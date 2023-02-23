iPhone X Özellikleri Neler? 2023'te Alınır mı?

Home tuşunun ilk defa ortadan kalktığı iPhone X yeni bir teknolojiye adım adım yaklaşıyordu. Öyle ki birçok kişi iPhone 9’u beklerken bir anda X modeli ortaya çıktı. Kimileri tarafından sevilmesede büyük bir kitle halen iPhone X kullanmaktadır. Peki, iPhone X özellikleri neler? 2023 yılında iPhone X satın alınır mı? Gelin, bu sorulara cevap verelim.

iPhone X Özellikleri Neler?

Ekran: 5.8 inç

RAM: 3 GB

İşlemci: Apple A11 Bionic

Batarya: 2714 mAh

Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön kamera: 7 MP

iPhone X halen iOS 16 güncellemesi alan telefonlar arasında yer alıyor. Bu nedenle satın alınabilecek iPhonelar arasında olduğunu belirtebiliriz. Fakat günümüzde insanlar iPhone X yerine iPhone 11 tercih etmektedir. Öyle ki halen iPhone 11 satın alınır mı? Başlıklı aramalar oldukça fazla. 6 çekirdek işlemcisi ve 2.1 GHz hızı ile karşımıza gelen iPhone X, birçok kişi tarafından hem sevilerek kullanılmakta hem de oldukça eleştirilmektedir.

iPhone X Fiyatı Ne Kadar?

iPhone X 64 GB sıfır fiyatı günümüzde 21.499 TL iken yenilenmiş telefon olarak satılanları 10.699 TL’dir. Artık sıfır olarak pek bulunmayan iPhone X, bazı yazılımsal hatalardan dolayı da kullanıcılar tarafından sevilmemiştir. Hatta birçok kullanıcı iPhone X’e ara telefon olarak bakmaktadır.

iPhone X 2023’te Satın Alınır mı?

Eğer maddi açıdan iPhone 11 almakta zorlanıyorsanız ve son güncellemeleri alan aynı zamanda son iPhone modellerinden pek bir farkı bulunmayan, bir telefon alacaksanız evet iPhone X 2023 yılında satın alınır. Ancak bizler yine de bu karar size kalmış durumdadır. Çünkü birçok kullanıcı artık iPhone X modelinin verimli çalışmadığı savunmakta.

iPhone XR Özellikleri Neler?

Ekran: 6.1 inç

RAM: 3 GB

İşlemci: Apple A12 Bionic

Batarya: 2942 mAh

Kamera: 12 MP

Ön kamera: 7 MP

İşlemci olarak bir üst model olan iPhone XR çok daha güçlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Dev ekran seven iPhone kullanıcıları XR modelini tercih ettiğini söyleyebiliriz. Anca iPhone X yerine tercih edilen modeller arasında yer alsada tek kameraları olması bir dezavantaj.

iPhone XR Fiyatı Ne Kadar?

iPhone XR, X modeline göre çok daha uygundur. Öyle ki şuan ki güncel fiyatı 17 bin TL olarak karşımıza gelmektedir. Yenilenmiş telefon olarak almak isteyen kullanıcılar ise 11.299 TL bir fiyata iPhone XR alabilir.

iPhone XR 2023 Yılında Satın Alınır mı?

iPhone almak istiyorsanız ve “dev bir ekranım olsun“ diyorsanız evet, iPhone XR 2023 yılında satın alınabilir. X modeline göre daha uygun fiyatlı olan XR aynı zamanda işlemci olarakta daha iyi.

iPhone XS Özellikleri Neler?

Ekran: 5.8 inç

RAM: 4 GB

İşlemci: Apple A12 Bionic

Batarya: 2658 mAh

Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön kamera: 7 MP

Yüksek RAM’li bir iPhone istiyorsanız tercih edebileceğiniz modeller arasında elbette XS bulunuyor. Bu model adeta hem küçük bir ekran hem de yüksek donanım isteyen kullanıcılar için birebir olarak tasarlanmış. Öyle ki Apple A12 Bionic işlemci ve 4 GB RAM bu hipotezin bir kanıtı olarak görünüyor.

iPhone XS Fiyatı Ne Kadar?

iPhone XS sıfır olarak satılmasada yenilenmiş veya ikinci el olarak piyasada varlığını sürdürmektedir. Yenilenmiş fiyatı 12 Bin TL olarak karşımıza gelen XS sadece B sınıfı olarak satılmaktadır.

iPhone XS 2023’te Satın Alınır mı?

iPhone XS almak isteyen kullanıcılar sıfır olarak XS modelini satın alamıyor. Ancak ikinci el veya yenilenmiş telefon olarak satın almak isterlerse bu fiyata iPhone XS satın alınabilir ama bu fiyata daha iyi iPhone modelleri de seçilebilir.

iPhone XS Max Özellikleri Neler?

Ekran: 6.5 inç

RAM: 4 GB

İşlemci: Apple A12 Bionic

Batarya: 3174 mAh

Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön kamera: 7 MP

iPhone X modelleri arasında yer alan en iyi modellerden biri de XS Max’tir. Öyle ki dev ekran ve güçlü işlemci kullanıcıları bu modellere yönelmesine etki ediyor. Ayrıca 3174 mAh bataryasının olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

iPhone XS Max Fiyatı Ne Kadar?

12.999 TL gibi bir fiyatı bulunan iPhone XS Max sadece yenilenmiş A sınıfı olarak satılmaktadır. Günümüzde uygun fiyatlı iPhone modelleri arasında yerini almaktadır. iPhone X ve tüm X modellerinin fiyatları güncel dolar kuruna göre değişiklik gösterebilmektedir. Kimi zaman artış kimi zaman azalış gösterebilir.

iPhone XS Max 2023’te Satın Alınır mı?

iPhone XS Max modeli 2023 yılında satın alınacak iPhone modelleri arasında yer almış olsa da aynı fiyat bazında daha iyi iPhone modelleri tercih edilebilir.

iPhone X satın alınır mı ve daha fazlasını derlediğimiz içeriğimizde sizler neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. iPhone 12 satın alınır mı? Meraklıları yazımıza göz atabilir.

