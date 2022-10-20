Geçmişten Günümüze iPhone
Geçmişten günümüze tüm iPhone telefonları neler? Sizler için kapsamlı bir rehber hazırladık.
Hiç şüphesiz en iyi telefonlardan biri olan iPhone geçmişten günümüze çok yol kat etti. Öyle ki şu an birçok profesyonel kameradan bile kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. iPhone'lar Android'e göre neden daha iyi fotoğraf çekiyor? Daha önceki yazımızda bahsetmiştik.
Hatta zamanın en popüler telefonlarından olan 5S modeli halen günümüzde birçok Android telefona göre çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyor. Peki, geçmişten günümüze tüm iPhone telefonları neydi? Gelin, birlikte bakalım.
Geçmişten Günümüze Tüm iPhone Serisi
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPhone 4s
- iPhone 5
- iPhone 5C
- iPhone 5S
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6S
- iPhone 6S Plus
- iPhone SE
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS MAX
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2. Nesil
- iPhone 12 Mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 Mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE 3. Nesil
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
iPhone
Efsane aramıza 2007 yılında katılmış ve dünyada birçok kişi artık iPhone kullanmaya başlayacaktı. 4 ile 16 GB hafızası bulunan telefonun birçok Android telefondan daha iyi olacağı o zamanlar görülebiliyordu. Öyle ki 16 GB hafızalı telefonlar çok daha sonraları piyasaya çıkmaya başlamıştır.
iPhone 3G
8 ile 16 GB hafızaya sahip olan telefon aynı zamanda mini bir yapıya sahiptir. Zaten Steve Jobs'un asıl amacı telefonları minik bir yapıda tutmaktı. iPhone 3G, 2008 yılında ilk iPhone'dan bir süre sonra ortaya çıkmıştır.
iPhone 3GS
Her yıl bir iPhone çıkmaya başlamış ve birçok kişi artık iPhone kullanıcısı olmuştur. 2009 yılında hayatımıza giren iPhone 3GS, 3G modelinden pek farklı değildi.
iPhone 4
iPhone tasarımda değişikliğe gitmiş ve daha hoş bir yapı ile karşımıza çıkmıştır. 3GS'den bir sene sonra 2010 yılında 4 modelinin çıkması artık iPhone'nun en iyi telefon olacağını gösteriyordu.
iPhone 4s
4s modeli 2011 yılında hayatımıza girmiştir. Fakat onu asıl yapan şeylerden biri de 64 GB'e kadar hafızasının bulunmasıdır.
iPhone 5
iPhone 5 biraz daha büyük bir yapıyla karşımıza gelmektedir.
iPhone 5C
Bu modelde Apple, eski yapısına geri dönmüştür. Ancak, 5C modeli çok fazla tutmamıştır.
iPhone 5S
Gelgelelim günümüzde de halen kullanılan 5S modeline, bu model iPhone'nun en çok tutan modelleri arasında yer alıyordu. Öyle ki günümüzde halen kullanılmakta ve birçok Android telefondan kaliteli fotoğraf çekebilmekte.
iPhone 6
Günümüzün vazgeçilmezlerinden biri de iPhone 6 modelidir. Öyle ki halen kullanan birçok kişi bulunmakta. Apple, yavaş yavaş eski modellerden desteğini kesmiş olsa da en popüler modellerden biri de 6'dır.
iPhone 6 Plus
Diğer modellere kıyasla çok bir farkı bulunmuyor. Ekranı ise 5.5 inç'tir.
Geçmişten Günümüze Counter-Strike Oyunları
Efsane şarjör değiştirme sesleri, haritaları ve buglarıyla popüler olan Counter-Strike’ı artık dünya üzerinde oynamayan kaldı denilebilir.
iPhone 6S
2015 yılında hayatımıza giren 6S modeli diğer modellere kıyasla 128 GB hafızaya kadar seçenek sunuyordu. iPhone artık küçük bir model değil gitgide büyümeye koyuluyordu.
iPhone 6S Plus
5.5 inç ekran ve 128 GB hafızaya kadar desteği bulunuyordu.
iPhone SE
Apple, ekonomik telefon çıkarmaya karar vermiş ve büyük bir girişimcilik yaptığını söyleyebiliriz. Öyle ki ekonomik durumu olmayanlar yeni bir iPhone alabiliyordu.
iPhone 7
Bu model 5S veya 6 gibi çok fazla tutmadı zaten aradan geçen bir yıl sonra iPhone 8 çıkacaktı.
iPhone 8
Apple'ın en güçlü telefonlarından biri de iPhone 8'dir. Birçok kişi yeni modeller yerine 8 veya 8 Plus almaktadır.
iPhone 8 Plus
Steve Jobs öldükten sonra Apple, iPhone modellerinde küçülmeye değil büyümeye gitmiş ve hemen hemen her telefonu artık gitgide büyüyordu.
iPhone X
iPhone 9 haberleri ne kadar yayılsada iPhone X modeli piyasaya gelmiş ve bu modelde yerini 11'e bırakacaktır.
iPhone XR
Çentik işi iPhone X ile piyasaya çıkmıştı. Başlangıçta ne kadar dalga konusu olsa da kısa bir süre sonra Apple'ın en büyük rakibi Samsung onu taktik edecek ve peşinden tüm Android telefonlarda aynı kaderi paylaşacaktı.
iPhone XS
Apple, cihazlarındaki isimleri farklı olarak sunmaya başladı ve bu sayede bir nevi psikolojik bir girişimcilik yaptı.
iPhone XS MAX
6.5 inç artık Apple için bir vazgeçilmez oldu. Öyle ki birçok cihazında hemen hemen aynı boyutları kullanacaktı.
iPhone 11
En çok satılan telefonlardan biri de 11 modeliydi. Zaten iPhone kullanıcıların birçoğu telefonda ciddi bir yavaşlama yaşamadıktan sonra yeni bir iPhone modeli tercih etmiyordu.
iPhone 11 Pro
512 GB'a kadar hafızası bulunan iPhone 11 Pro 2019 yılında hayatımıza girmiştir.
iPhone 11 Pro Max
Günümüz iPhone'ları ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olan 11 Pro Max 6.5 inç ekrana sahipti.
iPhone SE 2. Nesil
SE modeli çok fazla tutmuş ve yeni tasarımıyla 2. modeli gelmiştir.
iPhone 12 Mini
Apple, sonunda hatasını anladı ve küçük ekran kullanmak isteyen kullanıcılar için 12 Mini modelini tanıttı. Bu model 5.4 inç'tir.
iPhone 12
2 Kamerası bulunan 12 modelinde halen çentik bulunuyordu.
iPhone 12 Pro
Pro modelinin 12 modelinden pek farkı yoktu sadece 3 kamerası vardı.
iPhone 12 Pro Max
Apple, pro ya da max gibi modellerin sadece kamerası fazla koyuyor ya da ekranı büyük oluyordu.
iPhone 13 Mini
Bu modelin 13 ve 13 Pro gibi modellerin arasında pek tutmadığını söyleyelim.
iPhone 13
Apple, artık bir serinin tüm modellerini aynı yılda tanıtıyordu. Öyle ki 13 Mini, 13 Pro ve Pro Max aynı yıl tanıtılmıştı.
iPhone 13 Pro
En çok tutuan günümüzün iPhone modeli olduğunu söyleyebiliriz.
iPhone 13 Pro Max
6.7 inç'lik bir ekrana sahip olan 13 Pro Max, adeta bir tablet boyutundaydı.
iPhone SE 3. Nesil
SE modeli yeni bir iPhone 6'ya benzemesiyle devam etsede oldukça iyi olduğunu söyleyelim.
iPhone 14
Günümüzün son telefonu ise 14 ve modelleri bu modeller arasında 14 Max en güçlü olanı gözüküyor. Ancak yeni olduğu için birçok sorunu olduğu söylemeden geçmeyelim
iPhone 14 Plus
4 rengi bulunan cihaz 6.7 inç bir ekrana sahip olduğu söyleyebiliriz.
iPhone 14 Pro
Diğer iPhone'lara kıyasla 1 TB hafızası bulunmaktadır.
iPhone 14 Pro Max
Çentikler biraz daha küçültülmüş ve 14, Plus ve Pro modelinden pek farkı olmadığını söyleyelim.
iPhone 12 Su Geçirir Mi, Suya Dayanıklı Mı?
Yeni bir telefon almak istediğimiz zaman birçok özelliğine bakıyoruz, özellikle alacağımız telefon bir iPhone'sa daha kıymetli oluyor.
Bu içeriğimizde geçmişten günümüze tüm iPhone modellerini inceledik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Geçmişten günümüze Windows işletim sistemleri neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.
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