Türk Telekom - Online İşlemler
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 11,348
- DOSYA BOYUTU 27.00 MB
- Üretici TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.
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Türk Telekom Online İşlemler Android uygulaması ile mobil, evde internet ve ev telefonu abonelik işlemleri tek yerden yapılabiliyor.
Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını indirerek mobil hattınız, evde internet ve ev telefonu aboneliklerinize ait tüm işlemleri Android telefonunuzdan zahmetsizce yapabilirsiniz.
Türk Telekom Online İşlemler, Türk Telekom hattınız, Türk Telekom internet aboneliğiniz ve ev telefonu hattınıza ait işlemleri tek bir yerden yapma kolaylığı sunan hızlı, pratik bir uygulamadır.
Türk Telekom APK İndir
Mobil menüsü altından cep telefonu aboneliğiniz ile ilgili şu işlemleri yapabilirsiniz:
- Tarife ve paket kullanımını grafiksel arayüzden görüntüleyebilirsiniz.
- Tarife değişikliği ve paket satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
- Fatura bilgilerinizi öğrenebilir, ödenmemiş faturanız varsa fatura ödemesi yapabilirsiniz.
- Bakiye sorgulama yapabilir, kredi kartınızla kendi hattınıza veya başka bir hatta TL yükleyebilirsiniz.
- Hattınızı uluslararası kullanıma açıp kapatabilir, yurt dışı kullanımına sınırlama getirebilirsiniz.
- Araç takımları ile (Widget’lar) en çok ihtiyaç duyacağınız işlemlere doğrudan ana ekranınızdan ulaşabilirsiniz.
- Tam Bana Göre Kampanya menüsünden Türk Telekom’un size özel tekliflerine ulaşabilirsiniz.
- Faturasızdan faturalıya geçişte size özel hazırlanan tarifeleri görüntüleyebilirsiniz.
Evde İnternet menüsü altından Türk Telekom internet aboneliğiniz ile ilgili şu işlemleri yapabilirsiniz:
- Kullanım sorgulama ve ek paket satın alma işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- AKN sorgulama ve ek AKN satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
- Fatura bilgilerinizi öğrenebilir, ödenmemiş faturanız varsa kolayca ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.
- İnternet ve Tivibu başvurusu yapabilirsiniz.
- Türk Telekom internet abonelerine özel kampanyaları görüntüleyebilirsiniz.
- Güvenli internet profil bilgilerini görüntüleyip profil değişikliği yapabilirsiniz.
- Modemin yanına gitmeden doğrudan telefonunuzdan yeniden başlatabilirsiniz.
- Kablosuz modem şifrenizi değiştirebilirsiniz.
- ADSL şifre değişikliği yapabilirsiniz. (Mevcut ADSL şifrenizi bilmeniz gerekmektedir.)
Ev Telefonu menüsü altından Türk Telekom internet aboneliğiniz ile ilgili şu işlemleri yapabilirsiniz:
- Görüşme detaylarınızı görüntüleyebilirsiniz.
- Fatura bilgilerinizi öğrenebilir, ödenmemiş faturanız varsa kolayca ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.
- Ev telefonu başvurusu yapabilirsiniz.
- En yakınınızdaki Türk Telekom ofis/bayisinin yerini öğrenebilirsiniz.
Türk Telekom APK ile internet, ev telefonu ve mobil abonesi olarak giriş bilgilerini unutmanız durumunda Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden yeni bir şifre alabilirsiniz. Uygulamaya giriş yapmadan da birçok işlem yapabilirsiniz. Mobil ve internet/ev telefonu faturası ödeme, internet ve Tivibu aboneliği başvurusu, yeni hat alma veya numara taşıma, yeni ev telefonu hattı veya naki başvurusu talebinde bulunma, kredi kartı ile paket yükleme, planlı yapılacak kesintileri görme, Türk Telekom uygulamalarını paylaşma gibi işlemleri misafir girişiyle yapabilirsiniz.
Türk Telekom Online İşlemler
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,113
- DOSYA BOYUTU 167.70 MB
- Üretici TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.
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Türk Telekom Online İşlemler iOS uygulaması ile mobil, evde internet ve ev telefonu abonelik işlemleri tek bir uygulamadan gerçekleştirilebiliyor.
Türk Telekom Online İşlemler uygulaması, Türk Telekom cep telefonu hattınız, internet aboneliğiniz ve ev telefonu hattınıza ilişkin tüm işlemleri tek bir uygulama üzerinden çok daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Türk Telekom Online İşlemler uygulamasını iPhone’unuzda ve Apple Watch’unuzda kullanabilirsiniz.
Türk Telekom Online İşlemler İndir iOS
Türk Telekom Online İşlemler iOS uygulaması, üç bölümden oluşmaktadır. Mobil menüsünden, tarife ve paket kullanımızı grafiksel arayüz üzerinden görüntülemekten tarife değişikliği ve paket satın almaya, fatura ödeme işlemini gerçekleştirmekten kredi kartınızla kendi veya başkasının hattına TL yüklemesi yapmaya, hattınızı yurt dışı aramalara açıp kapamadan Siri ile lira göndermeye kadar Türk Telekom hattınıza ait birçok işlemi yapabilirsiniz. Evde İnternet menüsünden, kota sorgulama ve ek paket satın almaktan fatura bilgilerinizi görüp ödemeye, kampanyaları görüntülemekten güvenli internet profilinizi değiştirmeye, modemi yeniden başlatmaktan adsl şifresini değiştirmeye kadar Türk Telekom internet aboneliğinize ait pek çok işlemi yapabilirsiniz. Ev Telefonu menüsünden, görüşme detaylarınızı görüntülemekten ödenmemiş faturanızı ödemeye kadar Türk Telekom ev telefonu hattınıza ait işlemleri zahmetsizce yapabilirsiniz.
Türk Telekom Online İşlemler uygulaması Apple Watch desteği sunmaktadır. Apple Watch için özel tasarlanan Türk Telekom Online İşlemler ile son üç döneme ait fatura bilgilerinizi görüntüleyebilir, paketi bilgilerinizi görebilir, bulunduğunuz yere en yakın Türk Telekom bayisine yol tarifi alabilirsiniz.