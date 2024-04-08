Kablosuz yaka mikrofonu modelleri akıllı telefonlara bluetooth ile kolayca bağlanabiliyor. Peki ya kablosuz mikrofonlar? iPhone şarj ve aksesuar girişi kendine has olduğu için kablosuz modelleri bağlarken ek aparatlardan yararlanmanız gerekiyor.

Bu yazımızda “kablolu yaka mikrofonu iPhone’a nasıl bağlanır?” Sorusunu yanıtlıyoruz. İşte, başta YouTuberlar olmak üzere dijital içerik üreticilerinin severek kullandığı kablolu mikrofonları iPhone’a bağlamak için bilmeniz gerekenler!

Kablolu Yaka Mikrofonu Nedir?

Video formatında içerik üretenler, online olarak seminer verenler ve iş toplantılarına katılanlar daha kusursuz bir deneyim için mikrofon kullanmayı tercih ediyor. Telefon ve kamera gibi cihazların kendi mikrofonu kullanıldığında arka fondaki sesler konuşan kişinin sesini bastırabiliyor.

Bunun yanında ses kalitesi de harici bir mikrofon ile aynı olmuyor. Bu yüzden kullanıcılar kablolu ve kablosuz mikrofon modellerinden bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun olan birini kullanmayı tercih ediyor.

Kablolu mikrofonlar adından da anlaşıldığı üzere kayıt cihazına kablo ile bağlanıyor. Bluetooth mikrofon modelleri ile kıyaslandığında kablolu ürünlerde daha uygun fiyatlı alternatiflere ulaşmak mümkün oluyor.

Kablolu yaka mikrofonlarının birçoğu kulaklık girişine sahip oluyor. iPhone ile kayıt yapanlar bu noktada mikrofonu kayıt cihazına bağlamakta zorluk yaşıyor.

Kablolu Yaka Mikrofonu iPhone’a Nasıl Bağlanır?

Kablolu yaka mikrofonu ile iPhone arasında bağlantı sağlamak için kullanılan özel bir aksesuar mevcut.

Bu aksesuarı temin etmek için internette “iPhone mikrofon dönüştürücü” şeklinde arama yapabilirsiniz.

Benzer şekilde jak veya kulaklık dönüştürücü gibi anahtar kelimeleri kullanarak ilgili aksesuarı kolaylıkla bulabilirsiniz.

Bu aparatın bir ucu kulaklık ile uyumlu olacak şekilde tasarlanır. Diğer ucu ise iPhone şarj girişi şeklindedir.

Kablolu mikrofon ucu ile iPhone arasına bu aksesuarı taktıktan sonra mikrofonda “akıllı telefon” modunu açıp bağlantı kurulumunu tamamlayabilirsiniz.

Dilerseniz bunlarla hiç uğraşmamak için “iPhone uyumlu mikrofon” veya “iPhone için mikrofon” şeklinde arama yaparak doğrudan iPhone girişi olan cihazları da bulabilirsiniz.

Kablolu mikrofonu iPhone’a bağladıktan sonra ses veya video kaydı almaya başladığınızda otomatik olarak mikrofon devreye girecek.

Kablolu ve kablosuz mikrofonlardan hangisini tercih ediyorsunuz? Memnun kaldığınız ürünler hangileri? Yorumlarda bizimle paylaşın!