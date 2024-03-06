iPhone’da Ghost Touch (Hayalet Dokunuş) Sorunu Nedir ve Nasıl Çözülür?

iPhone’lerde hayalet dokunuş sorunu, iPhone ekranının kullanıcıdan bağımsız olarak kendi kendine çalışmasıdır. Bu sorun meydana geldiğinde kullanıcı dokunmadığı halde iPhone’daki uygulamalar kendiliğinden açılır.

iPhone cihaz, kendi kendine çeşitli işlemler yaparak kullanıcısını zor duruma düşürür. Biz de bu rehberde iPhone hayalet dokunuş sorunu çözümlerini sıraladık.

iPhone Hayalet Dokunuş Sorunu Çözümleri

iPhone hayalet dokunuş sorunu şu yöntemlerle çözülebilir:

1. iPhone Erişilebilirlik Ayarları Kontrol Edilmeli

iPhone cihazlarda meydana gelen hayalet sorununu çözmek için iPhone’un erişilebilirlik ayarları kontrol edilmelidir. iPhone erişilebilirlik ayarları şöyle kontrol edilir;

iPhone’dan “Ayarlar” alanına gidilir.

Ayarların olduğu alandan önce “Genel” sonrasında “Erişilebilirlik” bulunarak açmak için üzerine tıklanır.

“Daha fazla seçenek için Dokunma” seçeneğine gidilerek üzerine tıklanır.

“Dokunsal Dokunuş”, “Yardımcı Dokunuş”, “Geri Dokunma” ve “Dokunma Kolayları” seçeneklerinden herhangi biri açıkça sola kaydırılarak kapatılır.

2. iPhone Yeniden Başlatılmalı

iPhone hayalet dokunuş sorununu çözmek için başvurulacak yöntemlerden birisi de iPhone’in yeniden başlatılmasıdır. iPhone şu şekilde yeniden başlatılır;

iPhone X ve daha yeni modellerde ortaya çıkan hayalet sorununu çözmek için güç butonu ve ses seviyesi butonundan yararlanılır. Kapatma kaydırıcısı görüntülenene kadar ses seviyesi butonlarından herhangi biri ve güç butonuna aynı anda basılır.

Eski modellerde kapatma kaydırıcısı görüntülenene kadar güç butonuna basılır.

Ekran kararana dek parmak kaydırıcı üzerinde tutulmalı.

Yaklaşık 30 saniye bekledikten sonra cihazın ekranında Apple logosu görüntülene dek parmak güç butonuna basılı tutulmalıdır.

3. iPhone’un Ekran Koruyucusu Değiştirilmeli ve Ekranı Temizlenmeli

iPhone hayalet dokunuş sorunu çözümü için iPhone’un ekran koruyucusu uzun süredir kullanılıyorsa mutlaka değiştirilmeli. Ekran koruyucu, iPhone’un dokunmatik ekranının çatlamasını ve çizilmesini engeller. Ancak ekran koruyucu kaliteli değilse dokunmatikte probleme sebep olabilir.

Bahsedilen sorunun ekran koruyucudan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için çıkarıp kontrol etmek gerekiyor. Ekran koruyucu, dikkatli ve yavaş şekilde iPhone’dan çıkarılmalı. Akabinde iPhone’un hayalet dokunuş sorunu olup olmadığına bakılır.

Sorun ekran koruyucuyla alakalı değilse diğer bir yöntem olarak dokunmatik ekran temizlenmelidir. iPhone ekranında toz gibi çeşitli kalıntılar biriktiyse mutlaka temizlenmelidir.

4. Üçüncü Taraf Şarj Cihazları Kullanılmamalı

Apple sertifikasına sahip olmayan şarj cihazları, iPhone’a büyük zarar verir. Apple sertifikalı şarj cihazlarının yerine kullanılan üçüncü taraf şarj cihazları, pille ilgili sorunların yanı sıra hayalet dokunuş soruna da neden olur. Bu sebeple üçüncü taraf şarj cihazları kesinlikle kullanılmamalı.

5. iPhone Yazılımı Güncellenmeli

Apple, her güncellemeyle birlikte iPhone’ların çalışmasını engelleyen hata ve aksaklıkları giderir. iPhone’a mutlaka iOS’un en son sürümü yüklenmelidir. iPhone’a iOS’un en son sürümü şöyle yüklenir;

iPhone’dan “Ayarlar” alanına girilir.

“Genel” butonuna tıklanır.

“Yazılım Güncelleme” seçilir.

Güncellemeler varsa “İndir ve Yükle” kısmına tıklanır.

Güvenlik şifresi girilip ekrana yansıyan tüm şart ve koşullar kabul edilir.

6. iPhone Ayarları Sıfırlanmalı

Yukarıdaki tekniklerin tümü denendiği halde sorun hala devam ediyorsa iPhone’in ayarları sıfırlanmadır. iPhone ayarları şöyle sıfırlanır;

iPhone’dan “Ayarlar’a” gidilir.

“Genel” butona tıklanır.

“iPhone’u Aktarın” ya da “iPhone’u Sıfırlayın” alanına basılır.

“Sıfırla” butonu seçilip “Tüm Ayarları Sıfırla” sekmesine basılır.

7. iPhone Fabrika Ayarlarının Sıfırlanması

iPhone hayalet dokunuş sorunu çözümü için cihazın fabrika ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Sıfırlama işlemine geçmeden evvel verilerinizi iCloud’ta yedekleyiniz. iPhone fabrika ayarlarının sıfırlanması şöyle gerçekleşir;

iPhone üzerinden “Ayarlar” kısmına gidilir.

“Genel > iPhone’u Aktarın ya da Sıfırlayan” kısmına tıklanır.

“Sıfırla > Tüm İçeriği ve Ayarları Sil” alanı seçilir.

Devam edebilmek için şifre girilir.

“iPhone’u Sil” seçilerek iPhone’un geri yüklenmesi beklenir.

Ekrana yansıyan talimatlar izlenerek “iCloud yedeklemesinden geri yükle” alanına tıklanır.

En son adımda Apple kimliği ve şifresiyle hesaba giriş yapılır.

Yukarıda belirttiğimiz sorunlar devam ediyorsa mutlaka Apple Destek ile iletişime geçiniz.