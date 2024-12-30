iPhone 11'in Veliahtı iPhone SE 4'ün Türkiye Fiyatını Hesapladık

Bir süredir uygun fiyatlı telefonlar üzerinde çalışan ve bu sayede kullanıcı sayısını artırmayı hedefleyen Apple, iddialara göre Nisan 2025'te iPhone SE 4 modeliyle karşımıza çıkacak. Son olarak 2022'de güncellenen ve iPhone 13 ile benzer performans sunan SE 3'ün devamı olan bu model, yenilenmiş tasarımıyla ülkemiz dahil pek çok bölgede çok satanlar listesini altüst edecek. Peki iPhone SE 4'ün Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

iPhone SE 4, Türkiye'de Ne Kadar Olacak?

iPhone SE 4'ün fiyatı ve özellikleriyle ilgili bugüne kadar pek çok sızıntı gördük. Hatta geçtiğimiz günlerde bu sızıntılara bir yenisi daha eklendi ve yine 500 dolarlık fiyat etiketi iddia edildi. Peki böyle bir durumda iPhone SE 4, Türkiye'de ne kadar olacak?

Bunu hesaplamak aslında oldukça kolay. Tek yapmamız gereken 499 dolar fiyat etiketini almak, güncel kur 35,27 ile çarpmak ve üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nde akıllı telefonlardan alınan fahiş vergileri eklemek. Bunu yaptığımızda ise karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:

Vergi Kalemi Tutar (₺) Oran (%) Vergisiz fiyat 17.612,10 - Kültür Bakanlığı 176,10 1 TRT bandrolü 2.134,60 12 ÖTV 9.961,40 50 KDV 5.976,80 20 Toplam vergi 18.248,90 103.6 Tahmini satış fiyatı 35.861,00 -

Gördüğünüz üzere güncel kur ile 17.612 TL'ye satılması gereken bir telefon, yüzde 103.6 oranında vergiye maruz kalıyor ve fiyatına 18.248 TL ekleniyor. Bunu da düz yuvarlayacak olursa iPhone SE 4'ün tahmini Türkiyr fiyatının 35.999 TL olacağını söyleyebiliriz.

Ancak elbette ki Apple telefonu daha düşük fiyattan satar ya da ülkemize özel fiyatlandırmalar yaparsa bu tablo değişebilir. Şirket dönem dönem bu tür hamleler yaparak ülkemizde cihazlarını daha ucuzdan satışa sunuyor. Elbette ki yüksek vergiler nedeniyle pek çoğumuz bunu hissetmiyor.

iPhone 15 ile hayatımızdan tamamen çıkan çentikli bir tasarıma sahip olması beklenen iPhone SE 4, hem özellikleri hem de fiyatı ile sızıntıların gözdesi olsa da telefon tanıtılana kadar hakkında bildiklerimizin pek de bir önemli yok. Yine de iPhone SE 4, her koşulda çok satanlar listesine adını yazdıracak gibi duruyor.