iPhone Göz Takibi Özelliği Nedir? Nasıl Kullanılır?

Apple’ın iPhone ve iPadlerde sunduğu yenilikçi özelliklerin ardı arkası kesilmiyor. Markanın popüler mobil cihazlarında kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni özellikler duyurulmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple tarafından tanıtılan ‘göz takibi özelliği’ de bunlardan birisi. Öncelikle fiziksel engelli kullanıcılara yönelik olarak geliştirilen bu özellik, diğer kullanıcılara da pratiklik sağlayacak.

Bu yazımızda iPhone göz takibi özelliği ile ilgili detayları inceliyoruz. İşte, özellik hakkında bilmeniz gereken kritik noktalar!

iPhone Göz Takibi Özelliği Nedir?

iPhone ve iPadler’de kullanılacak bu özellik kapsamında göz ile cihaz kontrolü yapılabiliyor. Göz takibi özelliği, sadece gözlerinizin yapacağı hareketler doğrultusunda cihaz içinde gezinme imkânı sunuyor.

İnternet araması yaparken, fotoğraf galerisinde gezinirken, sosyal medyada dolaşırken göz takibi özelliğini açtığınızda göz hareketlerinizle kolayca sayfa değiştirebileceksiniz.

iPhone Göz Takibi Nasıl Kullanılır?

iOS ve iPadOS’te çalışan özelliği kullanmak için herhangi bir aksesuara ihtiyaç duyulmuyor. Ön kamera aracılığıyla kullanılan göz takibi özelliği için hızlı bir şekilde kalibrasyon işlemi gerçekleştiriliyor. Uygulamaların içinde göz hareketlerinizle gezinirken Dwell Control özelliği ile istediğiniz öğeleri etkinleştirebilirsiniz.

Bu özellik için yapay zekâ desteğinden yararlanılıyor. Kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra size ait verilerin cihaz içinde depolandığı ve Apple ile paylaşılmadığı belirtiliyor.

Kurulumu bir kere tamamladıktan sonra özelliği kullanmak istediğinizde her sefer yeniden kurulum yapmanıza gerek kalmıyor. Göz hareketleri ile fiziksel tuşların kullanımı ve kaydırma işlemi yapılabiliyor.

Fiziksel engelli kullanıcılar için büyük bir fonksiyonellik sunması beklenen özelliğin diğer kullanıcıların tembelleşmesine neden olabileceği konuşuluyor.

Apple’ın göz takibi özelliği ile birlikte tanıttığı erişilebilirlik fonksiyonları arasında Music Haptics, Vehicle motion Cues, Vocal Shortcuts bulunuyor. Tüm kullanıcılara hitap eden aygıt tasarımı stratejisi ile yola çıkan Apple, bu özellikleri ile kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Peki, siz bu özelliği nasıl buldunuz? Bilim-kurgu filmlerinde olduğu gibi iPhone ve iPad’inizi göz takibi ile yönetme fikri kulağınıza ilgi çekici geldi mi? Yoksa biraz ürkütücü mü? Göz takibi için cihazda tanımlanan kişisel verilerin güvenliği ile ilgili endişeleriniz var mı? Konuyla ilgili düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın!