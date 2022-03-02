Ücretsiz ve Hızlı Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Ücretsiz numara sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak eden kullanıcılar için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom’a kayıtlı SIM kartlar üzerinden nasıl sorgulama yapabileceğinizi öğreneceksiniz.

Hiç tanımadığınız bir numara tarafından telefonunuza arama ya da kısa mesaj mı geldi? GSM operatörlerinin bilinmeyen numaraların sorgulanmasını sağlayan hizmetleri bulunuyor. Bu hizmetleri kullanarak gün içerisinde sizi rahatsız eden numaraları sorgulayabilirsiniz.

Gün boyunca akıllı telefonlara çeşitli aramalar geliyor. Bu aramaların bir kısmını tanınan numaralar oluştururken diğer kısmını ise yabancı numaralar oluşturuyor. Yabancı numaralardan gelen aramaların çoğu ise dolandırıcılık amaçlı olabilir.

Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Truecaller uygulamasını indirin.

Uygulamayı açın.

Gerekli izinleri verin.

Herhangi bir ücret ödemeden numara sorgulama işlemini yapmak için Truecaller uygulamasını kullanabilirsiniz. Android ve iOS cihazlar için geliştirilen uygulama, gelen yabancı numaraları otomatik olarak tanımlar. Uygulamanın yanı sıra GSM operatörleri de numara sorguma hizmetleri sunuyor.

Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell adlı GSM operatörlerinin kullanıcılarına sunduğu hizmetler çok hızlı ve pratik bir şekilde kullanılabilir. Yabancı numaraları sorgulama hizmetlerinin nasıl kullanılacağını merak ediyor olabilirsiniz.

Operatörlerin sunduğu hizmetler sayesinde yalnızca bir kısa mesaj atarak bilinmeyen numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Oldukça pratik bir şekilde yabancı numaraları sorgulamanızı sağlayan hizmetleri kolay bir şekilde kullanabilirsiniz.

Vodafone Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Telefonunuzdaki Mesajlar uygulamasını açın.

Mesaj oluşturma sayfasını görüntüleyin.

“KIM” yazıp boşluk bırakın ve 10 haneli numarayı yazın.

Mesajı 7048’e gönderin.

Vodafone’a kayıtlı bir SIM kart kullanıyorsanız numara sorgulama yapmak için yapmanız gereken birkaç adım bulunuyor. Bu işlemi kısa mesaj aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. İlk olarak akıllı telefonunuzda yer alan Mesajlar uygulamasını açmanız gerekiyor.

Mesajlar uygulaması üzerinden mesaj oluşturma sayfasını açın. Açtığınız sayfada “KIM” yazıp boşluk bırakın ve 10 haneli GSM numarasını (örneğin “KIM 5XXXXXXXXX”) yazın. Yazdığınız mesajı 7048’e gönderin. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde çok kısa süre içerisinde bilinmeyen numaranın kime ait olduğu hakkında bilgilendirileceksiniz.

Turkcell Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Mesajlar uygulamasını açın.

Mesaj yazma sayfasını açın.

“KIM 5XXXXXXXXX” yazın.

Oluşturduğunuz mesajı 2200’a gönderin.

Turkcell kullanıcılarının yabancı numara sorgulama hizmetini kullanabilmesi için ilk olarak akıllı telefonda yüklü olan Mesajlar uygulamasını açması gerekiyor. Uygulamayı açtıktan sonra mesaj oluşturma sayfasını görüntüleyin.

Mesaj oluşturma sayfasında KIM yazıp boşluk bırakın ve söz konusu yabancı numarayı, başında 0 olmayacak şekilde yazın. Oluşturduğunuz mesajı 2200’a gönderin. Çok kısa sürede sizi rahatsız eden yabancı numaraya ilişkin bazı bilgiler görebileceksiniz.

Sorgulama yapmadan önce bu hizmetin ücretli olduğunu unutmamanız gerekiyor. Turkcell tarafından oluşturulan sayfada kısa mesaj aracılığı ile yabancı numara sorgulama işleminin ücretli olduğu bilgisi yer alıyor. Bu ücretin sorgulama başına tüm vergiler dahil 4,99 TL olduğu belirtiliyor.

Türk Telekom Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Arama sayfasını açın.

“*100#” numarasını arayın.

Bilinmeyen Numaralar Servisi’ni seçin.

Sorgulama işlemini yapın.

Türk Telekom’da da yabancı numaraları sorgulayabileceğiniz bir hizmet bulunuyor. Bu hizmeti kullanabilmek için ilk olarak telefonunuzun arama sayfasını görüntüleyin. “*100#” numarasını yazın ve arama işlemini gerçekleştirin.

Söz konusu numarayı aradıktan sonra İşlemler menüsü üzerinden Bilinmeyen Numaralar Servisi’ni seçin. Seçtiğiniz hizmet üzerinden isme ve numaraya göre sorgulama yapabilirsiniz. Böylece sizi rahatsız eden yabancı numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz.

“*100#” üzerinden ve SMS ile yapılan isim soyisim ve numara sorgulamaları için abonelere gönderilecek her mesaj 1,64 TL tutarında ücretlendirilir.

En İyi Numara Sorgulama Uygulamaları Neler?

UpCall

Sync.ME

Truecaller

Whoscall

Showcaller

CallerID: Phone Call Blocker

1. UpCall

Turkcell tarafından geliştirilen UpCall, sizi arayan yabancı numaları sorgulayabilmenize olanak tanır. Rehberinizde kayıtlı olmasa bile numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Böylece kayıtlı olmayan bir numara sizi aradığında numaranın kime ait olduğuna ilişkin bir düşünceye gerek kalmaz.

Ayda 3 tane ücretsiz olarak Turkcell abonelerine ait bilinmeyen numara sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz. Ayda 500 adet Turkcell abonelerine ait bilinmeyen numara sorgulaması için aylık belirli bir ücret karşılığında “Upcall Dolu Dolu” isimli pakete üye olmak gerekiyor. Bu paket sayesinde uygulama reklamsız da kullanılabilir.

Tanımadığınız Turkcell abonelerine ait numaraları, numaradan isim sorgulama yaparak kime ait olduğunu öğrenebilir veya ad ve soyad yazıp isimden numara sorgulaması yapabilirsiniz. Ayrıca numarasını bilmediğiniz bir mekânın yalnızca ismini yazarak arayabilir, harita üzerinde konumunu görüntüleyebilirsiniz.

2. Sync.ME

Telefona gelen aramaların kime ait olduğunu görebilmenizi sağlayan Sync.ME, dünya genelinde 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Numara sorgulamanın yanı sıra istemediğiniz aramaları ve kısa mesajları engelleyebilirsiniz.

Başarılı kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama, sahip olduğu özellikler ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Arama kaydedici özelliğinin yer aldığı uygulamada farklı bir uygulama yüklemenize gerek kalmadan aramaları kaydetmenizi sağlıyor.

Rehberinizde aynı numaraya ait birden fazla kayıt varsa bu sorunu zahmetsiz bir şekilde çözebilirsiniz. Uygulama, aynı numaraya sahip birden fazla ismi otomatik olarak tespit eder ve hızlı bir şekilde birleştirir. Böylece rehberinizde aynı numaraya ait birden fazla kişi olmaz.

3. Truecaller

500 Milyondan fazla indirme sayısı ile dikkatleri üzerinde toplayan Truecaller, kullanıcıların çok hızlı ve pratik bir şekilde yabancı numaraları tespit edebilmesine olanak tanır. Android ve iOS platformlarına ücretsiz olarak sunulan uygulamanın kullanımı da çok kolay.

Uygulama üzerinden spam aramalarını ve tele pazarlamacıları engelleyebilirsiniz. Başarılı kullanıcı arayüze sahip olan Truecaller’da arama kaydı özelliği de bulunuyor. Bu özellik, aramaları kaydetmenize imkân tanıyor. Uygulama üzerinden arkadaşlarınızla konum da paylaşabilirsiniz.

4. Whoscall

Akıllı telefona gelen yabancı numaraları belirleyebilen Whoscall’u cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan uygulamada spam aramalarını ve tele pazarlamacıları engelleme özelliği de bulunuyor.

50 milyondan fazla indirme sayısına sahip olan uygulamada çevrim dışı mod desteği de yer alıyor. Bu sayede internet erişimi olmadığı zamanlarda da yabancı numaraları tespit edebilirsiniz.

5. Showcaller

Showcaller, kullanıcıların rehberinde kayıtlı olmayan numaraları otomatik olarak tanımlar. Böylece bilmediğiniz numaraya cevap vermeden önce bilgi sahibi olursunuz. Çevrim dışı mod desteğinin yer aldığı uygulamada internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da yabancı numara tespit edilebiliyor.

Çok basit bir kullanıma sahip olan uygulamada çeşitli özellikler de yer alıyor. Uygulama, dolandırıcılık numaralarından gelen aramalar konusunda kullanıcıları uyarır ve spam aramalarının engellenmesine imkân tanır.

Uygulamada ayrıca arama kaydetme özelliği de bulunuyor. Bu özellik, aramaların kaydedilmesini sağlıyor. Bunun için yalnızca otomatik kayıt modunun aktif hale getirilmesi yeterli. Uygulama çok düşük boyuta sahip olduğu için telefonun depolama alanında fazla yer kaplamıyor.

6. CallerID: Phone Call Blocker

Oldukça başarılı bir kullanıcı arayüze sahip olan CallerID: Phone Call Blocker, kimin aradığını görebilmenize olanak tanır. Uygulama ayrıca aramasını istemediğiniz numaraları engellemenizi sağlar.

Rehberde aynı numara sahip birden fazla kişi olabiliyor. CallerID: Phone Call Blocker, aynı kişileri otomatik olarak tespit eder ve birleştirir. Böylece rehberde meydana gelen karışıklığa son verilir. Uygulamada ayrıca rehberdeki kişileri yedekleme özelliği de bulunuyor.

Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken uygulamada arama kaydedici özelliği de yer alıyor. Bu özellik, gerçekleşen aramaların kaydedilmesini sağlıyor.

Yukarıda yer alan rehberde ücretsiz numara sorgulama işlemini nasıl yapacağınızı açıkladık. Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.