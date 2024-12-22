iPhone 11 Sahiplerini Sevindirecek Haber: iOS 19 Güncellemesi Alacak iPhone Modelleri Ortaya Çıktı!

Apple'ın gelecek sene yayınlamayı planladığı yeni iOS 19 şimdiden teknoloji gündeminde konuşulmaya başlandı. Yeni güncelleme ile ilgili olarak en çok merak edilen şeylerden biriyse hangi telefonlar tarafından destekleneceği.

Sektörel kaynaklar, geçtiğimiz günlerde bu soruya bazı iddilarla cevap verirken, iOS 19'a güncelleneceği düşünülen tüm iPhone modelleri bir listede toplandı.

iOS 18 Güncellemesi Alan Tüm iPhone'lar, iOS 19'u Destekleyecek

Gündeme gelen iddialara göre, bu yıl iOS 18'e geçiş yapabilen tüm iPhone modelleri gelecek sene piyasaya sürülecek iOS 19 güncellemesini de destekleyecek. Şayet bu iddia gerçekleşirse Apple, iOS 17'den bu yana herhangi bir iPhone için güncelleme desteğini bırakmamış olacak. Özellikle de bu durumun 2018'de çıkış yapan iPhone XS ve iPhone XR modelleriyle beraber 2019 model iPhone 11 sahiplerini mutlu edeceğini söyleyebiliriz.

İşte iOS 19'a Güncelleneceği Söylenen iPhone Modelleri:

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 17

iPhone 17 Plus

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Air

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