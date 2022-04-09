Norton 360 kapsamlı güvenlik gereksinimi olan kullanıcılar için tasarlanmış, kolay kullanımlı ve minimum kullanıcı etkileşimi gerektiren komple bir güvenlik paketidir.

Yeşim Halıcı - 14 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Norton 360 çok kapsamlı bir güvenlik çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Tam bir güvenlik çemberi olarak nitelendirebileceğimiz bu paket bilgisayarımıza girebilecek her türlü zararlı, kötü niyetli virüs vb. diğer dosya ve yazılımlara karşı içerdiği birçok özellik ile güvenliği elden bırakmıyor. Ayrıca Norton 360 kullanıcıları yeni eklenen, yenilenen veya geliştirilen opsiyonel birçok özellik ile (AntiSpam, Parental Controls (Ebeveyn Kontrolleri) gibi çözümlerden de faydalanabiliyor.

Norton 360 Özellikleri

Tehdit Koruması - Virüs, truva atı, casus yazılım ve diğer tüm tehditlere karşı tam koruma sağlar. Yeni indirilmiş dosya ve uygulamaları yüklemeden ve çalıştırmadan önce olası tehditlere karşı sizi uyarır.

Virüs, truva atı, casus yazılım ve diğer tüm tehditlere karşı tam koruma sağlar. Yeni indirilmiş dosya ve uygulamaları yüklemeden ve çalıştırmadan önce olası tehditlere karşı sizi uyarır. Hızlı Tarama - Çevrimiçi bir bilgi toplama sistemini kullanarak, her 5 ila 15 dakikada bir yeni virüs taraması bilgisayarınızı tehditlere karşı hızlı ve doğru bir biçimde tarar.

Çevrimiçi bir bilgi toplama sistemini kullanarak, her 5 ila 15 dakikada bir yeni virüs taraması bilgisayarınızı tehditlere karşı hızlı ve doğru bir biçimde tarar. Anti-spam Koruması - İstenmeyen e-postalar, kimlik avcıları ve spam mailleri engeller.

İstenmeyen e-postalar, kimlik avcıları ve spam mailleri engeller. Çevrimiçi Kimlik Koruması - Çevrimiçi alışveriş, bankacılık ve internet gezintilerinde kişisel bilgilerinize erişimi engelleyerek kimlik hırsızlarına karşı korur.

Çevrimiçi alışveriş, bankacılık ve internet gezintilerinde kişisel bilgilerinize erişimi engelleyerek kimlik hırsızlarına karşı korur. Bilgisayar Performansını Artırma - Kayıt defterini temizler ve onarır, gereksiz İnternet dosyalarını kaldırır, sabit sürücünüzü birleştirir ve en iyi performansta çalışması için bilgisayarınızı geliştirir.

Kayıt defterini temizler ve onarır, gereksiz İnternet dosyalarını kaldırır, sabit sürücünüzü birleştirir ve en iyi performansta çalışması için bilgisayarınızı geliştirir. Otomatik Yedekleme - Ücretsiz sağladığı 2 GB'lık güvenli çevrimiçi depolama alanına dosyaları yedekleyerek veri kayıplarını önler.

Ücretsiz sağladığı 2 GB'lık güvenli çevrimiçi depolama alanına dosyaları yedekleyerek veri kayıplarını önler. Kablosuz Ağları İzleme - Ağınızdaki bant genişliğini çalarak yük olan davetsiz misafirleri bulmanıza yardımcı olur.

Anahtar Teknolojiler ve Özellikler:

YENİ! Saygınlık hizmeti

YENİ! Norton Insight

YENİ! Norton Download Insight

YENİ! Yedekleme Dosyalarına Web Tabanlı Erişim

YENİ! SONAR 2 Davranışsal Koruma

GELİŞMİŞ! Otomatik Yedekleme ve Geri Yükleme

YENİ! Norton System Insight

YENİ! Norton File Insight

GELİŞMİŞ! Kimlik Avını Önleme

GELİŞMİŞ! Ebeveyn Denetimleri

Antivirüs

Casus Yazılımları Önleme

Ağ İzleme

Rootkit'ten Korunma

PC Ayarlama

GELİŞMİŞ! Profesyonel Düzeyde AntiSpam

GELİŞMİŞ! Güvenlik Açığı Koruması

GELİŞMİŞ! Başlangıç Yöneticisi

Norton Tarayıcı Koruması

Bot Koruması

Kimlik Koruması

Norton Güvenli Web

Akıllı Güvenlik Duvarı

İndirme Koruması

Hızlı Güncellemeler