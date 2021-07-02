iOS 15 özelliklerini herkesten önce deneyimlemek için, iOS 15 beta sürümü iPhone'unuza indirin.

Erkan Calp - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

iOS 15, Apple’ın en yeni mobil işletim sistemidir. iOS 15, iPhone 6s ve daha yeni modellere yüklenebilmektedir. iOS 15 özellikleri, iOS 15 ile gelen yenilikleri herkesten önce deneyimlemek isterseniz, iOS 15 Public Beta (halka açık beta sürümü) indirip yükleyebilirsiniz.

iOS 15 Final sürümü olmadığından çeşitli hatalarla karşılaşabilirsiniz. iOS 15 betayı indirmeden önce iPhone’unuzun yedeğini almanızı tavsiye ederiz. iOS 15'ten iOS 14'e geri dönmek isterseniz, bu yedeğe ihtiyacınız olacak.

iOS 15 İndir

iOS 15, FaceTime görüşmelerini daha doğal hale getiriyor. Yeni sürüm, SharePlay özelliği ile paylaşılan deneyimler sunuyor, bildirimleri yönetmenin yeni yolları ile kullanıcıların odaklanıp anı yaşamalarına yardımcı oluyor ve bilgilere hızla erişim sağlamak için aramaya ve fotoğraflara daha akıllı özellikler kazandırıyor. Apple Harita uygulaması, dünyayı keşfetmenin yepyeni yollarını sunuyor. Hava Durumu ise tam ekran haritalar ve verileri gösteren daha görsel grafiklerle yeniden tasarlandı. Wallet, ev anahtarları ve kimlik kartları için destek sunarken yeni sekme çubuğu ve Sekme Grupları sayesinde Safari ile internette gezinmek daha da kolay hale geliyor. iOS 15 ayrıca Siri, Mail ve sistem genelinde daha fazla yerde sunduğu yeni gizlilik denetimleri ile kullanıcı bilgilerini daha da iyi koruyor. İşte iOS 15 ile iPhone'a gelen yenilikler:

iOS 15 Özellikleri

FaceTime

Birlikte izleyin/dinleyin: SharePlay iOS 15’te FaceTime kullanıcıları hızlı bir şekilde görüntülü arama başlatabiliyor ve ardından paylaşılan bir deneyime geçiş yapabiliyor. Kullanıcılar Apple TV uygulamasından ve HBO Max ve Disney+ gibi bazı üçüncü parti hizmetlerden içerikleri izleyebiliyor. Ayrıca Apple Müzik üzerinden birlikte müzik de dinleyebiliyor.

Ekranınızı paylaşın: iOS 15, FaceTime görüşmesi sırasında ekranınızı paylaşmayı hızlı ve kolay hale getiriyor. Bu, görüntülü görüşmede herkesin uygulamayla nasıl etkileşim kurduğunuzu görebileceği ve grupların gerçek zamanlı olarak aynı şeye bakabileceği anlamına geliyor.

Uzamsal ses: Apple’ın gelişmiş ses deneyimi artık FaceTime’da da destekleniyor. Açıldığında, arayanlardan gelen sesler ekrandaki yerlerine göre daha doğru ses veriyor.

Ses yalıtımı/Geniş Spektrum: Ses yalıtımı ile arama, arayanın sesini sıfırlayarak kristal netliğinde yapıyor ve ortam gürültüsünü engelliyor. Geniş Spektrum, tüm ortam gürültüsünü duymayı daha da kolaylaştırıyor.

Portre modu, aramada arka planı akıllı bir şekilde bulanıklaştırarak arayanın ön planda görünmesini sağlıyor.

Izgara görünümü/davetler/bağlantılar: Her görüntülü arayanın kayan karesini aynı boyutta yapan yeni bir ızgara görünümü var. Yeni bağlantılarla Windows ve/veya Android cihaz kullananlar da FaceTime görüşmesine davet edilebiliyor. Sonraki bir tarihe FaceTime araması planlamak için yeni benzersiz bağlantılar da mevcut.

Mesajlar

Sizinle paylaşılanlar: Çeşitli uygulamalarda sizinle paylaşılan içerikleri ve kimin paylaştığını otomatik olarak gösteren yeni, özel bir bölüm var. Yeni paylaşım deneyimi, Fotoğraflar, Apple News, Safari, Apple Music, Apple Podcast’ler ve Apple TV uygulamasında mevcut. Kullanıcılar hatta kişiye yanıt vermek için Mesajlar uygulamasını açma gereği duymadan bu paylaşılan içeriklerle etkileşime girebiliyor.

Fotoğraf koleksiyonları: Bir mesaj dizisinde paylaşılan birden fazla fotoğrafla etkileşim kurmanın yeni ve daha sağlam bir yolu var. Başta bir görüntü yığını olarak görünüyorlar, sonra etkileşimli bir kolaja dönüşüyorlar. Bunları ızgara olarak da görüntüleyebiliyorsunuz.

Memoji

Oluşturduğunuz Memoji’ler için yeni kıyafetler mevcut. Duyguları ifade etmek için aralarından seçim yapabileceğiniz yeni çıkartmalar, yeni çok renkli şapkalar ve çeşitli yeni erişilebilirlik seçenekleri mevcut.

Odak

Bu, kullanıcıların yazılımın diğer öğeleriyle birlikte bildirimlerin işlenme şeklini değiştirebilen odaklanmış moda hızlıca girmelerine olanak tanıyor. Bu modlar özelleştirilebiliyor, böylece seçtiğiniz Odak moduna bağlı olarak hangi kişilerin sizinle iletişim kurabileceğini veya hiç iletişim kuramayacakları seçebiliyorsunuz.

Durumunuzu Odak modu ile ayarlayın. Bu, ne zaman meşgul olduğunuzu ayarlayabileceğiniz ve biri sizinle iletişim kurmaya çalışırsa bildirimleri susturduğunuzu göreceği anlamına geliyor. Bu, arandığınızda rahatsız edilmek istemediğinizi bilmelerini sağlıyor.

Bildirimler

Bildirim Özeti, büyük yeni eklemelerden biri. İstediğiniz bir uygulama için gelen bildirimlerin bir özeti güzel bir galeride bir araya getiriliyor. iOS 15, bu bildirimleri önceliğe göre otomatik ve akıllı bir şekilde sıralıyor. Kişilerinizden gelen mesajlar Bildirim Özeti’nin bir parçası olmuyor.

Bildirimler, tasarım açısından biraz değişikliğe uğradı. Yeni bildirimler daha büyük uygulama simgelerine sahip ve artık kişilerden gelen bildirimler kişi fotoğrafı içeriyor.

Haritalar

Apple Haritalar, yepyeni, yenilenmiş bir şehir deneyimi sunuyor. Seçkin şehir manzaraları, önemli noktalar 3 boyutlu modellerle güzel bir şekilde işleniyor. Ağaçlar, yollar, binalar ve çok daha fazlası için çok daha fazla detay var. Ancak şu anda belirli şehirlerlerde kullanılabiliyor.

Yeni sürüş özellikleri, gezginlerin gidecekleri yere daha fazla bilgiyle daha kolay ulaşmalarına yardımcı oluyor. Dönüş şeritleri, bisiklet şeritleri ve yaya geçitleri uygulama içinden görüntülenebiliyor. Özellikle zorlu kavşaklara varıldığında ortaya çıkan perspektifler etkileyici. Ayrıca size trafik koşullarını ve yoldaki tüm olayları bir bakışta gösteren yeni bir özel sürüş haritası da mevcut.

Yeni toplu taşıma özellikleri, sık kullanılan toplu taşıma güzergahlarını sabitleme özelliğini içeriyor ve toplu taşıma bilgileri artık uygulamaya daha sıkı bir şekilde entegre ediliyor. Bu, nereye gideceğinizin daha doğru olacağı, geçiş sürelerinin dahil edileceği anlamına geliyor.

Apple Haritalar’daki yeni artırılmış gerçeklik özellikleri size gidilecek doğru yolu dev oklarla gösteren sürükleyici yürüyüş bilgisi sunuyor.

Cüzdan

Cüzdan uygulaması sürücü ehliyetleri ve kimlik kartları desteği kazandı. Bunlar Cüzdan uygulamasında tamamen şifrelenmiş olarak saklanıyor. Apple, dijital sürcü ehliyetlerini destekleyen ilk kuruluşlardan biri olduğu bilinen Amerika’daki TSA ile birlikte çalıştığını söylüyor.

Cüzdan uygulaması hem daha fazla otomobil hem de akıllı kilit sistemli otel odaları ve evler için ek anahtar desteği kazandı.

Live Text

Live Text (Canlı Metin), bir fotoğrafta yazılanları almanızı sağlayan bir özellik. Bu özellik sayesinde fotoğraftaki metni kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. Telefon numarası olan bir tabelanın fotoğrafını çekerseniz fotoğraftaki telefon numarasına dokunup arama yapabiliyorsunuz.

Live Text, hem Fotoğraflar uygulamasında hem de Kamera uygulamasında fotoğraf çekerken çalışıyor.

Live Text, şu an için yedi dili destekliyor: İngilizce, Çince, Fransızca, İtalyanca, Almanca, Portekizce, İspanyolca.

Spotlight

iOS 15, Spotlight’ta daha fazla bilgi sunuyor. Eğlenceler, TV dizileri, filmler, sanatçılar ve hatta kendi kişileriniz dahil belirli kategoriler için zengin arama sonuçları sunuyor. Spotlight, fotoğraf arama ve hatta fotoğraflardaki metinleri aramayı da destekliyor.

Fotoğraflar

Fotoğraflar’daki Anılar özelliği en fazla değişikliğin yapıldığı yer. Yeni bir tasarıma sahip ve kullanımı daha da akıcı hale getirilmiş. Arayüz daha sürükleyici ve etkileşimli ve özelleştirme seçenekleri arasında geçiş yapmayı çok kolaylaştırıyor.

Anılar Apple Music desteği de sunuyor. Bu, bir anıyı özelleştirmek veya kendinize ait bir anı oluşturmak için artık Apple’ın stok müzik seçeneklerini kullanabildiğiniz anlamına geliyor. Artık doğrudan Apple Müzik’ten müzik seçebiliyorsunuz.

Sağlık

Sağlık verilerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Ailenizle veya size bakan kişilerle paylaşmayı seçebilirsiniz. Kullanıcılar, hayati bilgiler, tıbbi kimlik, döngü takibi, kalp sağlığı ve daha fazlası dahil hangi verilerin paylaşılacağını seçebiliyor.

Sağlık bilgilerinizi zaten paylaştığınız kişilerle bildirimleri paylaşabilirsiniz. Yani düzensiz kalp ritmi veya yüksek kalp atış hızı için bir bildirim aldığınızda kişi bu bildirimleri görebilir.

Trend verilerini Mesajlar üzerinden paylaşabilirsiniz.

iPhone’daki Walking Steadiness, çeşitli nedenlerle yürüme zorluğu çekenler için tasarlanmış. Apple Watch’taki düşme algılamanın bir uzantısı. Özel algoritmalar kullanan bu özellik dengenizi, yürüyüşünüzü ve her adımınızın gücünü ölçüyor. Yürüme kararlığınız düşük veya çok düşük olduğunda bildirimleri açmayı seçebilirsiniz.

Artık Kovid-19 aşı kayıtlarınızı doğrudan Sağlık uygulamasında saklamak için sağlık sağlayıcınızdan QR kodu tarayabilirsiniz.

Gizlilik

Yeni Uygulama Gizlilik Raporu, cihazda elde edilen verileri ve sensör erişimini bir bakışta görmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca uygulama ve web sitesi ağ etkinliğini, cihazdan en sık hangi alan adlarıyla iletişim kurulduğunu gösteriyor.

Diğer cihazlardan yapıştırabilme ve başka bir cihaza yapıştırabilme özelliği hala mevcut ve artık daha güvenli Geliştiriciler izin vermediğiniz sürece panoya erişmeden başka bir uygulamadan içerik yapıştırmanıza izin verebiliyor.

Uygulamalar mevcut konumunuzu paylaşmak için özel bir buton sunuyor.

Yeni Mail Gizliliği Koruması özelliği eklendi.

iCloud+

iCloud+, varsayılan olarak e-postanızı gizlemenizi sağlıyor. Bu, kullanıcıların rastgele oluşturulmuş bir adrese sahip olduğu anlamına geliyor ve bu adres doğrudan yazışma için kullanılıyor. Etkileşimde bulunduğunuz kişi gerçek e-posta adresinizi asla alamıyor.

Kendi alan adınızın olmasını mı tercih ediyorsunuz? iCloud+ iCloud Mail adresinizi özelleştirmek amacıyla kendi alan adınızı oluşturmanıza olanak tanıyor. Aile üyelerini de aynı alan adını kullanmaya davet edebiliyorsunuz.

HomeKit Güvenli Video artık çok daha fazla kamerayı destekliyor ve kayıtlar uçtan uca şifrelemeyle saklanıyor. Saklanan görüntülerin hiçbiri iCloud saklama alanınızdan düşmüyor.

En büyük yeni eklemelerden biri iCloud Private Relay. Genel güvenliği artırıyor, Safari ile neredeyse tüm ağlarda güvenle gezinmenizi sağlıyor. Bu özellik cihazınızdan çıkan verileri otomatik olarak şifreliyor. Buna ek olarak tüm istekler iki ayrı internet rölesi üzerinden gönderiliyor. Bu, insanların IP adresinizi, konumunuzu veya tarama etkinliğinizi görememesini sağlamak için tasarlanmış bir özellik.

Apple ID

Yeni Dijital Miras programı size kişileri Miras Kişiler olarak işaretleme imkanı veriyor. Trafik ölümünüz durumunda bu, verilerinize erişebilecekleri anlamına geliyor.

Artık hesabınızı kurtarabilecek kişileri ayarlayabiliyorsunuz. Bu, hesabınıza erişemediğinizde hesabınızı kurtarabilmenin yeni bir yolu. Parolanızı sıfırlama sürecinde yardımcı olacak bir veya daha fazla kişi seçebilirsiniz.

iOS 15 Beta Nasıl İndirilir ve Yüklenir?

iOS 15 beta indirme ve yükleme adımları oldukça basittir. iPhone 6s ve daha yeni modele iOS 15 yüklemek için aşağıdaki adımları takip edin:

iPhone’unuzdan Safari tarayıcıyı açarak yukarıdaki iOS 15 İndirme butonuna dokunun. Apple Kimliğinizle giriş yapın. Cihazınıza uygun işletim sistemine (iOS 15) dokunun. Açılan ekrandan Download Profile (Profili İndir) butonuna tıklayın ve Allow (İzin Ver) butonuna basın. Install Profile (Profili Yükle) ekranında ise sağ üstte yer alan Install (Yükle) butonuna basın. iPhone’unuzu yeniden başlatın. Ayarlar uygulamasını açın ve Genel sekmesine dokunun. Yazılım Güncelleme’ye girin ve İndir ve Yükle butonuna basarak iOS 15 indirme işlemini başlatın.

iOS 15 Alacak Telefonlar

iOS 15 güncellemesini alacak iPhone modelleri Apple tarafından açıklandı: