iOS 15 Beta Nasıl Yüklenir? - Apple tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan iOS 15, pek çok yeni özellikle birlikte geliyor. Eğer siz de işletim sisteminin yeni sürümünü herkesten önce deneyimleyebilmek istiyorsanız, beta programına nasıl dahil olabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz.

Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlemeye başladığı WWDC 2021 sırasında ekosisteme dahil olan işletim sistemlerinin yeni sürümlerini tanıttı. iPhone kullanıcılarının merakla beklediği ve Eylül 2021 tarihinde kullanıma sunulacak olan iOS 15 de, bu etkinlik sırasında duyurulan güncellemelerden birisi idi.

Peki ama yeni özellikleri deneyebilmek için birkaç ay beklemek istemiyorsanız, neler yapabilirsiniz? Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde iOS 15 Beta programı hakkında merak edilen tüm detayları ve bu programa nasıl dahil olabileceğinizi daha yakından inceleyeceğiz.

iOS 15 Beta Yükleme Nasıl Yapılır?

iOS 15 Beta, kendi içerisinde Developer Beta ve Public Beta olarak ikiye ayrılıyor. Developer Beta şu an kullanılabilir durumda iken, Public Beta ise önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanılabilir olacak. Her halükarda, iki farklı yöntem üzerinden beta programına nasıl dahil olabileceğinize göz atalım:

iOS 15 Developer Beta Nasıl Yüklenir?

Developer Beta programına dahil olmak için geliştirici hesabınız bulunmalıdır. Bu hesabın yıllık düzeyde 99 Dolar ücreti olduğunu hatırlatalım. Şayet geliştirici hesabınız yoksa ve/veya para vermek istemiyorsanız, bir aşağıdaki maddeye göz atmalısınız.

iPhone'unuzdan Safari uygulamasını açın.

uygulamasını açın. developer.apple.com adresini ziyaret edin.

adresini ziyaret edin. Açılan ekranda kullanmakta olduğunuz Apple ID ile oturum açın.

ile oturum açın. Soldaki menüden Downloads sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Açılan ekrandan Profile Downloaded seçeneğine tıklayın

seçeneğine tıklayın iOS 15 Beta kutucuğuna dokunun ve açılan ekranın sağ üstünde yer alan Install butonuna basın.

kutucuğuna dokunun ve açılan ekranın sağ üstünde yer alan butonuna basın. Geliştirici İzin Formu'nu okuyun ve şartları kabul ediyorsanız onaylayın.

iPhone'unuzu yeniden başlatın.

Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme adımlarını takip edin.

İndir ve Yükle butonuna tıklayın.

Güncellemenin indirilmesini ve yüklenmesini bekleyin.

Kullanmaya hazırsınız

Geliştirici Hesabı Olmadan Developer Beta Nasıl Yüklenir?

Şayet geliştirici hesabınız yoksa ve bunun için birkaç yüz lira ödemek istemiyorsanız, güncellemeyi yüklemenizin pratik bir yolu bulunuyor. Tabii ki bu işlemin Apple'ın Hüküm ve Koşulları'na aykırı olduğunu ve bir şeyler ters giderse garanti desteğinin tamamen ortadan kalkabileceğini söylemem gerekiyor. Bu nedenle çok daha dikkatli bir analiz sürecinden sonra karar vermenizde fayda var.

iPhone'unuzdan Safari uygulamasını açın.

uygulamasını açın. https://betaprofiles.com/install/ios-15/ adresini ziyaret edin.

adresini ziyaret edin. iOS 15 Beta Software Profile'ı indirin.

Ayarlar uygulamasını açın ve Yüklenen Profiller sekmesine dokunun.

uygulamasını açın ve sekmesine dokunun. Açılan ekrandan Yükle butonuna basın.

butonuna basın. iPhone'unuzu yeniden başlatın.

Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme adımlarını takip edin.

İndir ve Yükle butonuna tıklayın.

Güncellemenin indirilmesini ve yüklenmesini bekleyin.

Kullanmaya hazırsınız!

iOS 15 Public Beta Nasıl Yüklenir?

Birkaç hafta içerisinde yayınlanacak olan Public Beta, tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabilir olacak. Şimdiden Public Beta'nın nasıl yükleneceğini sizlerle paylaşmak istedik: Beta programı aktif hale geldiğinde, aşağıdaki adımları takip ederek güncellemeyi indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

iPhone'unuzdan Safari uygulamasını açın.

uygulamasını açın. https://beta.apple.com/sp/betaprogram/ adresini ziyaret edin.

adresini ziyaret edin. Açılan ekranda kullanmakta olduğunuz Apple ID ile oturum açın.

ile oturum açın. Beta Software Program için kayıt işlemlerini tamamlayın.

için kayıt işlemlerini tamamlayın. https://beta.apple.com/profile adresini ziyaret edin.

adresini ziyaret edin. iOS 15 Beta Software yapılandırma profilini indirin.

yapılandırma profilini indirin. Ayarlar uygulamasını açın ve Yüklenen Profiller sekmesine dokunun.

uygulamasını açın ve sekmesine dokunun. Açılan ekrandan Yükle butonuna basın.

butonuna basın. iPhone'unuzu yeniden başlatın.

Ayarlar -> Genel -> Yazılım Güncelleme adımlarını takip edin.

İndir ve Yükle butonuna tıklayın.

Güncellemenin indirilmesini ve yüklenmesini bekleyin.

Kullanmaya hazırsınız!

Riskler ve Önlemler

Öncelikli olarak iOS 15 Beta'nın, yaklaşmakta olan işletim sistemine dair bir test sürümü olduğunu unutmayın. Bu nedenle beta programına dahil olmak ve beta yazılımları cihazınıza kurmak, akıllı telefonunuzun kararsız bir şekilde çalışmasından yalnızca teknik servislerin çözebileceği problemlere kadar değişen ölçülerde sorunlara sebep olabilir.

Şayet eksiksiz bir kullanıcı deneyimi arıyorsanız, beta programından uzak durmanızı tavsiye ederiz. Tüm bu riskleri göz önüne alarak yola devam etmek istiyorsanız, kurulumlardan önce geniş kapsamlı bir yedekleme aldığınızdan emin oluın. Böylece geri dönmek istediğinizde, bunun için hazır olduğunuzdan emin olmuş olursunuz.

iOS 15 Beta Yüklenebilen iPhone Modelleri

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2020)

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE

iPadOS 15 Yüklenebilen iPad Modelleri

iPad Pro 12.9 (Nesil 5)

iPad Pro 12.9 (Nesil 4)

iPad Pro 12.9 (Nesil 3)

iPad Pro 12.9 (Nesil 2)

iPad Pro 12.9 (Nesil 1)

iPad Pro 11 (Nesil 3)

iPad Pro 11 (Nesil 2)

iPad Pro 11 (Nesil 1)

iPad Pro 10.5

iPad Pro 9.7

iPad Air 4

iPad Air 3

iPad Air 2

iPad Mini 5

iPad Mini 4

iPad (Nesil 8)

iPad (Nesil 7)

iPad (Nesil 6)

iPad (Nesil 5)

Peki siz iOS 15 Beta programına dahil olmayı düşünüyor musunuz? İşletim sisteminin yeni sürümünü beğendiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.