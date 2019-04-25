İnternetten Video İndirme Derdine Kolay Çözüm: TubeGet

Bu blog yazımızda YouTube, Facebook, Instagram, Dailymotion ve daha onlarca internet sitesinden ücretsiz, hızlı ve kolay video indirmenin yolundan bahsedeceğiz. YouTube video / müzik indirme ve YouTube dönüştürücü için pek çok program mevcut ancak bugün tavsiye edeceğimiz programla YouTube başta olmak üzere binlerce internet sitesinden videoları tek tıkla, hem de istediğiniz formatta indirmeniz mümkün. Ücretsiz YouTube video indirme (video klip, müzik, çalma listesi, altyazı) YouTube MP3 dönüştürücü olarak öne çıkan, internetten video indirmeyi kolaylaştıran Gihosoft TubeGet, inceleme konuğumuz.

Tüm Siteler İçin Tek Bir Video İndirme Programı

İnternetten ücretsiz video indirmenin pek çok yolu var. Facebook, YouTube, Vimeo, Twitter, Instagram, Dailymotion ve daha popüler onlarca video bulunduran siteden indirme yapmak programsız da mümkün ancak bir video indirme programına sahipseniz daha kısa sürede daha fazla videoyu daha yüksek kalitede indirme şansınız oluyor. Video indirme programları arasından ücretsiz olanlara baktığımızda onlarca kaliteli program karşımıza çıkıyor lakin çoğunluğu ücretsiz sürümde can sıkan sorunlar yaşatıyor. Son keşfettiğimiz Gihosoft TubeGet adlı YouTube video indirme programı ücretsiz sürümde bir kullanıcının istediği tüm özellikleri sunuyor. Ücretsiz YouTube video indirici olarak geçse de YouTube dışında yüzlerce hatta binlerce internet sitesinden video indirme yapmanıza izin veriyor. YouTube videoları ister video olarak ister MP3 veya başka bir formatta indirebiliyor, indirdiğiniz videoları Android/iPhone telefonunuza tek tıkla transfer edebiliyorsunuz.

Sadece Üç Adımda YouTube Videoları İndirin:

Gihosoft TubeGet ile YouTube’dan video indirmek oldukça basit. YouTube video bağlantısını kopyalıyor, video çözünürlüğünü seçiyor ve indir butonuna tıklıyorsunuz. Evet, sadece üç adımda YouTube’dan dilediğiniz videoyu indirmiş oluyorsunuz. Üstelik video YouTube’a maksimum hangi çözünürlükte yüklenmişse o kalitede indiriyorsunuz. 60FPS, 1080P, 4K veya 8K… Programın bir kısıtlaması yok!

Gihosoft TubeGet Neden En İyi Ücretsiz YouTube Video İndirici ve Dönüştürücü?

Hem Windows hem de Mac kullanıcılarının ücretsiz indirip kullanabileceği video indirme programı Gihosoft TubeGet’in öne çıkan özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

Online videoları ücretsiz indirin: YouTube, Vimeo, Vevo, Dailymotion, Facebook, Twitter, Instagram ve onlarca siteden videoları Full HD, 4K, 8K kalitede indirin.

YouTube, Vimeo, Vevo, Dailymotion, Facebook, Twitter, Instagram ve onlarca siteden videoları Full HD, 4K, 8K kalitede indirin. YouTube’daki herhangi bir içeriği indirin: YouTube çalma listelerini, altyazıları, gömülü videoları, 60FPS videoları hızlı bir şekilde indirin.

YouTube çalma listelerini, altyazıları, gömülü videoları, 60FPS videoları hızlı bir şekilde indirin. YouTube videolarını indirin ve dönüştürün: YouTube videolarını ve çalma listelerini MP3 ses dosyası olarak indirin.

YouTube videolarını ve çalma listelerini MP3 ses dosyası olarak indirin. Tek tıkla indirme ve otomatik transfer: Tek tıkla indirme modu sayesinde videoları zahmetsizce indirin. İndirilen dosyaların mobil cihazınıza otomatik olarak aktarılması için otomatik transfer özelliğini açın.

Tek tıkla indirme modu sayesinde videoları zahmetsizce indirin. İndirilen dosyaların mobil cihazınıza otomatik olarak aktarılması için otomatik transfer özelliğini açın. Multimedya dosyalarını transfer edin ve yönetin: Android/iPhone telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve tüm indirdiğiniz müzikleri kolayca cihazınızda görüntüleyin, düzenleyin.

Android/iPhone telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve tüm indirdiğiniz müzikleri kolayca cihazınızda görüntüleyin, düzenleyin. Medya verilerini yedekleyin ve geri yükleyin: Cihazınızın bozulup tüm müziklerinizin uçma gitme riskine karşı medya verilerini yedekleyin, sonrasında kolayca yedekten geri yükleyin.

YouTube, Dailymotion Facebook, Instagram ve diğer video barındıran sitelerden video nasıl indirilir? sorusunun yanıtı Gihosoft TubeGet. Her site için ayrı video indirme programına ihtiyacınız yok. Tek bir programla dilediğiniz siteden videoyu dilediğiniz formatta indirin. Unutmadan, programın ücretli sürümü de bulunuyor ancak ücretsiz sürüm gayet yeterli.

Özellikler Ücretsiz Sürüm Ücretli Sürüm YouTube HD ve 4K video indirme Evet Evet YouTube İçeriği İndirme (Çalma Listesi, Kanal, Kategori gibi) Evet Evet Vimeo, Twitter, Facebook, Instagram ve 10.000+ popüler siteden indirme Hayır Evet Tek tıkla indirme modu Hayır Evet Maksimum indirme hızı 4Mbps Sınırsız YouTube videolarından sesi çıkarma ve indirme M4A M4A, MP3 YouTube altyazı indirme Hayır Evet YouTube videoları AVI, WMV, MKV, iPhone, iPad, Android ve diğer formatlarda çevirme Hayır Evet Ücretsiz ömür boyu yükseltme ve tekink destek Hayır Evet

Not: Gihosoft RePicvid Photo Recovery programı yardımıyla Windows kullanıcıları bilgisayarlarından kaybolan veya silinen fotoğrafları ücretsiz bir şekilde geri getirebilirler. Silinen fotoğraflarınızı geri getirmek istiyorsanız RePicvid Photo Recovery for Free yazılımını mutlaka denemenizi öneririz.