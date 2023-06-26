iPhone'larda Fotoğraf Gizleme Nasıl Yapılır?

iPhone’da galerinizde bulunan fotoğraf ve videolardan bazılarını gizlemek istiyorsanız bunu birkaç basit adımda gerçekleştirebilirsiniz.

Fotoğraflar bölümünden yapacağınız işlemlerle iPhone’un iOS 14’ten itibaren tüm sürümlerinde seçtiğiniz medyaları gizlemek oldukça kolay. Üstelik bu medyaların saklandığı ‘gizli albüm’ isimli klasörü de görünmez hale getirebilirsiniz.

Peki, iPhone ve iPad’lerde galeride bulunan bu dosyaları gizlemek için yapmanız gerekenler neler? Gizlediğiniz dosya ve klasörlere daha sonra nasıl erişim sağlayabilirsiniz? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız işte, bilmeniz gerekenler!

iPhone’da Fotoğraflar Nasıl Gizlenir?

Öncelikle fotoğraflarınızı ‘Gizli Albüm’ içinde depolamak için gizli albüm seçeneğini telefonunuzda aktif hale getirmeniz gerekiyor.

Bunun için ‘Ayarlar’a gidin.

Fotoğraflar’ı açın.

Bu kısımda yer alan ‘Gizli Albüm’ seçeneğini etkin hale getirin.

Ardından Fotoğraflar’ı açın.

Gizli hale getirmek istediğiniz medya içeriğine gidin.

Sağ üst köşede yer alan ve üç tane yan yana nokta şeklinde gözüken ‘daha fazla’ butonuna tıklayın.

Medyayı gizlemek isteyip istemediğiniz sorulduğunda gizleme işlemi için onaylayın.

Birden fazla medyayı gizli hale getirmek istiyorsanız ‘Fotoğraflar’ bölümündeyken gizlemek istediğiniz medyaların tümünü seçili hale getirin.

Seçme işlemini tamamladıktan sonra alt kısımda yer alan ‘paylaş’ butonuna tıklayın.

Açılan seçenekler arasında bulunan ‘Gizle’ seçeneğine tıklayın.

Fotoğrafı/fotoğrafları Gizle’ye basın.

iPhone’da Gizlenen Fotoğraflar Nasıl Görüntülenir?

Fotoğraflar’ı açtıktan sonra Albümler sekmesine gidin.

Albümler bölümünde aşağı doğru inin ve ‘Diğer’ seçeneğini bulun.

‘Diğer’ sekmesinde yer alan ‘Gizli’ butonuna tıklayın.

Bu aşamada gizli klasörü açmak için telefonunuz otomatik olarak Face ID veya Touch ID ile giriş yapmanızı isteyecektir.

Giriş yaptıktan sonra göstermek istediğiniz fotoğraf ya da videoya tıklayın.

‘Daha fazla’ butonuna tıkladıktan sonra ‘Gizleme’yi seçerek fotoğraflarınızı görülebilir hale getirebilirsiniz.

iPhone’da Gizli Albümü Kapatmak için Yapmanız Gerekenler

iPhone’larda varsayılan ayarlarda ‘Gizli Albüm’ seçeneği aktif olarak bulunur. Gizli Albüm’ü kapattığınızda gizlemiş olduğunuz medya içerikleri ‘Fotoğraflar’da gözükmez. Bunun için izlemeniz gereken adımlar ise şu şekilde sıralanır:

Telefonunuzda bulunan Ayarlar bölümüne gidin.

Ayarlar’dan Fotoğraflar’ı seçin.

Sayfayı aşağıya kaydırarak ‘Gizli Albüm’ seçeneğini bulun.

Gizli Albüm’ü kapatın.

Gizli Albümlerin Kilidi Nasıl Açılır?

iPhone’da ayarlarda herhangi bir değişiklik yapmadıysanız ‘Son Silinenler’ ve ‘Gizli Albüm’ kilitli olarak kullanılıyor. Dilerseniz, bu kilitleri kaldırma imkânınız da var.

Bunun için öncelikle Ayarlar bölümüne gidip Fotoğraflar sekmesine ilerlemeniz gerekiyor. Bu kısımda yer alan ‘Parola Kullan’ seçeneğini deaktif hale getirdiğinizde söz konusu albümlere giriş yaparken sizden Face ID, Touch ID veya parola istenmiyor.

Gizli albümüne başkalarının erişmesini önlemek istiyorsanız kilidi açık tutmanızda fayda var. Sadece bazı fotoğraf ve videolarınızın Fotoğraflar albümünde görünmesini istemiyor ve başkası tarafından Gizli Albüm klasörüne erişilmesinden endişe etmiyorsanız, istediğiniz zaman parola ve kilit işlemleri ile uğraşmadan kolayca gizlediğiniz içeriklere ulaşabilmek adına bu kilitleri ortadan kaldırabilirsiniz.