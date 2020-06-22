iOS 14 Güncellemesi Alacak Modeller (iPhone ve iPad Cihazlar)

iOS 14 tanıtımı, Apple WWDC 2020 etkinliğinde yapılacak ve iOS 14 güncellemesi özellikleri resmileşecek. Peki, iOS güncellemesi hangi cihazlara gelecek? iOS 14 (iPhone için iPhoneOS 14, iPad için iPadOS 14) güncellemesi alacak modeller listesi Apple tarafından henüz paylaşılmadı ancak iOS 13 uyumlu cihazlar aynı zamanda iOS 14 uyumlu cihazlar olacak.

TSİ 20.00’da başlayacak Apple Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde iOS 14 yenilikleri gösterilecek. Apple’dan beklediğimiz iOS 14 özellikleri, netleşen iOS 14 güncellemesi yeniliklerini iOS 14 tanıtımı öncesinde paylaşmıştık. iOS 14 güncellemesi ile gelecek yeni özellikleri etkinlik saatinde resmi olarak öğrenmiş olacağız. iPhone için iPhoneOS 14, iPad için iPadOS 14 güncellemesini alacak cihazların listesini henüz Apple resmi iOS 14 web sitesini aktif etmediğinden göremiyoruz ancak tahminler var.

iOS 14 Alacak Modeller

iOS 14 güncellemesini alacak iPhone’lar listesine bakarak bu yıl iPhone 6s, 6s Plus ve SE (1. Nesil) için iPhoneOS 14’ün son güncelleme olacağını söyleyebiliriz. iOS 14 alacak iPad'ler listesinde ise iPad Mini 4 ve iPad Air 2 dışında tüm iPad modellerinin iPadOS 14 güncellemesini alacağını görüyoruz.

iOS 14 (iPhoneOS 14) Güncellemesini Alacak Telefonlar (iPhone'lar)

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro ve iPhone 11

iPhone SE 2020

iPhone XS Max, iPhone XS ve iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus

iPhone 6s ve iPhone 6s Plus

iPhone SE

iOS 14 (iPadOS 14) Güncellemesini Alacak iPad’ler

iPad Pro 12.9 inç (tüm nesiller)

iPad Pro 11 inç (ilk ve ikinci nesil)

iPad Pro 10.5 inç

iPad Pro 9.7 inç

iPad (5. ve 6. nesil)

iPad Air 3. Nesil

iPad Mini 5

iOS 14 Beta Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

iOS 14 betayı deneyimlemek isteyenler için, iOS 14 beta indirme ve yükleme rehberi hazırladık. Farklı yollarla iOS 14 beta nasıl indirilir ve yüklenir? gösterdik.

iOS 14 Ne Zaman Gelecek?

iOS 14 final ne zaman yayınlanacak? iOS 14 ne zaman gelecek? gibi iOS 14 çıkış tarihi ile ilgili soruları geçtiğimiz WWDC etkinliklerini baz alarak yanıtlayacak olursak, etkinlik sonrasında iOS 14 geliştirici (developer) beta sürümünü, birkaç ay sonra da (Temmuz ortası-Ağustos başı) iOS 14 herkese açık (public) beta sürümünü göreceğiz. iOS 14 final sürümü de Eylül ayı başında tanıtılacak iPhone 12 serisi (iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max) ile birlikte çıkacak.