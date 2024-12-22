iPhone 11 Sahiplerini Sevindirecek Haber: iOS 19 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Ortaya Çıktı!
Apple'ın gelecek sene yayınlayacağı yeni iOS 19 güncellemesini destekleyecek iPhone modelleri ortaya çıktı.
Apple'ın gelecek sene yayınlamayı planladığı yeni iOS 19 şimdiden teknoloji gündeminde konuşulmaya başlandı. Yeni güncelleme ile ilgili olarak en çok merak edilen şeylerden biriyse hangi telefonlar tarafından destekleneceği.
Sektörel kaynaklar, geçtiğimiz günlerde bu soruya bazı iddilarla cevap verirken, iOS 19'a güncelleneceği düşünülen tüm iPhone modelleri bir listede toplandı.
iOS 18 Güncellemesi Alan Tüm iPhone'lar, iOS 19'u Destekleyecek
Gündeme gelen iddialara göre, bu yıl iOS 18'e geçiş yapabilen tüm iPhone modelleri gelecek sene piyasaya sürülecek iOS 19 güncellemesini de destekleyecek. Şayet bu iddia gerçekleşirse Apple, iOS 17'den bu yana herhangi bir iPhone için güncelleme desteğini bırakmamış olacak. Özellikle de bu durumun 2018'de çıkış yapan iPhone XS ve iPhone XR modelleriyle beraber 2019 model iPhone 11 sahiplerini mutlu edeceğini söyleyebiliriz.
İşte iOS 19'a Güncelleneceği Söylenen iPhone Modelleri:
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone Xr
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2020)
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (2022)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 17
- iPhone 17 Plus
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air
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