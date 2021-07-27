iPhone'da Gizli Sekmeler Face ID ile Korunabilecek!

Google Chrome, tarama verilerinizi kaydetmeyen ve saklamayan bir Gizli Sekme moduna sahiptir. Çoğu zaman oldukça faydalı olan bu mod, akıllı telefonunuzun kilidini açık unuttuğunuzda bazı sorunlara yol açabilir. Google Chrome (iOS) sürümüne eklenen yeni deneysel özellikle birlikte Gizli Sekme, Face ID ile korunabilecek. Peki ama bu özelliği nasıl aktif hale getirebilirsiniz?

iPhone'da Gizli Sekmeleri Face ID ile Koruma: Nasıl Yapılır?

Google Chrome'un deneysel özellikleri neredeyse her cihazda kullanılabilir olsa da, bahsettiğimiz bu özellik yalnızca Face ID teknolojisine sahip cihazlar tarafından kullanılabiliyor. Bu durumda iPhone X ve daha sonrasında çıkmış (iPhone SE 2020 hariç) iPhone modellerinde bu teknolojiyi kullanabilirsiniz.

Öncelikli olarak uyumlu bir cihazdan Google Chrome uygulamasını açın. Eğer Chrome uygulamasına sahip değilseniz ya da sürümü güncel değilse, sayfanın en altında yer alan link aracılığı ile kurabilirsiniz. Ardından Device Authentication for Incognito seçeneğini bulun. Bunu isterseniz kendi arama çubuğundan, isterseniz de tarayıcının arama çubuğundan bulabilirsiniz. Daha sonrasında Default yazan kutucuğu Enabled olarak işaretleyin.

Bu adımları tamamladıktan sonra sağ alt köşedeki menü sekmesine tıklayın ve Ayarlar sekmesine dokunun. Açılan menüden Gizlilik sekmesine dokunduktan sonra Chrome'u Kapattığınızda Gizli Sekmeleri Kilitleyin seçeneğini aktif hale getirin. Bu seçeneği aktif hale getirdiğinizde Face ID ile doğrulama yapmanız gerekecek.

Birkaç dakika süren bu adımların ardından Face ID korumasını aktif hale getirdiniz. Artık Chrome'u kapattığınızda, Gizli Sekme moduna erişebilmek için Face ID doğrulamasını geçmeniz gerekecek. Bu sayede kişisel tarama verileriniz, tamamen kişisel hale geliyor diyebiliriz.

Ufak bir bilgilendirme olması adına bu özellik halen Deneysel Geliştirme aşamasında yer alıyor. Yani her durumda çok stabil bir şekilde çalışmayabilir ancak şu ana kadar herhangi bir problemle karşılaşmadığımı söylemek isterim. Google Chrome uygulamasının en son sürümünü indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.