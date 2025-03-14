Uygun fiyat etiketiyle satılan iPhone 12'yi satın almak isteyen çoğu kişi, iPhone 12 güncelleme desteği ne zaman bitecek sorusunun yanıtını arıyor çünkü güncelleme desteği sona erdiğinde yeniliklerden mahrum kalınabiliyor.

Güncelleme desteği sona erdikten sonra telefonun kullanılamaz hâle gelmeyeceğini belirtelim. Yani telefonu kullanmaya devam edebileceksiniz. Peki, iPhone 12 desteği ne zaman bitecek? iPhone 12'nin ne kadar ömrü kaldı? Bu rehberde merak edilen soruları yanıtlayacağız.

iPhone 12 Güncelleme Desteği Ne Zaman Bitecek?

Teknoloji devi Apple, genellikle iPhone modellerine piyasaya sürüldükten sonra uzun yıllar boyunca yazılım güncellemesi sunmasıyla bilinir. Bu, cihazların sadece yeni özelliklere kavuşmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda güvenlik açıklarının da düzenli olarak kapatılması anlamına gelir.

iPhone modellerine genellikle 5 ila 6 yıl arasında büyük iOS güncellemesi desteği sağlanıyor. iPhone 12 serisi, Ekim 2020'de piyasaya sürüldü. Apple'ın genel güncelleme politikasını göz önünde bulundurduğumuzda iPhone 12 modelinin iOS 19 veya iOS 20'ye kadar güncelleme alması muhtemel görünüyor.

Yani tahmini olarak telefon 2025 yılının sonu veya 2026 yılına kadar en güncel iOS özelliklerini almaya devam edecek. Güncelleme desteğinin ne zaman biteceğine dair resmî bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

iPhone 12 Güncelleme Desteği Biterse Ne Olur?

Yeni Özellikler Alamaz: Güncelleme desteği sona erdikten sonra yeni iOS sürümlerini ve bu sürümlerle birlikte gelen özellikleri alamayacak.

Güncelleme desteği sona erdikten sonra yeni iOS sürümlerini ve bu sürümlerle birlikte gelen özellikleri alamayacak. Güvenlik Güncellemeleri Devam Edebilir: Apple, güncelleme desteği bittikten sonra belirli bir süre daha güvenlik açıklarına ve kritik sorunlara karşı korumak için güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam edebiliyor. Bu süre genellikle 1-2 yıl kadar olabilir ancak kesin bir bilgi mevcut değil.

Apple, güncelleme desteği bittikten sonra belirli bir süre daha güvenlik açıklarına ve kritik sorunlara karşı korumak için güvenlik güncellemeleri yayınlamaya devam edebiliyor. Bu süre genellikle 1-2 yıl kadar olabilir ancak kesin bir bilgi mevcut değil. Uygulama Uyumluluğu Problemi: Geliştiriciler zamanla eski iOS sürümleri için uygulama desteğini bitirebilir. Böyle bir durumda yeni uygulamalar indirmekte veya mevcut uygulamaları güncellemekte sorun yaşayabilirsiniz. Bazı uygulamalar iPhone 12'nin iOS sürümüyle uyumlu olmadığı için kullanılamaz hâle gelebilir.

Geliştiriciler zamanla eski iOS sürümleri için uygulama desteğini bitirebilir. Böyle bir durumda yeni uygulamalar indirmekte veya mevcut uygulamaları güncellemekte sorun yaşayabilirsiniz. Bazı uygulamalar iPhone 12'nin iOS sürümüyle uyumlu olmadığı için kullanılamaz hâle gelebilir. Performans Sorunları Yaşanabilir: Yeni iOS sürümleri genellikle performans iyileştirmeleri içerir. Güncelleme desteği bittiğidne iPhone zaman içinde yazılımsal optimizasyonlardan mahrum kalacağından dolayı performansta hafif bir yavaşlama hissedebilirsiniz.

Sonuç olarak iPhone 12 güncelleme desteği sona erdiğinde telefon kullanılamaz hâle gelmeyecek. Yalnızca yeni özellikler alamayacak. Bunun yanı sıra zamanla uygulama uyumluluğu konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Temel işlevler ve günlük kullanım için iPhone 12'yi uzun süre daha sorunsuz şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz.

iPhone 12'nin Ömrü Nasıl Uzatılır?