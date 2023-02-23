iPhone Pil Ömrünü Azaltan Uygulamalar Hangileri?

iPhone'un şarjı, pil ömrünü azaltan uygulamalar nedeniyle daha kısa sürede bitebiliyor. Bu da gün içerisinde telefonu birden fazla şarj edilmesine yol açabiliyor. Peki, iOS cihazlarda pil ömrüne en fazla etki eden hizmetler hangileri? Bu yazıda merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Günümüzde mobil cihazlar için geliştirilen çok fazla sayıda uygulama bulunuyor. Bu uygulamaların bir kısmı, telefonun ya da tabletin pil ömrüne çok fazla etki ediyor. Hazırladığımız yazıda bu uygulamaların hangileri olduğunu açıkladık.

iPhone Pil Ömrünü Azaltan Uygulamalar Listesi

Facebook

Facebook Mesenger

Snapchat

Instagram

YouTube

Twitter

Google Chrome

Skype

Tinder

Fitbit

Google Maps

Uber

Facebook

Dünya çapında yıllardır popülerliğini devam ettirerek oldukça büyük bir başarının altına imza atan Facebook isimli sosyal medya platformunda Hikayeler, Reels, MarketPlace, Etkinlikler, Gruplar ve Sayfalar dahil olmak üzere pek çok özellik bulunuyor. Özellikle Facebook MarketPlace, platformun en çok kullanılan işlevlerinden biridir.

Facebook Mesenger

Facebook Messenger, Facebook hesabınızda ekli olan arkadaşlarınız ile iletişim kurabilmenizi sağlayan bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Hizmet üzerinden mesajlaşmanın yanı sıra sesli ve görüntülü olarak iletişim kurma imkânına da sahipsiniz.

Snapchat

Snapchat'i daha önce hiç kullanmadıysanız Snapchat nedir, nasıl kullanılır gibi soruların yanıtını merak ediyor olabilirsiniz. Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından tercih edilen sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlar belirli bir süre sonra otomatik olarak silinir. Uygulamada ayrıca yüz filtreleri de bulunuyor.

Instagram

Kullanıcıların fotoğraf ve video paylaşabilmesine imkân tanıyan Instagram, profile müzik ekleme dahil pek çok kullanışlı işleve sahip görüntü tabanlı sosyal medya platformudur. Hizmette kısa video paylaşılmasını sağlayan Reels, yapılan paylaşımların bir süre sonra otomatik silindiği Hikayeler ve yüz filtreleri gibi özellikler yer alıyor.

YouTube

YouTube, dünyanın en popüler video paylaşım hizmetlerinden bir tanesidir. Platformda oyundan teknolojiye yemekten bilime kadar çeşitli türlerde çok fazla sayıda video bulunuyor ve bunların sayısı artmaya devam ediyor. Uygulamada kısa videoların paylaşılmasını sağlayan Shorts özelliği de mevcut.

Twitter

Popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların herhangi bir konu hakkında düşüncelerini paylaşabilmesine olanak tanıyor. Tweet'lerde metnin yanı sıra GIF, video ve fotoğrafa yer yer verilebiliyor. Platformda ayrıca kullanıcılara ekstra özellikler sunan Twitter Blue isimli abonelik hizmeti de bulunuyor.

Google Chrome

Web tarayıcısı denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Google Chrome, yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettiriyor. Çok başarılı bir arayüze sahip olan tarayıcıda pek çok özellik bulunuyor. Bu özellikler, kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Skype

Skype, insanların iletişim kurabilmesini sağlayan popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Kolay bir kullanım sunan uygulamada ister mesajlaşabilir ister sesli olarak iletişim kurabilir isterseniz görüntülü görüşme gerçekleştirebilirsiniz.

Tinder

Arkadaşlık uygulaması olan Tinder, ilk olarak 2012'de tanıtıldı ve yıllar içerisinde çok popüler hâle geldi. Konumunuza yakın olan kullanıcıları gösteren hizmet, ücretsiz olarak kullanılabiliyor fakat bazı avantajlar sağlayan ücretli abonelik seçenekleri mevcut.

Google Maps

Google Maps (Google Haritlaar), yaygın olarak kullanılan harita uygulamasıdır. Yol tarifi, varılmak istenen konuma kaç dakikada ulaşılabileceği dahil olmak üzere çeşitli bilgiler sunan uygulamada çevredeki restoran ve kafe gibi mekanlar görüntülenebiliyor. Bunların yanı sıra Google Haritalar, konum ekleme yapılabilmesine de olanak tanıyor.

Uber

iPhone'da pil ömrünü azaltan uygulamalar arasında Uber da bulunuyor. Çok kolay bir kullanım imkânı sunan uygulama, hizmet verdiği bölgelerde insanların araç çağırabilmesini ve yolculuk yapabilmesini sağlıyor.