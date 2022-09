iOS 16 Özellikleri Nelerdir?

iOS 16, 22 farklı iPhone modeli için 12 Eylül itibarıyla indirilebilir durumda. Yeni işletim sistemiyle birlikte kullanıcıları birçok yeni özellik bekliyor. Bunların içinde Android tarafında yıllar önce kullanılmaya başlanan ve iPhone kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen özellikler de bulunuyor.

iOS 16 Özellikleri

Kilit ekranı güncellemeleri

Odak özelliği

iCloud aile paylaşımı

Mesajlar geliştirmeleri

Mail geliştirmeleri

Safari geliştirmeleri

Geçiş Anahtarı özelliği

Akıllı özellikler

Klavye geliştirmeleri

Harita geliştirmeleri

Cüzdan geliştirmeleri

Apple Ev uygulaması güncellemesi

Sağlık ve fitness uygulaması

Aile paylaşımı

Yeni nesil CarPlay

Gizlilik ve güvenlik protokolleri

Kapı algılama

Ortak kumanda

Kilit Ekranı ve Always on Display Modu

iOS 16 ile birlikte tanıştığımız Always on Display modu, telefonun kapalı konumdayken dahi ekranının aktif olmasını sağlıyor. Uzun süredir Android telefonlarda karşılaştığımız bu özellik şimdilik sadece iPhone 14 Pro'lar için sunuldu. Always on Display modu içerisinde Android telefonlardan farklı olarak yeni eklenen kilit ekranı widget deneyimi, arka plan erişimi ve detaylı bildirimler görülebiliyor.

Kilit ekranı değişimleriyle gelen bir diğer yenilik de widget ekleme imkanı oldu. Android'lerde neredeyse 10 yıldır olan bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları artık kilit ekranlarına istediği 4 adet uygulamaların widget desteğini ekleyebilecek. Ayrıca geliştirilen bildirim sistemi sayesinde üst üste gelen bildirimler istiflenerek daha temiz bir kilit ekranı görünümü sağlanacak. Artık kilit ekranı üzerinden spor maçları gibi canlı etkinlikleri de takip etmek mümkün hale gelecek.

Odak Özelliği

iOS 16 yeni özellikler arasında yer alan odak özelliği, o anda bulunduğunuz duruma göre görmek istediğiniz bildirimleri ayarlamanıza olanak sağlıyor. Belirli saatlere ve tarihlere göre ayarlanabilen odak modları, istemediğiniz kişi veya uygulamalardan gelen bildirimleri engelliyor. Örneğin işte olduğunuz bir sırada odaklanmanıza yardımcı olmak amacıyla o an sizi ilgilendirmeyen bildirimler kilit ekranınızda görünmüyor.

iCloud Aile Paylaşımı

Uzun süredir iPhone için beklenen iCloud aile paylaşımı özelliği, nihayet iOS 16 ile birlikte geliyor. Artık iOS 16'da yer alan Ortak Anlar sayesinde fotoğraflar içerisinde yer alan kişilerle otomatik paylaşım yapılabiliyor. Paylaşılan arşivlerde ekleme, düzenleme ve silme işlemleri için kullanıcılara yetkiler verilebiliyor. Ayrıca fotoğraflarda yer alan kişiler akıllı önerme sayesinde otomatik olarak eklenebiliyor.

Mesajlar Geliştirmeleri

Mesajlar uygulamasında yapılan geliştirmeler sayesinde artık gönderilen mesajı düzenlemek ve kısa bir süre içerisinde mesajı geri almak mümkün hale geldi. Ayrıca yanıt vermek istemediğiniz mesajları da okunmadı olarak işaretleyebiliyorsunuz. Düzenlenen mesajlar içerisinde düzenlenmeye dair bilgi ve eski versiyon da yer alacak. Gönderilen mesajlar ise 2 dakika içinde geri alınabilecek.

Mesajlar kısmındaki geliştirmelerden biri de SharePlay olarak öne çıkıyor. SharePlay sayesinde ortak çalışma alanlarında dosya paylaşımı ve grup kurmak artık daha kolay hale geldi.

Mail Geliştirmeleri

Mail uygulamasına da mesaj uygulamasına benzer değişiklikler getirildi. Artık iPhone Mail uygulamasında e-postaları geri almak, planlamak ve daha detaylı eklerle zenginleştirmek mümkün hale geldi.

Geçiş Anahtarı

iOS 16 özellikleri arasında yer alan Geçiş Anahtarı sayesinde kimlik hırsızlığı ve veri sızıntılarına karşı yeni bir giriş seçeneği kullanıcılara sunuluyor. Apple dışındaki diğer aygıtlarda da çalışan Geçiş Anahtarı, uçtan uca şifrelenmiş bir oturum açma deneyimi sağlıyor.

Akıllı Özellikler

Yapay zekanın detaylı olarak kullanıldığı yeni eklenen akıllı özellikler sayesinde kullanılabilirlik artıyor. Video içi canlı metin özelliğinin geliştirilmesiyle izlediğiniz videoyu herhangi bir yerde durdurarak videoda yer alan yazılar üzerinde kopyalama, paylaşma ve çeviri işlemler yapabilmek artık mümkün. Ayrıca fotoğraflarda istediğiniz süjeyi arka plandan otomatik olarak ayırmak, canlı metin geliştirmeleri ve Siri özelinde kurulum gerektirmeyen kestirmeler akıllı özellikler arasında.

Cüzdan Geliştirmeleri

Apple'ın Cüzdan uygulamasında yer alan anahtarlar artık mesajlar, Mail ve Whatsapp yoluyla paylaşılabiliyor. Anahtarlara erişmek için gelen bağlantıya tıklamak yeterli oluyor.

Apple Ev Uygulaması Güncellemesi

Yeniden tasarlanan Ev uygulamasında akıllı aksesuarlar arasında hızlı geçiş, akıllı aksesuarları kilit ekranına widget olarak ekleyip kontrol etme imkanı, kategorilendirme ve kameralara kolay erişim gibi birçok özellik kullanıcıları bekliyor.

Sağlık ve Fitness Uygulaması Geliştirmeleri

Sağlık uygulamasında artık ilaç takibi çok daha detaylı hale gelmiş durumda. Ayrıca sağlık bilgileri kullanıcının izni doğrultusunda aile bireyleri ve doktorlar ile paylaşılabiliyor. Fitness uygulaması ise artık Apple Watch'a sahip olmasanız bile iPhone üzerinden kullanılabiliyor. iPhone'un sahip olduğu hareket sensörleri, günlük fitness verilerinizi analiz etmenize yardımcı oluyor.

Aile İçi Paylaşım

Detaylandırılan Aile İçi Paylaşım özelliği sayesinde ebeveynler, çocuklarının telefonlarında neye erişip erişemeyeceğini kontrol edebiliyor. Uygulamalarda yaş kısıtlaması da dahil olmak üzere çocukların erişebileceği filmler ve kitaplar kısıtlanabiliyor. Ayrıca erişime kapalı olan uygulamalar için ekran süresi isteği Aile İçi Paylaşım üzerinden direkt mesaj olarak iletilebiliyor.

Yeni Nesil CarPlay

Gelişen araç teknolojisine uygun olarak yeniden güncellenenen CarPlay, aracın sahip olduğu ekran özelliklerine bağlı olarak özel bir tasarımla karşınıza çıkıyor. Her aracın CarPlay deneyimi birbirinden farklı olarak görünüyor. Ayrıca yeni nesil CarPlay üzerinde çeşitli özelleştirmeler yapmak artık mümkün.

iOS 16'nın Android'ten Aldığı 7 Özellik

Kilit Ekranı Widget'ları

Harita Uygulamasına Durak Ekleme

Mail Geliştirmeleri

Live Captions

Klavye Titreşimi

Kaza Tespit Özelliği

Always on Display Modu

Kilit Ekranı Widget'ları

Kilit ekranına Widget eklemek, Android'in en ikonik özelliklerinden biri olarak yıllardır ekosistem içerisindeki cihazlarda bulunuyor. Haritalar, takvim, hava durumu ve notlar gibi pek çok uygulamanın widget versiyonu kilit ekranına eklenebiliyordu. Sıklıkla özelleştirme eksikliği sebebiyle eleştirilere maruz kalan Apple, iOS 16 ile birlikte detaylı bir kilit ekranı widget tasarımını duyurdu.

iOS 16 ile birlikte artık kilit ekranına widget eklemek mümkün hale geldi. Kilit ekranında 4 adet boş alana istenilen widget eklenebiliyor. Widget boyutları 1x1 ve 2x1 olarak değiştirilebiliyor.

Harita Uygulamasına Durak Ekleme

iOS 16 özellikleri arasında görülen Harita uygulamasına durak ekleme, uzun süredir Android cihazlarda yer alıyordu. Google Haritalar uygulamasına 2017 yılında eklenen bu özellik iOS 16 ile birlikte iPhone'lara da geldi.

Mail Geliştirmeleri

Mail için yapılan geliştirmeler Android telefonlarda sıklıkla kullanılan Gmail uygulaması için 2018 yılında sunulmuştu. Artık iOS 16 ile birlikte e-postayı geri alma, e-post planlama ve hatırlatma gibi özellikleri kullanabilmek mümkün hale geldi.

Live Captions

Android ekosistemi için 2019 ylında oluşturulan Live Captions özelliği, video veya fotoğraf gibi medyalar üzerinde yer alan metinlerin yazıya dökülmesine yardımcı oluyordu. iOS 16 için güncellenerek geliştirilen bu özellik, iPhone telefonlarında da medyalarda yer alan metinler üzerinde kopyalama, çeviri ve paylaşma gibi özellikleri kullanılabilir kıldı.

Klavye Titreşimi

Klavye titreşimi Android ekosisteminde uzun süredir yer alan özelliklerden biriydi. iPhone kullanıcıları tarafından istenilen bu özellik Apple tarafından iOS 16 ile birlikte getirildi. Artık iPhone'larda daha kaliteli klavye deneyimi sağlanabilecek.

Kaza Tespit Özelliği

Android cihazlara 2019 yılında eklenen kaza tespit özelliği, olası kazalarda acil aramalar için kısayol oluşturulmasını sağlıyordu. iPhone telefonlarda yer alan sensörlerden alınan verilerle tespit edilen kaza durumları, iOS 16 ile birlikte acil durum senaryolarına eklendi.

Always on Display Modu

Android telefonlarda neredeyse 10 yıldır bulunan Always on Display, yani her zaman açık mod iPhone'larda da kullanılabilir hale geldi. Bu mod sayesinde ekran kapalıyken dahi saat, bildirimler ve widget gibi özellikler görünebiliyor. iOS 16'da Android ekosisteminin aksine iPhone telefonlara özel Always on Display modu geliştirmeleri de bulunuyor.

iOS 16 Güncellemesi Alan Cihazlar