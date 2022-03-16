iPhone 11 Su Geçirmez mi? Suya Dayanıklı mı?

iPhone 11 serisi suya dayanıklı mı? Bu, Apple kullanıcıları tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. iPhone 11, Pro ve Pro Max su geçirmez mi sorusunu soran kullanıcılar için ayrıntılı bir rehber hazırladık.

Üç modelden oluşan iPhone 11 serisi 2019 yılının eylül ayında piyasaya sürüldü. Çıktığı dönem büyük bir başarı elde eden iPhone modelleri, günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor fakat çoğu kişinin kafasında cihaza dair bazı soru işaretleri bulunuyor.

Söz konusu cihazların suya dayanıklı olup olmadığı, çok sayıda kullanıcı tarafından merak ediliyor. Bu yazıda geçtiğimiz yıllarda çıkışını gerçekleştiren iPhone modellerinin su geçirip geçirmediğini açıklayacağız. Bunun yanı sıra IP sertifikasının ne demek olduğunu da öğreneceksiniz.

IP Sertifikası Nedir? Ne Anlama Gelir?

Özellikle akıllı saat, akıllı telefon ve kameralarda sık sık gördüğümüz IP sertifikası, cihazın suya ve toza karşı ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne serer. Cihazların teknik özellik tablosunda "IP68", "IP67" gibi ifadeler yer alır.

IP ifadesinin karşısında yer alan sayılar, genellikle tıpkı vermiş olduğumuz örnekteki gibi iki haneli olur. Bu sayıların ilk hanesi toza, ikinci hanesi ise suya karşı dayanıklılığı gösterir. IP68 ifadesini ele aldığımızda 6 rakamının toza karşı dayanıklılığı, 8 rakamının ise suya karşı dayanıklılığı ifade eder.

Her iki hanede değişen rakamlar, direncin seviyesini gözler önüne serer. Yani rakam arttıkça cihazın toza ya da suya karşı olan direnci de artmış oluyor. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bunu bir örnek üzerinden açıklayalım.

"IPX0" ifadesinde ikinci hanedeki rakam 0 olduğundan ötürü cihazın suya karşı dayanıklılığı yok. "IPX1" ise cihazın küçük su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğuna işaret eder.

Toza karşı dayanıklılığı örnek üzerinden anlatalım. Bu kez sertifikada yer alan ifadenin ilk hanesine bakmanız gerekiyor. "IP0X" ifadesinde ilk hanede 0 rakamı olduğundan ötürü cihaz toza karşı dayanıklı değil fakat bu rakam 1 olsaydı 50 mm’den büyük cisimleri geçirmeyecekti. İlk hanedeki rakam 4 olursa 1 mm’den büyük cisimler cihaza giremez.

iPhone 11 Serisi Suya Dayanıklı mı?

2019 yılında satışa sunulan iPhone modellerinin suya karşı dayanıklı olup olmadığı, en çok merak edilen konulardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple tarafından geliştirilen iPhone 11, Pro ve Pro Max modellerinde IP68 sertifikası bulunuyor.

IP sertifikasının ikinci hanesinde yer alan rakama baktığımızda telefonun suya karşı dayanıklılık konusunda çok başarılı bir performans sergilediğini görüyoruz. iPhone 11, 2 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca suya karşı dayanıklılık sağlıyor. Serinin diğer modelleri ise 4 metre derinliğindeki suda 30 dakika boyunca kalabiliyor.

Normal şartlarda akıllı telefonlar su ile temas ettiği takdirde çalışmama, ses gelmeme, görüşme esnasında sesin gitmemesi dahil olmak üzere pek çok problem ile karşı karşıya kalır. Söz konusu iPhone modelleri, sahip olduğu IP68 sertifikası sayesinde böyle bir problemin ortaya çıkmasını önlüyor.

Sıvı temasından meydana gelebilecek hasarlardan ötürü cihazınız ile yüzmekten ya da duş almaktan kaçınmalısınız. Cihazınızı bilerek suya daldırmamalısınız. Saunada veya buhar odasında bulunmak da telefonda sıvı hasarı oluşmasına yol açabilir.

Telefonunuzu su kayağı, jet ski, sörf gibi aktiviteler ile basınçlı ya da yüksek hızda suya maruz bırakmamanız gerekiyor. iPhone'unuzu önerilen sıcaklık aralıklarının dışında veya aşırı nemli ortamlarda kullanmamalısınız.

Su ile temas noktasında kullanıcıların dikkat etmesi gereken bir detay mevcut. Bu detay ise söz konusu iPhone modellerinin su geçirip geçirmediği.

iPhone 11 Su Geçirmez mi?

iPhone 11, 2 metre derinliğine sahip suda 30 dakika boyunca koruma sağlar. Telefon daha uzun süre suda kalırsa su geçirmeye başlar. Dolayısıyla suyun derinliği ve suda kalınan süre oldukça önemli.

iPhone 11 Pro Su Geçirmez mi?

iPhone 11 Pro, 4 metre derinliğindeki suda 30 dakika boyunca koruma sağlar. Cihaz daha derin bir suda daha uzun süre kalırsa su geçirir.

iPhone 11 Pro Max Su Geçirmez mi?

iPhone 11 Pro Max, 4 metre derinliğine sahip suda 30 dakika boyunca koruma sağlar. Telefon 4 metreden daha derin bir suda yarım saatten fazla kalırsa su geçirmeye başlar.