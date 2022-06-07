iOS 16 Tanıtıldı: İşte Ön Plana Çıkan Özellikleri

Bir süredir farklı farklı söylenti ve sızıntılarla gündemden eksilmeyen iOS 16'nın resmî tanıtımı nihayet geçtiğimiz akşamki WWDC 2022 etkinliğinde gerçekleştirildi. Yer yer doğru çıkan söylentilerle birlikte Apple'ın sır gibi sakladığı özellikler de gün yüzüne çıkmış oldu.

iOS 16 ile gelecek özelliklerden en dikkate değer olanı elbette kilit ekranındaki yenilikler. Artık kilit ekranını açmadan kilit ekranı üzerinden pek çok işlem gerçekleştirilebilecek, böylece hem vakitten tasarruf edilirken hem de daha iyi performans sağlanacak. Ayrıca kilit ekranı artık kısmi standartlara bağlı kalmayacak. Kullanıcılar iOS 16 ile birlikte kilit ekranında görebileceği her şeyi pek çok özelleştirme seçeneği ile birlikte özelleştirebilecek.

Bir diğer özellik ise Apple'ın artık mesajlar kısmına daha çok önem verdiğini gösteriyor. Whatsapp'a bile henüz gelmeyen fakat geleceği konuşulan mesaj düzenleme özelliğinin yanı sıra, gönderilen mesajı geri alma gibi pek çok mesaj işlevi iOS 16 ile birlikte mesajlar üzerinden kullanılabilecek.

Apple, iOS 16 ile Birlikte Kullanıcılara Daha Çok Özelleştirme Seçeneği Sunacak

Daha önce Apple'ın üzerinde sıkça testler yaptığı bildirilen Apple Pay'de de birçok yenilik olacak. Artık daha sade ve bir o kadar önemli detayı kullanıcıya sağlayacak arayüze sahip olan Apple Pay ile birlikte sipariş takipleriniz çok daha kolay olacak. Haritalar'da da dikkate değer bazı değişiklikler mevcut. Daha çok yol tarifi ve navigasyon ağırlıklı yenilikler artık seçtiğiniz rotaları çeşitlendirmenizi ve Siri sayesinde ara duraklar ekleyebilmenizi sağlayacak.

En çarpıcı özelliklerden sonuncusu ise iOS 16 ile birlikte gelecek olan yapay zekâ destekli görüntü düzenleme özelliği olacak. Bu özellik, kullanıcılara fotoğraftan istedikleri objeyi kopyalama imkanı sunacak.

iOS 16 ile birlikte Apple arayüz ve özelleştirme anlamında belki de en çok özgürlük veren bir sürüme geçmeye hazırlanıyor. Bu yaz boyunca gerçekleştirilecek önizleme sürümleri ve beta testlerinde iOS 16 ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmeyi umuyoruz.

Peki siz iOS 16 hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklediğiniz yenilikler nelerdi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.