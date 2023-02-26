iPhone Çok Pahalı Diyenlere: iPhone Benzeri En İyi Telefonlar
iPhone çok pahalı diyorsanız ve iPhone benzeri telefon almak istiyorsanız? Sizler için alternatif seçenekleri derledik.
iPhone benzeri telefonlar hangileri? Sizler için alternatif tüm seçenekleri derledik. Ülkemizde ve çeşitli ülkelerde maalesef Apple cihazlar oldukça pahalı fiyatlara satılıyor. Bu nedenle insanlar çeşitli alternatifleri almakla kalıyor. Fakat zamanla çeşitli telefon üreticileri iPhone benzeri cihazlar çıkarıyor. Bu durum iPhone'a binlerce lira vermek istemeyen alıcılar için büyük avantaj oluyor. Peki, iPhone benzeri alabilceğiniz mobil cihazlar hangileri? Gelin, yakından bakalım.
iPhone Benzeri Telefonlar
- Xiaomi 13
- Huawei P20 Lite
- Xiaomi Mi 11 Lite
- Xiaomi 12 Pro
- Huawei Mate 40 Pro
Xiaomi 13
iPhone benzeri en iyi telefonlardan biri olan Xiaomi 13, tam anlamıyla iOS işletim sisteminin benzeri olarak karşımıza geliyor. Öyle ki arayüz hemen hemen tamamıyla aynı. Cihaz iPhone'lara kıyasla 6.36 inç'lik bir ekran ile karşımıza geliyor. 12 GB RAM olduğundan dolayı adeta bir bilgisayar gibi.
- Ekran: 6.36 inç
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 4500 mAh
Huawei P20 Lite
Şekil bakımında iPhone'a benzeyen telefon, donanım bakımında da birbirine benziyor. Ayrı bir özellik olarak Huawei P20 Lite, parmak izi okuyucusuyla dikkat çekiyor. CPU bakımından da yüksek bir cihaz olduğu belirtmeden geçmeyelim.
- Ekran: 5.84 inç
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Batarya: 3000 mAh
Xiaomi Mi 11 Lite
Karanlık mod gibi özelliştirilmiş modların bulunduğu cihaz, iPhone benzeri cihazlar arasında yer alıyor. Ön tarafta bulunan ön kamera sol tarafta bulunuyor. Bu nedenle şekil bakımında pek fazla benziyor diyemeyiz.
- Ekran: 6.55 inç
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Batarya: 4250 mAh
Xiaomi 12 Pro
iPhone benzeri telefonlardan biri olan ama büyük avataj olarak AMOLED ekran kullanan cihaz, tercih edilebilecek modeller arasında yer alıyor. Telefonun önemli özellikleri arasında 32 MP ön kamera bulunuyor.
- Ekran: 6.73 inç
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 4600 mAh
Huawei Mate 40 Pro
Android işletim sistemine sahip olmadığı için bazı uygulamaları kullanamayacağınız telefon, şekil olarak iPhone benzemiyor olsa da teknik özellik bakımında iPhone'u aratmıyor.
- Ekran: 6.76 inç
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB
- Batarya: 4400 mAh
15.000 TL ile Alınabilecek En İyi Telefonlar
Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen pek çok kişi 15.000 TL ile alınabilecek en iyi telefonlar hangileri sorusunun cevabını merak ediyor.
Bu içeriğimizde iPhone benzeri cihazları sizler için derledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca uygun fiyatlı telefon almak isteyenler 5 bin TL altı telefonlar başlıklı yazımıza göz atabilir.
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