iPhone'da Acil Durum Kişileri Nasıl Eklenir? Nasıl Aranır?

iPhone’da acil durum kişileri oluşturarak ekranınız kilitliyken bile arama yapabilirsiniz. Herhangi bir sağlık sorunu veya güvenlik tehdidi ile karşılaştığınızda telefonun kilidini açıp rehberden aramak istediğiniz kişi size zaman kaybettirebilir.

Bu gibi durumlarda iPhone’un SOS özelliklerinden yararlanmanız gerekir. Tabi, acil durum kişilerini önceden belirlediyseniz. Bu ayarları yapmadıysanız cihazınızda tanımlı bir acil durum kişisi bulunmaz. Dolayısıyla herhangi bir olumsuz durumda yakınlarınıza ulaşmakta zorlanabilirsiniz.

Bu yazımızda iPhone’da acil durum kişilerini nasıl oluşturacağınızı adım adım anlattık. İşte detaylar!

iPhone Acil Durum Kişileri Nedir?

iOS 16 ile iPhonelar’a gelen en önemli yeniliklerden birisi acil durum SOS özellikleridir. Herhangi bir afet anında, enkaz altındayken, peşinize biri takıldığında, aniden hastalandığınızda, kendinizi tehlikede hissettiğinizde acil durum çağrısı yapabilir, önceden belirlediğiniz kişileri kilit ekranından arayabilirsiniz.

Dilerseniz, bu kişilere acil durumlarda otomatik olarak mesaj gönderilmesini seçebilirsiniz. Bu seçimi yaptığınızda belirlediğiniz kişilere giden mesajda konumunuz da yer alır. Böylece sizin tehlikede olduğunuzu ve nerede bulunduğunuzu yakınlarınızın hızlı bir şekilde öğrenmesi sağlanır.

iPhone Acil Durum Kişileri Nasıl Oluşturulur?

Öncelikle cihazınızda en az iOS 16 sürümünün yüklü olduğundan emin olun.

Ana menüden ‘sağlık’ uygulamasına girin.

Sağ üstte bulunan ‘profil’ seçeneğine tıklayın.

Tıbbi Kimlik sekmesine geçin.

Yine sağ üst tarafta yer alan ‘düzenle’ butonuna basın.

Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda ‘Acil Durum Kişileri’ başlığını göreceksiniz.

Bu kısımda ‘acil durum kişisi ekle’ seçeneğine tıklayın.

Rehberiniz açıldığında acil durum kişilerine eklemek istediğiniz kişi/kişileri seçin.

Onaylama işlemini tamamladıktan sonra belirlediğiniz kişilerin yakınlık derecesine ilişkin bilgileri ilgili kutucuklara girin. (Eş, anne, kardeş, baba gibi)

Bu işlemleri tamamladıktan sonra sağ üstte yer alan ‘Bitti’ butonuna basıp çıkış yapabilirsiniz.

İstediğiniz zaman acil durum kişilerini yeniden düzenleme imkânınız var. Bu listede yer alan kişilerden birini veya birkaçını çıkarmak istediğinizde bu kişinin yanında yer alan ‘sil’ butonuna basıp onay vermeniz yeterlidir.

Acil Durum Kişileri Nasıl Aranır?