İnternetten Askerlik Durum Belgesi Nasıl Sorgulanır?

Bu rehberimizde, vatani görevini yerine getiren ve getirmek isteyenler için internetten askerlik durum belgesi nasıl sorgulanır? adım adım anlatacağız.

20 yaşını dolduran her bireyin askere gitme zorunluluğu kanunlarla belirlenmiş durumda. Öğrencilik ve sağlık durumlarıyla ertelenen bu süreyi öğrenmek için askerlik şubesine gitmenize artık gerek yok. Aynı zamanda, askerliğini yapan bireyler de anlatacağımız adımları uygulayarak askerlik durum belgelerine kolayca ulaşabilirler. Devletin birçok kurumuna ait sunulan hizmetler sayesinde, internet üzerinden birçok işimizi halletmemizi sağlayan e-Devlet kapısından askerlik durum belgesi nasıl sorgulanır gelin birlikte inceleyelim.

Öncelikle turkiye.gov.tr adresinden ya da e-Devlet mobil uygulamalarından giriş yapıyoruz. Ardından hemen altta sıralanan Kurumlar butonuna tıklıyoruz.

Tüm Kurumlar listesinden M harfine tıklayarak Milli Savunma Bakanlığına gidiyoruz.

Açılan sayfada listelenen hizmetlerden Askerlik Durum Belgesi İşlemleri altındaki Askerlik Durum Belgesi Sorgulama seçeneğine tıklıyoruz.

Bilgilendirme yazısını okuduktan sonra kutucuğu işaretleyip, Devam Et butonuna tıklıyoruz.

Gördüğünüz gibi kişisel bilgileriniz burada sunuluyor. Herhangi bir değişiklik gerçekleştirmeyecekseniz, alt kısımdaki Yeni Belge Oluştur butonuna tıklıyoruz.

Gördüğünüz gibi askerlik durum belgesi oluşturulmuş durumda. Öğrenciyseniz ne zamana kadar tecilli olduğunu, askerlik yaptıysanız muaf olduğunuzu gösteren belgeyi inceleyebilirsiniz. Bu sayfayı doğrudan yazdırmayın uyarısını dikkate alarak, sağ üstte bulunan Dosyayı indir veya E-Posta Gönder butonlarını kullanmanızı tavsiye ediyoruz. İndirdiğiniz belge resmi nitelik taşıdığından, ihtiyaç halinde çıktı alarak kullanabilirsiniz.