

Turkcell SuperOnline isimli internet servis sağlayıcısının binanızda fiber altyapısı olup olmadığını oldukça pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz İlk olarak İSS tarafından oluşturulan sayfayı ziyaret edin. Bu işlemin ardından il, ilçe, mahalle ve bina bilgilerini girin.

5. Millenicom Altyapı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Millenicom altyapı sorgulama sayfasını açın.

İl, ilçe, mahalle, sokak ve apartman bilgilerini seçin.

Binanızda Millenicom altyapısının yer alıp almadığını öğrenebilmek için hizmetin resmi sayfasını ziyaret edin. İl, ilçe, mahalle, sokak ve apartman bilgilerini girin. Hizmet, girdiğiniz adrese göre otomatik olarak altyapı olup olmadığını gösterecek. Ayrıca altyapının desteklediği maksimum internet hızını ve uygun paketleri görebilirsiniz.

Binada İnternet Altyapısı Yoksa Ne Yapmalısınız?

Yukarıda yer alan web siteleri üzerinden sorgulama yaptıysanız ve binanızda herhangi bir internet altyapısı bulunmuyorsa bu konu ile ilgili ne yapmanız gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Hangi internet servis sağlayıcısını istiyorsanız o şirketin bölgenizde yer alan müdürlüğüne başvuruda bulunmanız gerekiyor.

İnternet Altyapısı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İlk olarak dilekçe yazmalısınız. Yazdığınız dilekçe ile bölge müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz. Müdürlüğün yanı sıra Cimer ve BTK üzerinden de başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bulunduğunuz binadaki diğer kişilerin de altyapı başvurusunda bulunması, sürecin daha hızlı hale gelmesini sağlayabilir.

Altyapı Olmadan Kullanılabilen İnternet Servisleri Neler?

Türk Telekom Evimde Mobil Wi-Fi Modemli

Vodafone Evde Redbox

Turkcell Superbox

Binanızda herhangi bir altyapı yer almıyorsa kullanabileceğiniz bazı hizmetler bulunuyor. Bu hizmetlerin sunduğu pek çok paket mevcut. Farklı fiyat etiketlerine sahip olan bir paketi seçerek internet kullanmaya başlayabilirsiniz.

1. Türk Telekom Evimde Mobil Wi-Fi Modemli

Türk Telekom tarafından sunulan hizmette taahhütlü ve taahhütsüz olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Kota tarafından 20 GB’dan 100 GB’a kadar pek çok paket yer alıyor. Başvuru işlemi için yaşadığınız yerde bulunan Türk Telekom mağazası üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

2. Vodafone Evde Redbox

Binanızda altyapı desteği yoksa Vodafone’un Evde Rebox isimli hizmetini de tercih edebilirsiniz. Hizmette 100 GB, 200 GB ve 300 GB olmak üzere üç farklı seçenek sunuluyor. 24 ay taahhütlü paketler, çeşitli fiyat etiketlerine sahip. Başvuru işlemini Vodafone’un resmi internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

3. Turkcell Superbox

Tercih edebileceğiniz hizmetler arasında Turkcell tarafından sunulan Superbox adlı servis de bulunuyor. 100 GB, 200 GB, 300 GB ve limitsiz seçenekleri mevcut. Turkcell’in Superbox sayfasında yer alan form üzerinden başvuru işlemini iletebilirsiniz.

Bu yazıda yaşadığınız binada internet altyapısının olup olmadığını nasıl öğrenebileceğinizi, altyapı yoksa ne yapmanız gerektiğini ve altyapısız internet servislerini açıkladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.