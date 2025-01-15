iPhone 11 Ne Zaman Çıktı?
iPhone 11 ne zaman çıktı? Apple'ın uzun süredir Türkiye'de en çok sattığı telefonlardan biri olan iPhone 11'in çıkış tarihine içeriğimizden göz atabilirisniz.
iPhone 11, kuşkusuz Apple'ın en başarılı ürünlerinden biri. Hem ülkemizde hem de dünyanın geri kalanında satış rekorları kıran telefon, günümüzde hala çok satan modellerden biri. Ancak telefonun yaşı 2025'te "iPhone 11 hala alınır mı?" sorusunu soran insanların aklını kurcalıyor. Peki iPhone 11 ne zaman çıktı?
iPhone 11 Ne Zaman Çıktı?
iPhone 11, 10 Eylül 2019’da duyurulan iPhone 11, aynı dönemde iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modelleriyle birlikte tanıtıldı. Türkiye'de 13 Eylül 2019’da ön siparişe çıkan cihaz, 20 Eylül 2019’dan itibaren mağazalarda satışa sunuldu.
Buradan basit bir hesapla iPhone 11'in neredeyse 6 yaşında olduğunu söylemek mümkün. iOS 13 ile birlikte çıkan telefon, günümüzde iOS 18 güncellemesini almış durumda. Hatta bazı sızıntılar iOS 19 güncellemesini de alacağını gösteriyor. Ancak daha detaylı bilgi için aşağıda yer alan iPhone 11 hala alınır mı içeriğimize göz atabilirsiniz.
iPhone 11 Özellikleri Neler? 2025'te Satın Alınır mı?
iPhone 11, 2025'te hala satın alınır mı? Apple'ın en popüler modellerinden biri olan ve fiyatıyla dikkat çeken iPhone 11'i almadan önce bu rehbere göz atın.
iPhone 11 aynı zamanda bugün alışık olduğumuz Pro ve Pro Max'li serinin başlangıcını yapan modeldir. Apple'ın iPhone X, XS ve XS Max isimlendirmesi bu modelle birlikte Pro2ya geçmiş günümüzde mini-Plus ekeleme ve çıkarmalarına rağmen hala devam etmektedir.
iPhone 11 Teknik Özellikleri
- Ekran: 6.1 inç Liquid Retina HD (1792x828), True Tone, 625 nit parlaklık
- Boyut & Ağırlık: 150.9 x 75.7 x 8.3 mm, 194 gram
- İşlemci: Apple A13 Bionic, 3. nesil Neural Engine
- Kamera (Arka): 12 MP geniş (f/1.8, OIS) + 12 MP ultra geniş (f/2.4, 120°), 4K 60 fps video, Gece Modu
- Kamera (Ön): 12 MP (f/2.2), 4K 60 fps video, Slofie özelliği
- Depolama & RAM: 64 / 128 / 256 GB, 4 GB RAM
- Batarya: 17 saat video oynatma, 18W hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği
- Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC
- Dayanıklılık: IP68 (2 metreye kadar, 30 dakika suya ve toza dayanıklılık)
- İşletim Sistemi: iOS 13 (iOS 18’e kadar güncellenebilir)
- Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz, Mor, Yeşil, Sarı, (PRODUCT)RED