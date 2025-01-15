iPhone 11, kuşkusuz Apple'ın en başarılı ürünlerinden biri. Hem ülkemizde hem de dünyanın geri kalanında satış rekorları kıran telefon, günümüzde hala çok satan modellerden biri. Ancak telefonun yaşı 2025'te "iPhone 11 hala alınır mı?" sorusunu soran insanların aklını kurcalıyor. Peki iPhone 11 ne zaman çıktı?

iPhone 11 Ne Zaman Çıktı?

iPhone 11, 10 Eylül 2019’da duyurulan iPhone 11, aynı dönemde iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleriyle birlikte tanıtıldı. Türkiye'de 13 Eylül 2019’da ön siparişe çıkan cihaz, 20 Eylül 2019’dan itibaren mağazalarda satışa sunuldu.

Buradan basit bir hesapla iPhone 11'in neredeyse 6 yaşında olduğunu söylemek mümkün. iOS 13 ile birlikte çıkan telefon, günümüzde iOS 18 güncellemesini almış durumda. Hatta bazı sızıntılar iOS 19 güncellemesini de alacağını gösteriyor. Ancak daha detaylı bilgi için aşağıda yer alan iPhone 11 hala alınır mı içeriğimize göz atabilirsiniz.

iPhone 11 aynı zamanda bugün alışık olduğumuz Pro ve Pro Max'li serinin başlangıcını yapan modeldir. Apple'ın iPhone X, XS ve XS Max isimlendirmesi bu modelle birlikte Pro2ya geçmiş günümüzde mini-Plus ekeleme ve çıkarmalarına rağmen hala devam etmektedir.

iPhone 11 Teknik Özellikleri