Norton 360
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 112,671
- DOSYA BOYUTU 147.00 MB
- Üretici Symantec Corp.
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Norton 360 kapsamlı güvenlik gereksinimi olan kullanıcılar için tasarlanmış, kolay kullanımlı ve minimum kullanıcı etkileşimi gerektiren komple bir güvenlik paketidir.
Norton 360 çok kapsamlı bir güvenlik çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Tam bir güvenlik çemberi olarak nitelendirebileceğimiz bu paket bilgisayarımıza girebilecek her türlü zararlı, kötü niyetli virüs vb. diğer dosya ve yazılımlara karşı içerdiği birçok özellik ile güvenliği elden bırakmıyor. Ayrıca Norton 360 kullanıcıları yeni eklenen, yenilenen veya geliştirilen opsiyonel birçok özellik ile (AntiSpam, Parental Controls (Ebeveyn Kontrolleri) gibi çözümlerden de faydalanabiliyor.
Norton 360 Özellikleri
- Tehdit Koruması - Virüs, truva atı, casus yazılım ve diğer tüm tehditlere karşı tam koruma sağlar. Yeni indirilmiş dosya ve uygulamaları yüklemeden ve çalıştırmadan önce olası tehditlere karşı sizi uyarır.
- Hızlı Tarama - Çevrimiçi bir bilgi toplama sistemini kullanarak, her 5 ila 15 dakikada bir yeni virüs taraması bilgisayarınızı tehditlere karşı hızlı ve doğru bir biçimde tarar.
- Anti-spam Koruması - İstenmeyen e-postalar, kimlik avcıları ve spam mailleri engeller.
- Çevrimiçi Kimlik Koruması - Çevrimiçi alışveriş, bankacılık ve internet gezintilerinde kişisel bilgilerinize erişimi engelleyerek kimlik hırsızlarına karşı korur.
- Bilgisayar Performansını Artırma - Kayıt defterini temizler ve onarır, gereksiz İnternet dosyalarını kaldırır, sabit sürücünüzü birleştirir ve en iyi performansta çalışması için bilgisayarınızı geliştirir.
- Otomatik Yedekleme - Ücretsiz sağladığı 2 GB'lık güvenli çevrimiçi depolama alanına dosyaları yedekleyerek veri kayıplarını önler.
- Kablosuz Ağları İzleme - Ağınızdaki bant genişliğini çalarak yük olan davetsiz misafirleri bulmanıza yardımcı olur.
Anahtar Teknolojiler ve Özellikler:
YENİ! Saygınlık hizmeti
YENİ! Norton Insight
YENİ! Norton Download Insight
YENİ! Yedekleme Dosyalarına Web Tabanlı Erişim
YENİ! SONAR 2 Davranışsal Koruma
GELİŞMİŞ! Otomatik Yedekleme ve Geri Yükleme
YENİ! Norton System Insight
YENİ! Norton File Insight
GELİŞMİŞ! Kimlik Avını Önleme
GELİŞMİŞ! Ebeveyn Denetimleri
Antivirüs
Casus Yazılımları Önleme
Ağ İzleme
Rootkit'ten Korunma
PC Ayarlama
GELİŞMİŞ! Profesyonel Düzeyde AntiSpam
GELİŞMİŞ! Güvenlik Açığı Koruması
GELİŞMİŞ! Başlangıç Yöneticisi
Norton Tarayıcı Koruması
Bot Koruması
Kimlik Koruması
Norton Güvenli Web
Akıllı Güvenlik Duvarı
İndirme Koruması
Hızlı Güncellemeler
- 300 MHz veya daha hızlı işlemci
- 256 MB RAM Bellek (512 MB Tavsiye edilir)
- 300 MB boş hard disk alanı
- Microsoft Windows XP/Vista/7
- Internet Explorer® 6.0 veya daha yüksek sürüm, veya Mozilla Firefox® 3.0 veya daha yüksek sürüm
- Internet bağlantısı (Online yedekleme için hızlı bir bağlantı gerekir)