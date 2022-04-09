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Norton 360

Norton 360

kullanıcı
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  • Lisans DENEME SÜRÜMÜ
  • TOPLAM İNDİRME 112,671
  • DOSYA BOYUTU 147.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Symantec Corp.
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Norton 360 kapsamlı güvenlik gereksinimi olan kullanıcılar için tasarlanmış, kolay kullanımlı ve minimum kullanıcı etkileşimi gerektiren komple bir güvenlik paketidir.

Yeşim Halıcı
Yeşim Halıcı -

Norton 360 çok kapsamlı bir güvenlik çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Tam bir güvenlik çemberi olarak nitelendirebileceğimiz bu paket bilgisayarımıza girebilecek her türlü zararlı, kötü niyetli virüs vb. diğer dosya ve yazılımlara karşı içerdiği birçok özellik ile güvenliği elden bırakmıyor. Ayrıca Norton 360 kullanıcıları yeni eklenen, yenilenen veya geliştirilen opsiyonel birçok özellik ile (AntiSpam, Parental Controls (Ebeveyn Kontrolleri) gibi çözümlerden de faydalanabiliyor.

Norton 360 Özellikleri

  • Tehdit Koruması - Virüs, truva atı, casus yazılım ve diğer tüm tehditlere karşı tam koruma sağlar. Yeni indirilmiş dosya ve uygulamaları yüklemeden ve çalıştırmadan önce olası tehditlere karşı sizi uyarır.
  • Hızlı Tarama - Çevrimiçi bir bilgi toplama sistemini kullanarak, her 5 ila 15 dakikada bir yeni virüs taraması  bilgisayarınızı tehditlere karşı hızlı ve doğru bir biçimde tarar.
  • Anti-spam Koruması - İstenmeyen e-postalar, kimlik avcıları ve spam mailleri engeller.
  • Çevrimiçi Kimlik Koruması - Çevrimiçi alışveriş, bankacılık ve internet gezintilerinde kişisel bilgilerinize erişimi engelleyerek kimlik hırsızlarına karşı korur.
  • Bilgisayar Performansını Artırma - Kayıt defterini temizler ve onarır, gereksiz İnternet dosyalarını kaldırır, sabit sürücünüzü birleştirir ve en iyi performansta çalışması için bilgisayarınızı geliştirir.
  • Otomatik Yedekleme - Ücretsiz sağladığı 2 GB'lık güvenli çevrimiçi depolama alanına dosyaları yedekleyerek veri kayıplarını önler.
  • Kablosuz Ağları İzleme - Ağınızdaki bant genişliğini çalarak yük olan davetsiz misafirleri bulmanıza yardımcı olur.

Anahtar Teknolojiler ve Özellikler:

    YENİ! Saygınlık hizmeti
    YENİ! Norton Insight
    YENİ! Norton Download Insight
    YENİ! Yedekleme Dosyalarına Web Tabanlı Erişim
    YENİ! SONAR 2 Davranışsal Koruma
    GELİŞMİŞ! Otomatik Yedekleme ve Geri Yükleme
    YENİ! Norton System Insight
    YENİ! Norton File Insight
    GELİŞMİŞ! Kimlik Avını Önleme
    GELİŞMİŞ! Ebeveyn Denetimleri
    Antivirüs
    Casus Yazılımları Önleme
    Ağ İzleme
    Rootkit'ten Korunma
    PC Ayarlama  

    GELİŞMİŞ! Profesyonel Düzeyde AntiSpam
    GELİŞMİŞ! Güvenlik Açığı Koruması
    GELİŞMİŞ! Başlangıç Yöneticisi
    Norton Tarayıcı Koruması
    Bot Koruması
    Kimlik Koruması
    Norton Güvenli Web
    Akıllı Güvenlik Duvarı
    İndirme Koruması
    Hızlı Güncellemeler

Minimum Sistem Gereksinimleri:
  • 300 MHz veya daha hızlı işlemci
  • 256 MB RAM Bellek (512 MB Tavsiye edilir)
  • 300 MB boş hard disk alanı
  • Microsoft Windows XP/Vista/7
  • Internet Explorer® 6.0 veya daha yüksek sürüm, veya Mozilla Firefox® 3.0 veya daha yüksek sürüm
  • Internet bağlantısı (Online yedekleme için hızlı bir bağlantı gerekir)