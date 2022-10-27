iPhone iOS 16’da “Şarj Beklemede” uyarısı ve çözümü basit birkaç işlemle gerçekleşebiliyor. iPhone iOS 16 kullanıcıları, cihazlarının güncellenmesinin ardından “Şarj Beklemede” uyarısıyla karşılaşabilir. Bu durum genellikle cihazın şarj esnasında beklenenden daha çok ısındığını ifade eden mesajdır.

“Şarj Beklemede” uyarısı, çok büyük problemi işaret etmediği için kullanıcının endişelenmesine gerek yoktur. Cihazın soğumasıyla birlikte uyarı da ortadan kalkıyor. Böylelikle cihaz kaldığı yerden şarj olmayı sürdürüyor. Uyarının gerçek amacı, cihazın pil ömrünün korunmasıdır. Isı kaynağı haricinde şarjın beklenmesiyle ilgili uyarı dış kaynaklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

iOS 16’da “Şarj Beklemede” Uyarısı Neden Verilir?

iOS 16 yüklü telefonlarda “şarj beklemede” problemi şu sebeplerden ortaya çıkar;

Şarj cihazının arızalı olması.

Cihaza ağır uygulamaların yüklenmesi ya da çok çalıştırılması; cihazı yavaşlattığı için sıcaklığında direkt artmasına sebep olur.

Yüksek kaliteli video akışları telefonun ısınmasının en büyük sebeplerindendir.

Isısı yüksek, sıcak yüzeylerde telefonun şarj edilmesi.

Telefon pilinin arızalı olması da sıcaklığın artırıyor.

iOS 16’da “Şarj Beklemede” Sorunu Nasıl Çözülür?

iPhone iOS 16 telefonlarda ortaya çıkan “şarj beklemede” sorununun çözümü için öncelikle telefonun soğutulması gerekiyor. Çoğunlukla şarjla ilgili ekranda beliren uyarı, telefonun soğumasıyla son bulur. Bunun için öncelikle telefonun fişten çekilmesi gerekiyor. Telefon normal sıcaklık seviyesine dönünceye dek kullanılmamalıdır. Telefonun soğumasının ardından şarj etme işleminize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

“Şarj beklemede” problemiyle sürekli karşılaşanlar mutlaka telefonlarının pilini kontrol etmelidir. Aynı zamanda şarj cihazı kontrolünü de özellikle yapmanızı öneriyoruz. Her telefonda olduğu gibi iOS 16 güncellemesi gelen cihazların da bir kapasitesi vardır. Cihaza ağır gelen görevler duraklatılarak uyarının oluşması engellenebilir.

Telefonu şarja takarak onun soğuk olup olmadığını ve “şarj beklemede” uyarasını verip vermediğini kolayca kontrol edebilirsiniz. Eğer uyarı verilmezse telefonunuzu şarj etmeye devam edebilirsiniz. Yukarıda belirttiğimiz noktalar kapsamında iOS 16’da “Şarj Bekleme” uyarısı aldığınızda kesinlikle panik yapmayın. Bu uyarı cihazınızın hem gerekli derecede yük devretme mekanizması uygulamasını ifade eder hem de telefonun düzgün çalıştığını gösteriyor.

iPhone Nasıl Soğutulur?

iPhone cihazınız çok ısındığı zaman mutlaka onu soğutunuz. Soğutma işlemi için herhangi bir cihaz kullanmamınızı tavsiye ederiz. iPhone cihazı soğutmak için şu adımları takip etmeniz gerekiyor;

Kullanmış olduğunuz tüm uygulamaları, hücre verilerini kullanmayı durdurunuz.

Erişilebilirlik ayarları üzerinden otomatik parlaklığı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda diğer bir tercih olarak parlaklığı da azaltabilirsiniz.

Düşük Güç Modu açılmalıdır.

iPhone’u Airplane modunda ayarlayınız.

Yukarıdaki adımların sonrasında iPhone’u tamamen kapatın.

Isı derecesi yüksek arabada telefonla arama yapıyorsanız cihazınız hemen ısınır. Apple Music kullanırken ya da Apple Haritalar’da gezinirken de iPhone ısınmaya başlar. Belirttiğimiz uygulamaları kapatarak iPhone’in ısınmasını engelleyebilirsiniz.

iPhone tamamen kapatıldığında hızlı şekilde soğumaya başlar. Apple cihazlarda optimum pil bakımı içinde cihazın en son yazılımını güncellemenizi öneriyoruz. iPhone cihaz tamamen soğuyuncaya dek kullanmayınız. Hatta cihazı açmamanızı öneriyoruz. Cihaz tamamen soğuyunca açabilirsiniz.

Dilerseniz iOS 16 güncelleme özelliklerini daha iyi öğrenmek için iOS 16 Özellikleri Nelerdir? başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.