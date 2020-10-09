Mobil İmza Nedir ve Nasıl Alınır? - Günümüzde hemen her işlemi internet üzerinden halledebildiğinizi göz önüne aldığımızda bazı noktalarda ıslak imza gerektiren işlemlere ihtiyaç duyabilirsiniz. Tam da bu noktada yardımınıza koşan mobil imza, hayatınızı kurtaran bir detay olabilir.

Mobil İmza Nedir?

Bildiğiniz üzere ilgili mevzuatlar gereği bir belgenin geçerliliğini kanıtlayabilmek adına ıslak imza kullanılması gerekiyor. Mobil operatörlerin sunduğu bu servisten faydalanarak mobil imza ile işlemlerinizde ıslak imza atıyormuş gibi imza işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede elektronik ortamlarda kimliğinizi kolayca ispatlayabilir ve kamu işlemleri de dahil olmak üzere bütün işlemlerinizi halledebilirsiniz.

Mobil İmza Nasıl Alınır?

Peki mobil imza nasıl alınır ve ücreti ne kadardır?

Turkcell Mobil İmza Alma ve Ücret Detayları

Eğer Turkcell kullanıcısı iseniz mobil imza aboneliğini aşağıdaki kanallardan gerçekleştirebilirsiniz:

- Turkcell Online İşlemler

- Dijital Operatör Uygulaması

- Turkcell Mağazaları

Yaptğınız başvurular bir ön başvuru niteliğinde olup kimliğinizle birlikte Turkcell TİM şubelerine gitmeniz gerekiyor. Turkcell'in mobil imza servisi için yaptığı ücretlendirme ise şu şekilde:

- Faturalı hatlar için aylık 4 TL ila 8 TL arasında.

- Faturasız hatlar için haftalık 1 TL ila 2 TL arasında.

Not: Ücretler ve şartlar değişiklik gösterebileceği için kontrol edilmelidir.

Vodafone Mobil İmza Alma ve Ücret Detayları

Eğer Vodafone kullanıcısı iseniz mobil imza aboneliği için bir Vodafone mağazasına gitmeniz gerekiyor. Kullanıcılar bir kimlik fotokopisi ve TurkTrust Nitelikli Elektronik Sertifika Taahhütnamesi ile birlikte bir mağazaya giderek başvuru işlemlerini başlatabilirler.

Yaptğınız başvurular bir ön başvuru niteliğinde olup kimliğinizle birlikte Vodafone şubelerine gitmeniz gerekiyor. Vodafone'un mobil imza servisi için yaptığı ücretlendirme ise şu şekilde:

- Faturalı hatlar için aylık 5 TL.

- Faturasız hatlar için haftalık 1,5 TL.

Not: Ücretler ve şartlar değişiklik gösterebileceği için kontrol edilmelidir.

Türk Telekom Mobil İmza Alma ve Ücret Detayları

Eğer Türk Telekom kullanıcısı iseniz mobil imza aboneliğinizi başlatabilmek için kimliğinizle birlikte en yakın Türk Telekom mağazasına gitmeniz gerekiyor. Burada E-Güven NES Taahhütnamesi, Türk Telekom Mobil İmza Bireysel Taahhütnames ve Satış Sonrası İşlem Formu doldurularak imzalanmalıdır.

Yaptğınız başvurular bir ön başvuru niteliğinde olup kimliğinizle birlikte Türk Telekom şubelerine gitmeniz gerekiyor. Türk Telekom'un mobil imza servisi için yaptığı ücretlendirme ise şu şekilde:

- Faturalı ve Faturasız hatlar için aylık 4,85 TL.

Not: Ücretler ve şartlar değişiklik gösterebileceği için kontrol edilmelidir.