iPhone 12 Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

iPhone 12 3 yıl önce 2020 yılında hayatımıza girmiş olmasına rağmen popülerliğinden bir şey kaybettirmedi. En çok tercih edilen iPhone serilerinden biri olan 12 modeli, başlı başına bir yapıt. Peki, iPhone 12 özellikleri neler, 2023’te iPhone 12 alınır mı? Gelin, yakından bakalım.

iPhone 12 Özellikleri

Ekran: 6.1 inç

RAM: 4 GB

Batarya: 2815 mAh

Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön kamera: 12 MP

Depolama: 64 GB

iPhone 12 düşük kapasiteli bir batarya ile karşımıza gelmişti. Öyle ki 2815 mAh bataryaya sahip olması Apple severlerin bir kısmını üzmüştü diyebiliriz. Ancak işletim sisteminin güçlü olması ve tüm donanımın birlikte çalışmasıyla birlikte 17 saat video oynatma süresi veriyordu. Bu durum hiç de küçümsenecek bir sayı değil.

iPhone 12 Fiyatı Ne Kadar?

Efsane Apple telefonlarından olan iPhone 12 fiyatı 23.399 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Fakat ilk çıktığı yılda daha düşük bir fiyat biçilmişti. Öyle ki lansmanda 9.999 TL olarak karşımıza gelmişti. Zamanın ekonomik durumu akıllı telefon fiyatlarına fazlasıyla yansıdığını söyleyebiliriz.

iPhone 12 2023’te Satın Alınır mı?

Birçok kişi 2020 yılında Apple’ın son serisini merakla beklemekteydi ve “iPhone 12 almalı mıyım?” diye sorduklarını hatırlatmakta yarar var. Fakat, 12 serisi sadece o zamanlar değil günümüzde de “iPhone 12 2023’te alınır mı?” sorusuyla devam etti. Görünen o ki seri halen kendini popülerliğini, korumaktadır. Peki, gerçekten de “iPhone 12 2023 yılından satın alınır mı?” Aslında bu sorunun cevabını kısaca evet olarak nitelendiriyoruz. Çünkü, 12 serisi uzun yıllar daha hayatımızda olacak ve güncelliğini korumaya devam edecek.

iPhone 12 Mini Özellikleri

Ekran: 5.4 inç

RAM: 4 GB

Batarya: 2227 mAh

Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön kamera: 12 MP

Depolama: 64 GB

iPhone 12 Mini küçük telefon sevenler ve aynı zamanda uygun fiyatlı iPhone almak isteyenler için karşımıza gelmişti. Öyle ki son zamanlarda dev ekran yarışına kıyasla 5.4 inç bir ekrana sahip olduğu ortadaydı. 2020 yılında piyasaya sürülen 12 Mini modeli hiç şüphesiz Steve Jobs’un istediği gibi bir yol izlemekteydi. Öyle ki Steve Jobs telefonların küçülmesinden yanaydı.

iPhone 12 Mini Fiyatı Ne Kadar?

Apple almak isteyen kullanıcıların tercih ettiği 12 Mini modeli en düşük 18.999 TL’den piyasaya sürülüyor. Zaman zaman insanlar; “iPhone 12 mi yoksa 12 Mini mi?” diye sorsalarda tercih yine kullanıcıların istelerine kalmış durumda.

iPhone 12 Mini 2023’te Satın Alınır mı?

Küçük telefon sevenler ve aynı zamanda Apple kullanmak isteyen birçok kullanıcı bulunmakta. Eğer siz de bu kümenin içinde yer alıyorsanız iPhone 12 Mini 2023’te satın alınabilir diyebiliriz.

iPhone 12 Pro Özellikleri

Ekran: 6.1 inç

RAM: 6 GB

Batarya: 2815 mAh

Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP

Ön kamera: 12 MP

Depolama: 128 GB

Apple dev ekran seven kullanıcıları da düşünüyordu. Öyle ki Pro ve Pro Max modellerini aynı lansmanda tanıtmıştı. 6 GB RAM ile karşımıza gelen ve aynı zamanda 3 kameraya sahip olan 12 Pro modeli, düşük bataryasına rağmen oldukça iyiydi.

iPhone 12 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Günümüzde oldukça yüksek fiyatlara çıkan telefon modelleri birçok Apple severi üzmüş durumda. Öyle ki Apple, iPhone 12 Pro fiyatı Türkiye’de 38.189 TL civarlarında. Bu oldukça yüksek bir sayı olarak gözükse de ilk çıktığı yıllar 15 bin TL civarlarındaydı.

iPhone 12 Pro 2023’te Satın Alınır mı?

Evet 2023 yılında 12 Pro satın alınır. Ancak bir miktar daha fazlasını verip 13 Pro’da alabilirsiniz. Bu durum tamamen kullanıcıların seçiminine kalmış durumda.

iPhone 12 Pro Max Özellikleri

Ekran: 6.7 inç

RAM: 6 GB

Batarya: 3687 mAh

Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP

Ön kamera: 12 MP

Depolama: 128 GB

Apple, Pro Max modellerini dev ekran seven kullanıcılar için çıkarmış olduğu artık belliydi. Öyle ki rakibi Samsung’un dev ekran akıllı telefon çıkarmış olmasına karşın büyük bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. 3 kamera, dev hafıza ve 6 GB RAM bulunan bu model de büyük ilgi gördü.

iPhone 12 Pro Max Fiyatı Ne Kadar?

37.999 TL fiyatı ile karşımıza gelen iPhone 12 Pro Max, depolama alanına göre fiyatları artış gösterebiliyor. Öyle ki 512 GB’lık modeli 44.900 TL olarak karşımıza geliyor.

iPhone 12 Pro Max 2023’te Satın Alınır mı?

5G özelliği bulunan iPhone 12 Pro Max, alınabilecek cihazlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Dev ekran tercih etmek istemiyorsanız 12 Mini modeline de göz atmanızı tavsiye ederiz.

iPhone 12 ve daha fazlasını derlediğimiz yazımızda birçok konuda bilgilendirme yaptık. Peki, sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.