iPhone Çok Pahalı Diyenlere: iPhone Benzeri En İyi Telefonlar

iPhone benzeri telefonlar hangileri? Sizler için alternatif tüm seçenekleri derledik. Ülkemizde ve çeşitli ülkelerde maalesef Apple cihazlar oldukça pahalı fiyatlara satılıyor. Bu nedenle insanlar çeşitli alternatifleri almakla kalıyor. Fakat zamanla çeşitli telefon üreticileri iPhone benzeri cihazlar çıkarıyor. Bu durum iPhone'a binlerce lira vermek istemeyen alıcılar için büyük avantaj oluyor. Peki, iPhone benzeri alabilceğiniz mobil cihazlar hangileri? Gelin, yakından bakalım.

iPhone Benzeri Telefonlar

Xiaomi 13

Huawei P20 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi 12 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Xiaomi 13

iPhone benzeri en iyi telefonlardan biri olan Xiaomi 13, tam anlamıyla iOS işletim sisteminin benzeri olarak karşımıza geliyor. Öyle ki arayüz hemen hemen tamamıyla aynı. Cihaz iPhone'lara kıyasla 6.36 inç'lik bir ekran ile karşımıza geliyor. 12 GB RAM olduğundan dolayı adeta bir bilgisayar gibi.

Ekran: 6.36 inç

6.36 inç RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 4500 mAh

Huawei P20 Lite

Şekil bakımında iPhone'a benzeyen telefon, donanım bakımında da birbirine benziyor. Ayrı bir özellik olarak Huawei P20 Lite, parmak izi okuyucusuyla dikkat çekiyor. CPU bakımından da yüksek bir cihaz olduğu belirtmeden geçmeyelim.

Ekran: 5.84 inç

5.84 inç RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Batarya: 3000 mAh

Xiaomi Mi 11 Lite

Karanlık mod gibi özelliştirilmiş modların bulunduğu cihaz, iPhone benzeri cihazlar arasında yer alıyor. Ön tarafta bulunan ön kamera sol tarafta bulunuyor. Bu nedenle şekil bakımında pek fazla benziyor diyemeyiz.

Ekran: 6.55 inç

6.55 inç RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 4250 mAh

Xiaomi 12 Pro

iPhone benzeri telefonlardan biri olan ama büyük avataj olarak AMOLED ekran kullanan cihaz, tercih edilebilecek modeller arasında yer alıyor. Telefonun önemli özellikleri arasında 32 MP ön kamera bulunuyor.

Ekran: 6.73 inç

6.73 inç RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 4600 mAh

Huawei Mate 40 Pro

Android işletim sistemine sahip olmadığı için bazı uygulamaları kullanamayacağınız telefon, şekil olarak iPhone benzemiyor olsa da teknik özellik bakımında iPhone'u aratmıyor.

Ekran: 6.76 inç

6.76 inç RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya: 4400 mAh

Bu içeriğimizde iPhone benzeri cihazları sizler için derledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca uygun fiyatlı telefon almak isteyenler 5 bin TL altı telefonlar başlıklı yazımıza göz atabilir.