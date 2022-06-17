iPhone 7 Özellikleri Neler? 2022’de Alınır mı?

iPhone 7 özellikleri neler sorusunu soran kişiler için oldukça detaylı bir rehber hazırladık. Satışa sunulduğu dönemde çok sayıda kişi tarafından tercih edilen telefon, yıllar geçmiş olmasına rağmen günümüzde hâlâ ilgi görüyor. Peki, iPhone 7 2022’de alınır mı? Hazırladığımız yazıda merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Apple tarafından geliştirilen iPhone 7 serisi, 2016 yılının eylül ayında piyasaya sürüldü. iPhone 7, satışa sunulduğu dönemde küçük ekrana sahip olan akıllı telefon kullanmayı seven kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen akıllı telefon modeli, 2017 yılında satışa sunulan iPhone 8 Plus’ın özellikleri ile karşılaştırıldığında biraz geri planda kalıyor. Peki, söz konusu telefonun özellikleri neler? 2016’da piyasaya sürülen cihazı 2022’de satın almak mantıklı mı? Bu yazıda merak edilen soruları cevaplayacağız.

iPhone 7 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu: 4,7

Ekran Çözünürlüğü: 750 x 1334 piksel

Ekran Paneli: Retina IPS LCD

İşlemci: Apple A10 Fusion

RAM: 2 GB

Depolama: 32 GB / 128 GB / 256 GB

Batarya: 1960 mAh

Arka Kamera: 12 MP

Ön Kamera: 7 MP

Bluetooth: 4.2

Yazılım: iOS 10.0.1 (iOS 15.5’e yükseltilebilir.)

Ağırlık: 138 gram

Kalınlık: 7,1 mm

4,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 7, kullanıcılarına bu ekran üzerinde 750 x 1334 piksel çözünürlük sunuyor. Teknoloji devi Apple tarafından piyasaya sürülen akıllı telefon modelinin ekranında Retina IPS LCD paneli yer alıyor.

Gücünü Apple A10 Fusion işlemcisinden alan cihazda 2 GB RAM bulunuyor. Cihazın depolama alanı tarafında 32 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Böylelikle ihtiyacınıza uygun olan depolama alanını tercih edebilmeniz mümkün.

Telefonun arka yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. Cihazın arka tarafında konumlanan kameralar 4K çözünürlükte 30 FPS, 1080 piksel çözünürlükte ise 30 / 60 / 120 FPS ve 720 piksel çözünürlükte 240 FPS FPS video kaydı yapılabiliyor.

Popülerliğini uzun yıllardır devam ettirmeyi başaran akıllı telefon modelinin ön yüzeyinde 7 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Cihazın ön kamerası ile 1080p çözünürlükte 30 FPS video çekilebiliyor.

138 gram ağırlığındaki telefon Bluetooth 4.2 teknolojisini destekliyor. GPU tarafında PowerVR Series7XT Plus’ın yer aldığı cihaz 138,3 x 67,1 x 7,1 mm boyutlarında. iOS 10.0.1 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon iOS 15.5 sürümüne yükseltilebiliyor. Peki, telefonun fiyatı ne kadar, 2022 yılında satın alınır mı?

iPhone 7 Fiyatı Ne Kadar?

Uzun yıllar önce çıkışını gerçekleştiren iPhone 7 modelinin 32 GB depolama alanına sahip olan sürümü 8 bin 500 TL civarında fiyat etiketi ile satılıyor. İnternet üzerinden söz konusu iPhone modelinin ikinci eli de bulunabiliyor.

Şu anda ikinci el iPhone 7’nin 32 GB depolama alanına sahip olan versiyonu 3 bin TL civarında bulunabiliyorken 64 GB depolama alanına sahip olan sürümü ise 4 bin 250 TL civarında fiyat etiketi ile satılıyor. Ürünün sıfır ve ikinci el fiyatlarının zaman içerisinde artabileceğini ya da azabileceğini belirtelim.

iPhone 7 2022’de Alınır mı?

4,7 inç ekran büyüklüğü ile ön plana çıkan telefon, küçük ekrana sahip cihazları kullanmaktan hoşlanan akıllı telefon kullanıcılarına hitap ediyor. 138 gram ağırlığındaki telefon 7,1 mm kalınlığında.

iPhone 7 iOS 10.0.1 işletim sistemi ile beraber geliyor fakat iOS 15.5 sürümüne yükseltilebiliyor. iOS 15’in Apple tarafından sunulan işletim sisteminin en son sürümü olduğunu belirtelim. Bu nedenden ötürü cihazı satın almanız hâlinde güncel işletim sistemi sürümünü de kullanabileceksiniz.

Söz konusu telefon şu anda yukarıda da belirttiğimiz üzere 8 bin 500 TL civarında bir fiyat etiketi ile bulunabiliyor. Elbette ürünün ikinci eli çok daha düşük bir ücret ile satılıyor fakat çoğu kişi, ikinci el telefon kullanmayı tercih etmiyor.

İkinci el ürün satın alırken herhangi bir problem yaşamamak için satıcının güvenilir olduğundan emin olmalısınız. Bunun yanı sıra cihazın daha önce teknik servise gönderilip gönderilmediğine, garanti süresinin ne kadar kaldığına ve cihazda herhangi bir problem olup olmadığına da dikkat etmelisiniz.

iPhone 7 modelini satın alıp almamak tamamen sizin tercihinize kalmış fakat bu telefon yerine daha güncel donanım bileşenlerine sahip bir iPhone modeli satın alabilirsiniz. Elbette Apple tarafından uygulanan son zamlar ile beraber tüm iPhone modellerinin fiyatı önemli ölçüde arttı.

Eğer bütçenizi biraz daha arttırabiliyorsanız, iPhone SE (2022) modelini satın alabilirsiniz. 2022 yılında piyasaya sürülen iPhone SE’nin fiyatı 13 bin 499 TL’den başlıyor. iPhone SE tıpkı iPhone 7 gibi 4,7 inç ekran büyüklüğüne sahip.

Nispeten küçük boyutlu ekrana sahip iPhone 12 Mini modeli de bulunuyor ancak bu cihazın fiyatı çok daha yüksek. 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ve 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan telefonun fiyatı 18 bin 999 TL’den başlıyor.

Bu yazıda 2016 yılında satışa sunulan iPhone modelinin hangi donanım bileşenlerine sahip olduğunu ve fiyat etiketini detaylı bir şekilde açıkladık. Hazırladığımız rehberde ayrıca söz konusu cihazı 2022 yılında satın almanın mantıklı olup olmadığına da yer verdik. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.