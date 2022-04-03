iPhone Diğer Sistem Verileri Nasıl Silinir?

iPhone diğer sistem verileri silme nasıl yapılır? Bu yazıda akıllı telefonların dahili depolama alanının dolmasına yol açan söz konusu verileri nasıl sileceğinizi açıkladık. Hazırladığımız rehberde yer alan adımları uygulayarak diğer verileri çok pratik bir şekilde silebilirsiniz.

iPhone modellerinde genişletilebilir depolama seçeneği olmadığından dolayı depolama alanı bir süre sonra dolabiliyor. Telefonu kullanmaya başladıktan belli bir süre sonra depolama bölümü çeşitli dosyalarla dolar ve boş alan elde etmek için bazı dosyaları veya verileri silmeniz gerekir.

Gizemli "Diğer" kategorisi bu noktada devreye giriyor. iPhone ve iPad’inizde yer alan Diğer kategorisinde önbellek, ayarlar, kayıtlı mesajlar, sesli notlar dahil olmak üzere çeşitli veriler depolanır. Bu dosyalar genellikle ayrı kategorilere sahip olamayacak kadar küçük. Bu sebepten ötürü iPhone veya iPad’inizde Diğer kategorisinde gruplandırılır.

Son iOS sürümlerinde Diğer kategorisi, daha uygun ve daha az gizemli olan "Sistem Verileri" olarak yeniden adlandırıldı. Kullanıcılar bu sayede söz konusu kategorinin neler içerdiği hakkında açık bir şekilde bilgi sahibi olabilir. Kategoride gruplandırılmış birçok farklı dosyadan dolayı söz konusu bölümün içeriğini tek butonla silmek mümkün değil.

Elbette kategorinin içerisinde yer alan verileri silmek imkânsız değil. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak bunu pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Peki, herhangi bir uygulama silmenize gerek kalmadan kullanılabilir alan elde etmenizi sağlayan diğer veriler nasıl temizlenir?

iPhone Diğer Sistem Verileri Silme Nasıl Yapılır?

Safari önbelleğini temizleyin.

Uygulamalardan video/şarkı tüketmeyi bırakın.

Eski iMessage ve e-posta verilerini silin.

iPhone'unuzu yedekleyin ve sıfırlayın.

Diğer sistem verilerini temizlemek için hangi adımları uygulamak gerekir? Bu soruyu yanıtlamadan önce iPhone depolama alanını nasıl görüntüleneceğinizi açıklayalım.

Akıllı telefonunuzda yüklü olan uygulamaların ve diğer verilerin ne kadar yer kapladığını görebilmek için ilk olarak ayarlar sayfasını görüntülemeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından Genel kategorisini açın. Açılan sayfa üzerinden "iPhone Saklama Alanı" bölümüne dokunun.

iPhone Saklama Alanı bölümünde üst kısımda yer alan çubuk, depolama alanına ilişkin genel bilgi verir. Ekranın alt kısmında ise uygulamaların ve verilerin ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz. Bu liste üzerinden çeşitli işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Depolama alanını taramak ve analiz etmek zaman aldığından dolayı çubuğun görünmesi birkaç saniye sürebilir. Uygulama listesi ve depolama boyutları için de aynı durum geçerli. Sistem verilerinin ne kadar yer kapladığını görebilmek için uygulama listesinin sonuna kadar kaydırın. Ekranın sağ kısmında kategorinin ne kadar yer kapladığını göreceksiniz.

1. Safari Önbelleğini Temizleyin

Ayarları açın.

Genel kategorisine girin.

"iPhone Saklama Alanı" bölümünü görüntüleyin.

Uygulama listesinden Safari’nin üzerine dokunun.

"Web Sitesi Verileri" seçeneğini seçin.

"Tüm Web Sitesi Verilerini Kaldır" seçeneğine basın.

Safari önbelleği, depolama alanının dolmasına neden olan verilerden bir tanesi. Bu veriler, Sistem Verileri bölümünde depolanır. Tarayıcı, web sitelerini hızlı bir şekilde yükleyebilmek için tarama geçmişini ve web sitesi verilerini kaydeder.

Söz konusu önbellek verilerin herhangi bir zorunluluğu yok. Sistem Verileri bölümünde yer alan bu verileri silebilmek için birkaç adım uygulamanız gerekir. Bu yöntem için ilk olarak ayarlar sayfasını açmalısınız. Ayarlar sayfası üzerinden Genel kategorisine girin.

Daha sonra "iPhone Saklama Alanı" bölümünü açın. Uygulama listesi üzerinden Safari isimli internet tarayıcısının üzerine dokunun. "Web Sitesi Verileri" seçeneğini seçin. Son olarak "Tüm Web Sitesi Verilerini Kaldır" seçeneğine basın. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde önbellek temizlenecek.

2. Uygulamalardan Video/Şarkı Tüketmeyi Bırakın

Uygulamalar üzerinden müzik ve video tüketmek, depolama alanının artmasına yol açan nedenler arasında yer alır. Bunun indirme işlemi ile aynı şey olmadığını belirtelim. iTunes mağazası, TV uygulaması ya da Müzik uygulaması üzerinden video veya ses dosyası indirdiğinizde Medya olarak sınıflandırılır.

YouTube gibi uygulamalar ise videoyu ya da sesi kesintisiz olarak oynatabilmek için önbellekleri kullanır. Bu veriler, Sistem Verileri bölümünde yer alır. Bu nedenle iPhone ya da iPad’inizde kullanılabilir alan elde etmek için bu uygulamaları durdurabilir veya tükettiğiniz içerik miktarını azaltabilirsiniz.

Uygulama önbelleklerini temizlemeyi de tercih edebilirsiniz. YouTube, Apple Music, Spotify, Netflix ve Podcast gibi çevrim içi video ve ses tabanlı içeriklerin yer aldığı uygulamaların önbelleğini silebilirsiniz.

3. Eski iMessage ve E-Posta Verilerini Silin

Arkadaşlarınız ya da ailenizle mesajlaşmak için genellikle iMessage uygulamasını kullanıyor olabilirsiniz. Bu uygulama, varsayılan olarak mesajları sonsuza kadar saklayacak şekilde ayarlı fakat önbelleğe alınan veri miktarını en aza indirmek için bunu 1 yıl hatta 30 gün olarak değiştirebilmeniz mümkün.

Söz konusu işlemi yapmak için Mesajlar uygulamasına dokunun. "Mesaj Geçmişi" bölümünü görüntüleyin. "Mesajları Sakla" seçeneğini seçin. Daha sonra karşınıza çıkan seçenekler içerisinden mesaj saklama süresini belirleyin.

iPhone veya iPad’inizde Mail uygulaması, görüntülediğiniz tüm belgelerin, fotoğrafların ve videoların önbelleğini kaydeder. Böylelikle söz konusu dosyalar ikinci kez açılmak istendiğinde daha hızlı bir şekilde yüklenir. Bununla birlikte veriler hızlı bir şekilde artabilir ve bu durum, depolama alanının artmasına yol açar. Bu nedenle Mail uygulamasının önbelleğini temizleyin.

4. iPhone'unuzu Yedekleyin ve Sıfırlayın

Ayarlar sayfasını görüntüleyin.

Genel kategorisini açın.

"Aktar veya iPhone’u Sıfırla" menüsüne girin.

"Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil" seçeneğini seçin.

Fazla verilerden kurtulmanın en kolay yolu, cihazı tamamen silip sıfırdan başlamaktır. Bu, uygulama önbelleklerini bulmaya çalışmaktan ve bunları silmek çok daha hızlı. Dolayısıyla telefonunuzu sıfırlamayı tercih edebilirsiniz. Sıfırlama işleminden önce yedekleme işlemini yapmayı unutmayın.

Telefonu sıfırlamak için ilk olarak ayarlar sayfasını görüntüleyin. Ayarlar sayfasında bulunan Genel kategorisine girin ve hemen ardından "Aktar veya iPhone’u Sıfırla" menüsünü açın. Son olarak "Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil" seçeneğini seçin. Bu şekilde cihazınızı sıfırlayabilirsiniz.