iOS 18 ile Fotoğraftan Nesne Silme Nasıl Yapılır?

2024 itibariyle Apple kullanıcılarının yeni özelliklerle kavuşmasını sağlayan mobil işletim sistemi iOS 18, beraberinde birçok ayrıcalık getirdi. Bunlardan biri de fotoğraflarda sunduğu esnek düzenleme seçenekleri oldu. iPhone 15 ve 16 başta olmak üzere çeşitli Apple cihazları tarafından desteklenen yeni sürümde dikkat çeken özelliklerden birisi de fotoğraflardan nesne silme işlemiydi.

Diğer işletim sistemlerinde üçüncü parti yazılımlarla veya yapay zeka araçları ile yapılabilen fotoğraftan nesne silme işlemini iOS 18’de kolayca gerçekleştirmeniz mümkün. Peki, ama nasıl? Derseniz bu yazımızda A’dan Z’ye uygulamanız gereken adımları anlatıyoruz.

iOS 18’de Fotoğraftan Nesne Silme Özelliği Nedir? Nasıl Çalışır?

iOS 18’den önce de iPhoneların kendisinde bulunan Fotoğraflar uygulamasında çeşitli fotoğraf düzenleme seçenekleri sunuluyordu. Burada yapılan görsel düzenlemeler sonrasında fotoğraflara yeni bir imaj katmak, ufak kusurları gidermek, efekt eklemek, rötuş yapmak mümkün oluyordu.

Fotoğraftan nesne silme özelliği ise eski sürümlerde bu uygulamanın sunduğu düzenleme seçenekleri arasında bulunmuyordu. iOS 18’de ise söz konusu özellik, Fotoğraflar uygulamasında aktif olarak yerini alıyor. Yani, bu özellikten yararlanmak isteyenlerin ekstra bir ayar yapmasına, özelliği açıp kapamasına gerek kalmıyor.

iOS 18’de Fotoğraftan Nesne Silme Nasıl Yapılır?

iOS 18’de fotoğraflarınızdaki istenmeyen veya gereksiz nesneleri kolayca ortadan kaldırabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli!

İlk olarak telefonunuzun Fotoğraflar uygulamasına girin.

Burada film rulosundan veya albümler bölümünden düzenlemek istediğiniz fotoğrafa tıklayın.

Düzenleme modunu açın.

‘Nesne Kaldırma’ aracına tıklayın.

Bu araç seçiliyken fotoğraftan kaldırmak istediğiniz nesneye dokunun.

Telefonunuz otomatik olarak yapay zekâ desteği ile ilgili nesnenin sınırlarını algılayacaktır.

Bu nesneyi fotoğraftan çıkardıktan sonra görselin yeni halini telefonunuza ayrı bir dosya olarak kaydedebilirsiniz.

Yukarıda anlatılan yöntemle iPhone 15 ve 16 gibi yeni modellerde kolayca fotoğraflarınızdan istemediğiniz nesneleri kaldırabilirsiniz. iOS 18’in sunduğu bu özellikte nesne kaldırma işlemi doğal bir görünüm oluşturacak şekilde yapılır.

Daha profesyonel düzenleme araçlarına erişmek için dilerseniz üçüncü parti yazılımlardan veya AppStore’da bulunan çeşitli görsel düzenleme uygulamalarından da yararlanabilirsiniz.

Siz bu özelliği daha önce kullanmış mıydınız? Fotoğraftan nesne kaldırmak için uyguladığınız diğer yöntemler neler? Yorumlarda bizimle paylaşın.