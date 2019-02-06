Akıllı cihazlarınızdaki fotoğrafları başkalarının görmesini istemiyorsanız, bu rehberimizde iOS’ta programsız fotoğraf şifreleme nasıl yapılır? Sizlere anlatıyoruz.

iPhone ve iPad cihazlarda, fotoğraf albümündeki fotoğrafları Gizle seçeneği ile meraklı gözlerden koruyabiliyorsunuz. Ancak, bu klasörün varlığından haberdar olanlar fotoğraflarınıza da kolayca erişebileceklerdir. Buna çözüm olarak, Notlar uygulamasından yararlanarak fotoğraflarınızı şifreleyebilir ve meraklı kişilerden rahatlıkla saklayabilirsiniz.

iOS cihazlarda önceden yüklenmiş olarak gelen Notlar uygulaması, fotoğraflarınızı saklamak için oldukça etkili bir çözüm diyebilirim. Fotoğraflarınızı şifrelemek için ilk adım olarak, şifrelemek istediğimiz fotoğrafı seçerek aşağıdaki paylaş butonuna tıklıyoruz ve uygulamaların yer aldığı listede Notlar’a Ekle seçeneğine dokunuyoruz.

Notunuza herhangi bir metin ekledikten sonra Kaydet butonuna tıklıyoruz.

Bu adımlardan sonra Notlar uygulamasına giriş yapıyoruz ve biraz önce eklediğimiz notu sola kaydırarak Kilit simgesine tıklıyoruz. Karşınıza gelecek parola girme ekranında dilerseniz Face ID veya Touch ID seçeneklerini de aktif hale getirerek daha güvenli bir korumaya alabilirsiniz.

Şifreleme işlemini tamamladıktan sonra ilgili notu açmak istediğinizde karşınıza yukarıdaki gibi bir ekran çıkacaktır. Parolanızı veya TouchID girişi yaptıktan sonra fotoğrafınızı görüntüleyebilirsiniz.