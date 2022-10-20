Geçmişten Günümüze iPhone

Hiç şüphesiz en iyi telefonlardan biri olan iPhone geçmişten günümüze çok yol kat etti. Öyle ki şu an birçok profesyonel kameradan bile kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebiliyor. iPhone'lar Android'e göre neden daha iyi fotoğraf çekiyor? Daha önceki yazımızda bahsetmiştik.

Hatta zamanın en popüler telefonlarından olan 5S modeli halen günümüzde birçok Android telefona göre çok daha iyi fotoğraflar çekebiliyor. Peki, geçmişten günümüze tüm iPhone telefonları neydi? Gelin, birlikte bakalım.

Geçmişten Günümüze Tüm iPhone Serisi

iPhone

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS MAX

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE 2. Nesil

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE 3. Nesil

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone

Efsane aramıza 2007 yılında katılmış ve dünyada birçok kişi artık iPhone kullanmaya başlayacaktı. 4 ile 16 GB hafızası bulunan telefonun birçok Android telefondan daha iyi olacağı o zamanlar görülebiliyordu. Öyle ki 16 GB hafızalı telefonlar çok daha sonraları piyasaya çıkmaya başlamıştır.

iPhone 3G

8 ile 16 GB hafızaya sahip olan telefon aynı zamanda mini bir yapıya sahiptir. Zaten Steve Jobs'un asıl amacı telefonları minik bir yapıda tutmaktı. iPhone 3G, 2008 yılında ilk iPhone'dan bir süre sonra ortaya çıkmıştır.

iPhone 3GS

Her yıl bir iPhone çıkmaya başlamış ve birçok kişi artık iPhone kullanıcısı olmuştur. 2009 yılında hayatımıza giren iPhone 3GS, 3G modelinden pek farklı değildi.

iPhone 4

iPhone tasarımda değişikliğe gitmiş ve daha hoş bir yapı ile karşımıza çıkmıştır. 3GS'den bir sene sonra 2010 yılında 4 modelinin çıkması artık iPhone'nun en iyi telefon olacağını gösteriyordu.

iPhone 4s

4s modeli 2011 yılında hayatımıza girmiştir. Fakat onu asıl yapan şeylerden biri de 64 GB'e kadar hafızasının bulunmasıdır.

iPhone 5

iPhone 5 biraz daha büyük bir yapıyla karşımıza gelmektedir.

iPhone 5C

Bu modelde Apple, eski yapısına geri dönmüştür. Ancak, 5C modeli çok fazla tutmamıştır.

iPhone 5S

Gelgelelim günümüzde de halen kullanılan 5S modeline, bu model iPhone'nun en çok tutan modelleri arasında yer alıyordu. Öyle ki günümüzde halen kullanılmakta ve birçok Android telefondan kaliteli fotoğraf çekebilmekte.

iPhone 6

Günümüzün vazgeçilmezlerinden biri de iPhone 6 modelidir. Öyle ki halen kullanan birçok kişi bulunmakta. Apple, yavaş yavaş eski modellerden desteğini kesmiş olsa da en popüler modellerden biri de 6'dır.

iPhone 6 Plus

Diğer modellere kıyasla çok bir farkı bulunmuyor. Ekranı ise 5.5 inç'tir.

iPhone 6S

2015 yılında hayatımıza giren 6S modeli diğer modellere kıyasla 128 GB hafızaya kadar seçenek sunuyordu. iPhone artık küçük bir model değil gitgide büyümeye koyuluyordu.

iPhone 6S Plus

5.5 inç ekran ve 128 GB hafızaya kadar desteği bulunuyordu.

iPhone SE

Apple, ekonomik telefon çıkarmaya karar vermiş ve büyük bir girişimcilik yaptığını söyleyebiliriz. Öyle ki ekonomik durumu olmayanlar yeni bir iPhone alabiliyordu.

iPhone 7

Bu model 5S veya 6 gibi çok fazla tutmadı zaten aradan geçen bir yıl sonra iPhone 8 çıkacaktı.

iPhone 8

Apple'ın en güçlü telefonlarından biri de iPhone 8'dir. Birçok kişi yeni modeller yerine 8 veya 8 Plus almaktadır.

iPhone 8 Plus

Steve Jobs öldükten sonra Apple, iPhone modellerinde küçülmeye değil büyümeye gitmiş ve hemen hemen her telefonu artık gitgide büyüyordu.

iPhone X

iPhone 9 haberleri ne kadar yayılsada iPhone X modeli piyasaya gelmiş ve bu modelde yerini 11'e bırakacaktır.

iPhone XR

Çentik işi iPhone X ile piyasaya çıkmıştı. Başlangıçta ne kadar dalga konusu olsa da kısa bir süre sonra Apple'ın en büyük rakibi Samsung onu taktik edecek ve peşinden tüm Android telefonlarda aynı kaderi paylaşacaktı.

iPhone XS

Apple, cihazlarındaki isimleri farklı olarak sunmaya başladı ve bu sayede bir nevi psikolojik bir girişimcilik yaptı.

iPhone XS MAX

6.5 inç artık Apple için bir vazgeçilmez oldu. Öyle ki birçok cihazında hemen hemen aynı boyutları kullanacaktı.

iPhone 11

En çok satılan telefonlardan biri de 11 modeliydi. Zaten iPhone kullanıcıların birçoğu telefonda ciddi bir yavaşlama yaşamadıktan sonra yeni bir iPhone modeli tercih etmiyordu.

iPhone 11 Pro

512 GB'a kadar hafızası bulunan iPhone 11 Pro 2019 yılında hayatımıza girmiştir.

iPhone 11 Pro Max

Günümüz iPhone'ları ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olan 11 Pro Max 6.5 inç ekrana sahipti.

iPhone SE 2. Nesil

SE modeli çok fazla tutmuş ve yeni tasarımıyla 2. modeli gelmiştir.

iPhone 12 Mini

Apple, sonunda hatasını anladı ve küçük ekran kullanmak isteyen kullanıcılar için 12 Mini modelini tanıttı. Bu model 5.4 inç'tir.

iPhone 12

2 Kamerası bulunan 12 modelinde halen çentik bulunuyordu.

iPhone 12 Pro

Pro modelinin 12 modelinden pek farkı yoktu sadece 3 kamerası vardı.

iPhone 12 Pro Max

Apple, pro ya da max gibi modellerin sadece kamerası fazla koyuyor ya da ekranı büyük oluyordu.

iPhone 13 Mini

Bu modelin 13 ve 13 Pro gibi modellerin arasında pek tutmadığını söyleyelim.

iPhone 13

Apple, artık bir serinin tüm modellerini aynı yılda tanıtıyordu. Öyle ki 13 Mini, 13 Pro ve Pro Max aynı yıl tanıtılmıştı.

iPhone 13 Pro

En çok tutuan günümüzün iPhone modeli olduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 13 Pro Max

6.7 inç'lik bir ekrana sahip olan 13 Pro Max, adeta bir tablet boyutundaydı.

iPhone SE 3. Nesil

SE modeli yeni bir iPhone 6'ya benzemesiyle devam etsede oldukça iyi olduğunu söyleyelim.

iPhone 14

Günümüzün son telefonu ise 14 ve modelleri bu modeller arasında 14 Max en güçlü olanı gözüküyor. Ancak yeni olduğu için birçok sorunu olduğu söylemeden geçmeyelim

iPhone 14 Plus

4 rengi bulunan cihaz 6.7 inç bir ekrana sahip olduğu söyleyebiliriz.

iPhone 14 Pro

Diğer iPhone'lara kıyasla 1 TB hafızası bulunmaktadır.

iPhone 14 Pro Max

Çentikler biraz daha küçültülmüş ve 14, Plus ve Pro modelinden pek farkı olmadığını söyleyelim.

Bu içeriğimizde geçmişten günümüze tüm iPhone modellerini inceledik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Geçmişten günümüze Windows işletim sistemleri neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.