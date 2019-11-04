İnternet Üzerinden Mahkeme Harç ve Masrafları Nasıl Ödenir?

Yenilenen UYAP Vatandaş Portalı sayesinde banka gişelerinde kuyruğa girmeden, adliye veznelerinde sıra beklemeden, mahkeme harç ve masraflarınızı ödeyebilmeniz mümkün. İşlem adımlarını ve önemli noktaları sizler için açıkladık.

Mahkeme Harç ve Masrafları Nelerdir, Nasıl Ödenir?

Bir uyuşmazlığın çözümü veya bir talebinizin yerine getirilmesi adına hukuk mahkemelerinde açacağınız davalar harca tabidir. Dava dilekçenizin işleme alınması için yürürlükteki tarifede belirtilen harç miktarı mahkemeye ödenmek durumundadır. Bunların yanı sıra taraflara gönderilen tebligatların masraflarını karşılamak adına posta gideri veya gider avansı olarak adlandırılan bedelin de ödenmesi zorunludur. Bahsettiğimiz bu mahkeme masrafları adliye veznelerinden veya Vakıfbank şubelerinden ödenebilmektedir.

Yenilenen UYAP Vatandaş Portalı sayesinde bilgisayarımızdan veya akıllı cihazlarımız aracılığıyla yorulmadan ve de zaman kaybetmeden mahkeme masraflarımızı ödeyebilmek mümkün.

İnternet Üzerinden Mahkeme Masrafları Nasıl Ödenir?

Öncelikle e-Devlet kapısına giriş yapmamız gerekiyor. e-Devlet şifreniz yoksa bu yazımızı, e-Devlet kapısına e-devlet şifresi olmadan giriş yapmak istiyorsanız bu yazımızı, e-Devlet kapısına ıslak imza ile eş değer olan mobil imza ile giriş yapmak istiyorsanız bu yazımızı incelemenizde fayda var. (Mobil imza ile giriş yaparsanız internet üzerinden hukuk ve idari dava açabileceğiniz menüler ilgili ekrana eklenecektir.)

e-Devlet kapısına giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Vatandaş Portal" anahtar kelimesini yazın ve ilgili linke tıklayın.

Ardından davanın bulunduğu mahkemeyi seçerek Ödeme sekmesine tıklayın.

Ödeme ekranında tahsil edilecek harç veya masraf bilgisini seçin.

Ödemek istediğimiz masrafı seçip, ekle dedikten sonra ödeme için iki seçenerek sunuluyor. Kredi kartıyla veya PARAM kart ile tek çekim/taksitli ödeme yapabileceğiniz gibi (komisyon alınmakta) doğrudan doğruya Vakıfbank hesabınızdan komisyonsuz ödeme yapabilirsiniz. UYAP sistemi ilave herhangi bir işlem yapmadan Vakıfbank hesabınıza bağlanmakta ve hesabınızda bakiye olması durumunda direkt çekim yapabilmektedir.