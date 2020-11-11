iOS 15 Yenilikleri, Çıkış Tarihi ve Alacak Modeller - Apple geçtiğimiz haftalarda iOS 14 ile kullanıcıların karşısına çıktı. İşletim sisteminin yeni sürümü pek çok yeni özellikle birlikte geliyor ve gizliliğe her zamankinden daha fazla önem veriyor. Yine de kullanıcılar şimdiden iOS 15 hakkındaki detayları merak etmeye başladı.

Sizler için hazırladığımız bu rehberde iOS 15 hakkındaki en güncel gelişmelere yer vereceğiz. Bu yazıyı her yeni bilgi ile güncelleyeceğimiz için her zaman güncel kalabilmek adına sık sık takip ettiğinizden emin olun. Eğer hazırsanız, bazı temel detaylarla başlayalım.

iOS 15 Hakkında Her Şey!

iOS 15 Nedir? Apple'ın iPhone'ları ve iPod'ları kapsayan bir sonraki ana güncellemesi.

Apple'ın iPhone'ları ve iPod'ları kapsayan bir sonraki ana güncellemesi olan iOS 15, önümüzdeki sene itibarıyla kullanıcılarla buluşacak. Yine de arada uzun bir zaman diliminin olması, çeşitli söylentilerin, sızıntıların ve haberlerin oluşmasına engel değil.

iOS 14 ana ekrana konumlandırılabilen araç takımları, bazı yeni gizlilik takibi özellikleri, uygulama kütüphanesi, açılır arama sekmesi ve daha gelişmiş bir sesli asistan ile birlikte geliyor. Benzer şekilde iOS 15'in de çeşitli yeniliklerler, geliştirmelerle ve özelleştirmelerle gelmesini bekliyoruz.

iOS 15 Yenilikleri ve Özellikleri

iOS 15 Hangi Yeniliklerle Gelecek? Yeni sürümde kullanıcı deneyimine yönelik pek çok iyileştirme bulunacak.

Şimdilik net sızıntılara bir miktar uzak olsak dahi, şirketin bir sonraki ana güncelleme ile neler sunabileceğine yönelik çeşitli sızıntıları gördük. Hemen aşağıda bunlardan bazılarını görebilirsiniz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu yazı her yeni haber ile güncelleneceği için düzenli aralıklarla kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

1- Hızlı Uygulama Arşivi Erişimi

iOS 14 ile birlikte en sağ sekmeye konumlandırılan uygulama arşivi, iOS 15 ile birlikte daha gelişmiş bir yapıya bürünecek gibi gözüküyor. Buna göre kullanıcılar uygulama arşivine erişmek için sağa doğru kaydırmak zorunda olmadan hemen sol tarafta yer alan bir simgeye tıklayarak arşive tek tıkla erişebilecek.

2- Daha Gelişmiş Karanlık Mod

Yeni sürümdeki karanlık mod ile birlikte arayüzde bazı değişikliklere şahit olabiliriz. Bu noktada söylentiler, karanlık modun daha geniş çaplı bir etkinlik göstereceğini ifade ediyor. Örneğin e-posta sayacının karanlık mod ve normal mod için ayrı ayrı görünümlere sahip olmasına kadar ince ayrıntıların uygulanacağı belirtiliyor.

3- Ayrıntılı Gizlilik Geliştirmeleri

Gizlilik Apple için her zamankinden daha önemli ve şu an herhangi bir uygulama kullanıcın bilgisi dahi olmadan panodaki içeriği kopyalayabiliyor. Sızıntılara göre bu durum iOS 15 ile birlikte ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Böylece uygulamaların verileri kötüye kullanımı engellenmiş olacak.

Yine sızıntılar dahilinde uygulamalar artık panodaki içeriği görmek ve kullanmak için ayrı ayrı izinler isteyecek.

4- Hızlı Erişim Menüsü

iOS 15'in belki de en tatlı sızıntılarından birisi, tamamen yeni bir hızlı erişim menüsünden geçiyor. Bu menü sayesinde kullanıcılar bildirimlere, ayarlara, uygulama güncellemelerine tek tıkla erişebilecek ve yine tek tıkla cihazlarını kapatabilecek ya da yeniden başlatabilecekler.

Bu menünün tüm ekranı kaplamaması için yeniden tasarlanacağı ifade edilirken, tam olarak ne ile karşılaşacağımızı merakla bekliyor olacağız.

5- Artırılmış Gerçeklik İyileştirmeleri

Apple yıllar içinde artırılmış gerçeklik özelliklerine daha fazla önem verdi. Bu noktada iOS 15'in ciddi artırılmış gerçeklik yükseltmeleri ile gelebileceği ifade ediliyor. Yeni sürümde gelişmiş bir artırılmış gerçeklik uygulaması ile tanışacağımız ifade ediliyor. Nitekim yeni modellerdeki LiDAR Sensör de bunun için biçilmiş kaftan.

Yine de bu uygulamanın hangi işlevlere sahip olabileceğini henüz bilmiyoruz.

iOS 15 Çıkış Tarihi

iOS 15 Ne Zaman Çıkacak / Kullanıma Sunulacak? Haziran 2021'de çıkması ve Eylül 2021'de kullanıma sunulması bekleniyor.

Bu noktada yapacağımız tahminler, genellikle ciddi tutarlılık gösteren, önceki yayın tarihlerine bakmaktan geçiyor. Genellikle şirket, yeni iPhone modelleri ile eş zamanlı ya da ufak bir aralıkla birlikte yeni işletim sistemi sürümünü de herkese açık bir şekilde yayınlıyor.

Sürüm Yayın Tarihi iOS 10 13 Eylül iOS 11 20 Eylül iOS 12 17 Eylül iOS 13 19 Eylül iOS 14 16 Eylül

Bu takvimi de göz önüne aldığımızda iOS 15'in 14 Eylül 2021 - 19 Eylül 2021 tarihleri arasında yayımlanması, en uygun takvim aralığı gibi gözüküyor. Yine de daha kapsamlı sızıntıları ve haberleri beklememiz, takvimi öğrenmek adına daha doğru olacaktır.

Tabii bu tarihler, güncellemenin son kullanıcıya yayınlanacağı tarihi temsil ediyor. iOS 15 ile ilk defa WWDC 2021 sırasında karşılaşacağız ve bunun ardından bir beta test süreci başlayacak. WWDC 2021'in ise, yine önceki takvimden yola çıkarak, Haziran 2021 içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz.

iOS 15 Alacak Modeller

iOS 15 Alacak iPhone Modelleri Hangileri? iPhone 7 ve daha yeni modellerin iOS 15 güncellemesini alması bekleniyor.

iOS 14 yayınlandığında iOS 13 alan tüm modellere destek verilmişti. Bu noktada iOS 15 ile birlikte bazı modellerin listeden çıkartılacağını düşünmek, pek de anormal olmaz. Bu noktada umudunuzu kırmayın çünkü listede çok büyük çaplı değişiklikler beklenmiyor.

iOS 15 Alacak iPhone Modelleri

- iPhone 12 Pro Max

- iPhone 12 Pro

- iPhone 12

- iPhone 12 Mini

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone 11 Pro

- iPhone SE 2020

- iPhone 11

- iPhone XS Max

- iPhone XS

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8 Plus

- iPhone 8

- iPhone 7 Plus

- iPhone 7

Listede görmüş olduğunuz üzere iPhone SE ve iPhone 6S için sunulan desteğin iOS 14 ile son bulması bekleniyor. Yani bu iki modelden birisine sahipseniz, muhtemelen işletim sisteminin yeni sürümüne güncellemeniz mümkün olmayacaktır. Yeri gelmişken iPad modellerine göz atmakta da fayda var.

iPadOS 15 Alacak iPad Modelleri

- iPad Pro 12.9 (Nesil 4)

- iPad Pro 12.9 (Nesil 3)

- iPad Pro 12.9 (Nesil 2)

- iPad Pro 12.9 (Nesil 1)

- iPad Pro 11 (Nesil 2)

- iPad Pro 11 (Nesil 1)

- iPad Pro 10.5

- iPad Air 4

- iPad Air 3

- iPad Mini 5

- iPad Mini 4

- iPad Nesil 8

- iPad Nesil 7

- iPad Nesil 6

Listede görmüş olduğunuz üzere iPad Pro 9.7, iPad Air 2 ve iPad Nesil 5 çin sunulan desteğin iPadOS 14 ile son bulması bekleniyor. Yani bu üç modelden birisine sahipseniz, muhtemelen işletim sisteminin yeni sürümüne güncellemeniz mümkün olmayacaktır.

Sonuç

iOS 14 başarılı bir lansmanla birlikte karşımıza çıktı ve kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak pek çok yeniliğe imza attı. Yükseltilmiş bir Siri'den tutun da geliştirilmiş Uygulama Arşivi'ne kadar pek çok kullanıcı dostu özellik ile tanıştık. Hatta Memoji'lere dahi eklemeler yapıldı.

Apple yalnızca geniş ürün yelpazesi ile değil kullanıcı memnuniyetini sağlayacak yazılım iyileştirmeleri ile de öne çıkıyor ve benzer bir durumun iOS 15 için de geçerli olmasını bekliyoruz. Bahsettiğimiz gibi bu yazıyı düzenli aralıklarla güncelleyeceğimiz için en güncel bilgiye sahip olmak adına sık sık göz atmayı unutmayın.

Peki siz iOS 15 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni sürümde hangi yenilikler gelecek, ne zaman kullanıma sunulacak ve hangi modeller yükseltilebilecek? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.