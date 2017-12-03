iPhone X'da fiziksel bir ana ekran tuşu bulunmadığı için bazı kullanıcılar, önceki iPhone modellerinde kolayca yaptıkları şeyleri yapma konusunda telefonu aldıktan sonraki ilk günlerde bir miktar da olsa zorlanıyorlar.

Temel özellikleri çözen kullanıcıların bazıları maalesef sahip oldukları telefonun getirdiği yeniliklerden tam olarak haberdar değil. Bu yüzden iPhone X için küçük bir rehber tadında 10 ipucu blogumuzu hazırlama ihtiyacı duyduk.

iPhone X için 10 İpucu

Uygulama Kapatma

Ekranın altından ortasına doğru parmağınızı kaydırın ve ekranın ortasında çok kısa süre bekletin. Çoklu görev penceresini açmış olacaksınız. Açık olan herhangi bir uygulamaya kısa bir süre basılı tutun. Uygulamaların üzerinde "-" (eksi) işaretinin belirdiğini göreceksiniz. Uygulamayı kapatmak için bu eksiyi kullanabilirsiniz ya da uygulamayı kaydırarak kapatabilirsiniz. Birden çok parmağınızla bu işlemi yapmanız da mümkün.

Yeniden Başlatma

Çok sık görülen bir şey olmasa da iPhone X'unuzun o an donduğunu ve tepki vermediğini düşünün. iPhone 7 ve iPhone X öncesi iPhonelarda bu durumda ana ekran tuşu ile güç tuşuna aynı anda basarak telefonu yeniden başlatıyorduk. iPhone 7'deki ana ekran tuşu fiziksel olmadığı için bu özellik iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ta bulunmuyor. iPhone X'da ise herhangi bir ana ekran tuşu bulunmuyor. Bu yüzden önce ses açma daha sonra ses kısma tuşlarına kısa bir süre basın ve ardından güç tuşuna basılı tutun. Ekranda elma logosu göründüğünde iPhone X sorunsuzca yeniden başlamış demektir.

Kapatma

Önceki modellerde olduğu gibi sağ tarafta bulunan buton sadece bir güç tuşu görevini görmüyor. Telefonda herhangi bir ana ekran tuşu bulunmadığı için sağ taraftaki butona basılı tutarak sesli asistan Siri'yi aktif edebilirsiniz. Telefonu kapatma olayına gelirsek; ses açma ya da ses kısma tuşlarından biri ile sağ tarafta bulunan butona aynı anda basın. Kapatmak için kaydırın yazısını görene kadar bekleyin. Kapatmak için de her zamanki gibi kaydırın. Ancak şunu bilmeniz gerekiyor; bu ekrana gelip iptal derseniz Face ID bir sonraki şifre girmenize kadar devre dışı kalacak.

Ben tuşla falan uğraşmayayım diyorsanız "Ayarlar>Genel"in en altında bulunan Sistemi Kapat seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Hızlı ve Kablosuz Şarj

Başlık sizi yanıltmasın. iPhone X'da ikisi de var ancak kablosuz hızlı şarj yok. Kablosuz şarj için ayrı bir ped almanız gerekiyor. Qi standardındaki herhangi bir kablosuz şarj aleti işinize yarayabilir. Fiyatları ortalama 40-90 lira arasında değişiyor. Apple'ın kendi mağazasında sattığı kablosuz şarj aletleri ise 300 lira. Kablosuz şarj yerine hızlı şarjı tercih etmek isterseniz de Apple'ın 29 Watt, 61 Watt veya 87 Watt olarak değişen 3 USB Type-C adaptöründen birini almanız ve buna ek olarak da USB Type-C - Lightning kablsosunu satın almanız gerekiyor. Kablosuz şarj da hızlı şarj da yok değil, ancak biraz maliyetli. Diğer markalar hızlı şarj kablosunu, hızlı şarj aletini hatta kablosuz şarj pedlerini bile ücretsiz verebiliyorken Apple'ın her zamanki aksesuar satma politikası kullanıcıları çok da şaşırtmış değil.

Dikkat Gerektiren Özellikleri Kapatma

iPhone X'da Face ID teknolojisi sadece yüzünüz ile telefonun kilidini açmanıza yaramıyor. Ekranın parlaklığı, bildirim sesinin yüksekliği gibi şeyler ekrana bakıyor olmanıza bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu özelliği kullanmak istemiyorsanız "Ayarlar>Face ID ve Parola" kısmından kapatabilirsiniz.

Face ID'yi Kullanma İzni Olan Uygulamaları Düzenleme

Apple, iPhone X tanıtımında Face ID verilerini kendilerinin bile göremeyeceklerinden bahsetmişti ancak bu özellik uygulama geliştiricilere açıldı ve uygulamalar Face ID'yi kullanabiliyor. Hangi uygulamaların Face ID'ye erişim izni olduğunu görmek için yine "Ayarlar>Face ve ID ve Parola" kısmına giderek "Diğer Uygulamalar" bölümüne göz atabilirsiniz.

Batarya Yüzdesini Görüntüleme

iPhone X'da bulunan çentikten dolayı batarya yüzdesi önceki modellerde olduğu gibi pil simgesinin yanında kalıcı olarak gözükmüyor. Batarya yüzdesini görmek için çentiğin sağından ekranı aşağıya indirerek denetim merkezini açmanız ya da Siri'ye sormanız gerekiyor.

Uygulamalar Arasında Geçiş Yapma

Ana ekran tuşunun bulunmaması bazı konularda zorluk çıkarıyor gibi olsa da, bu konuda işimizi kolaylaştırıyor diyebiliriz. Bir önceki ya da bir sonraki uygulamaya geçmek için ekranın altından sağa ya da sola kaydırabilirsiniz. Uzun süredir açık olan ancak girmediğiniz uygulamaya gitmek için, uygulama değiştiriciyi kullanmanızı öneriyoruz.

Ekran Görüntüsü Alma

Ana ekran tuşu bulunmadığı için önceki modellerdeki gibi ana ekran tuşuyla güç tuşuna aynı anda basmanız mümkün değil. Ekran görüntüsü almak için ses açma ve sağ taraftaki butona aynı anda basmanız yeterli.

Erişilebilirliği Kullanma

iPhone 6 ve sonrasındaki iPhone modellerinde bulunan ekranı aşağıya indirme özelliğini iPhone X'da da kullanabilirsiniz. "Ayarlar>Erişilebilirlik" bölümündeki erişilebilirliği aktifleştirmeniz gerekiyor. Daha sonra ekranın altındaki köşelerden aşağıya doğru kaydırmanız yeterli olacak.