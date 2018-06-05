iOS 12 Nasıl İndirilir ve Yüklenir? (Bilgisayarsız)

iOS 12 ile gelen yenilikleri, özellikleri deneyimlemek isteyen kullanıcılar için iOS 12 indirme ve yükleme rehberi hazırladık. Geliştirici hesabına gerek duymadan, UDID kaydı yapmadan, bilgisayarsız iOS 12 indirip yüklemenin yolu blog yazımızda.

iOS 12 Nasıl Yüklenir? (Bilgisayarsız)

Apple WWDC 2018 etkinliğinde merakla beklediğimiz yeni mobil işletim sistemi iOS 12 tanıtıldı. Her sene olduğu gibi yeni iOS sürümü etkinlik sonrası geliştiriciler için indirilmeye açıldı. iOS 12, şu anda sadece developer hesabı olanlara açık. iOS 12 public yani herkese açık beta sürümü de Haziran ayı sonu gibi gelecektir. iOS 12’yi şimdiden deneyimlemek isteyen kullanıcılar arasındaysanız güncellemeyi hemen alabilirsiniz. Apple geliştirici hesabınız olmasa dahi Google’da yapacağınız basit bir aramayla (iOS 12 Beta Profile) iOS 12’yi yüklemek için gerekli profile ulaşabilir ve iOS cihazınıza sorunsuzca kurabilirsiniz. Evet, iOS 11’de olduğu gibi UDID kaydı ile uğraşmadan, Apple’a para dökmeden de iOS 12 Beta sürümü indirip kurabilirsiniz. iOS 12 Beta yükleme adımlarına geçmeden önce beta sürümün kararlı çalıştığını ancak çeşitli hatalar (buglar) içerdiğini söylemem gerek. Birincil cihazınıza kuruyorsanız iCloud veya iTunes’a yedek almanızda da fayda var. Öte yandan iOS 12 Beta profilini yüklemeden önce varsa mevcut iOS beta profilini kaldırmanız gerekiyor hatırlatmasını da yapayım.

iOS 12 İndirme ve Yükleme Adımları:

iOS 12 Beta profilini bağlantısından iPhone/iPad cihazınızına indirip yüklüyorsunuz.

iOS cihazınızı yeniden başlattıktan sonra Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme altında İndir ve Yükle’ye dokunarak iOS 12 indirmeyi başlatıyorsunuz. (Güncelleme boyutu cihaza göre farklılık gösteriyor. iPad Air 2 için 1.22GB)

Güncelleme indiğinde çıkan açılır pencerede “Şimdi Yükle”ye dokunuyorsunuz. (Sonra diyip güncellemeyi istediğiniz bir zamanda kurabilirsiniz)

iOS 12 yüklemesi bu kadar basit!

iOS 12 yükleme esnasında ve sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Olur da bir sorun yaşar veya beğenmeyip en güncel sürüm olan iOS 11.4’e geri dönmek isterseniz diye iOS 11.4 final sürüm .ipsw dosyaları da paylaşıyoruz: