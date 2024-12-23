iPhone ile Yapabileceğiniz Harry Potter Büyüleri!

iPhone'unuzu kullanarak Harry Potter serisindeki karakterlerin yaptığı unutulmaz büyülerin bazılarını yapmanız mümkün. Peki bu basit ama etkileyici numaralar neler? İşte iPhone kullanarak yapabileceğiniz büyüler ve sihirbazlık numaraları...

iPhone Kullanarak Yapabileceğiniz Harry Potter Büyüleri

iPhone ile yapabileceğiniz Harry Potter büyülerini Siri'ye komut vererek yapabilirsiniz. Aşağıda yer alan adımları takip ederek bunları oldukça kolay bir biçimde uygulayabilirsiniz.

Lumos (Feneri Aç) İngilizce Siri: “Hey Siri, Lumos” dediğinizde fener açılır. Türkçe Siri: Kestirmeler uygulamasında “Feneri Aç” eylemini oluşturarak “Lumos” adı verin.

Nox (Feneri Kapat) İngilizce Siri: “Hey Siri, Nox” dediğinizde fener kapanır. Türkçe Siri: Kestirmeler uygulamasında “Feneri Kapat” eylemini “Nox” adıyla kaydedin.

Accio [Uygulama Adı] (Uygulama Aç) İngilizce Siri: “Hey Siri, Accio YouTube” dediğinizde uygulama açılır. Türkçe Siri: Kestirmeler uygulamasında “Uygulama Aç” eylemini “Accio” komutuyla kaydedin.

Silencio (Sessize Alma / Rahatsız Etme) Kestirmeler üzerinden zil sesini kısma veya “Rahatsız Etme” modunu aktifleştirebilirsiniz.

Kendinize Özel Büyüler Kestirmeler uygulamasıyla istediğiniz Harry Potter kelimesini, istediğiniz telefonda eyleme atayabilirsiniz.



iPhone ile Yapabileceğiniz Sihirbazlık Numaraları

Harry Potter büyüleri, iPhone ile "sihir" yapmanın tek yolu değil. Uygulayabileceğiniz daha pek çok etkileyici numara var. Bunlar arasında tahmin numarası, el feneri açma numarası gibi numaraları aşağıdaki adımları takip ederek yapabilirsiniz.

1- Tahmin numarası

Belirli aralıktaki sayıları (mesela 1 ile 10 arasında) not defterine ayrı ayrı kaydedin. Ardından Siri'ye her bir not için farklı bir kodlama öğretin. Örneğin Hey Siri sana hokus pokus dediğimde 2 numaralı notu aç gibi. Karşınızdaki kişiden bir sayı tahmin etmesini isteyin. Tahmin ettiği sayıyı gözlerinin içine bakarak bulmaya çalışın ve bir sayı söyleyin. Eğer doğru sayıyı tahmin ettiyseniz gerçek bir sihirbaz olabilirsiniz. Ancak yanlış bir tahminse kişiden sayıyı söylemesini isteyin. O esnada telefonunuz çıkarın ve ilgili sayıyla birleşen kodu Siri'ye söyleyin. Ve karşı tarafın yüzünde büyük bir şaşkınlık göreceksiniz. İlk etapta yanlış bilmeniz devamında notlarınıza yazılı olan sayıyı göstermeniz karşı tarafta büyük bir şok yaratacaktır.

3- Hesap makinesi sihirbazlığı

1. Seyirciye Özel Bir Sayı Düşündürün

Seyirciden, aklında 3 veya 4 haneli bir sayı tutmasını isteyin (örneğin 1234). Bu sayıyı size söylememesi gerektiğini vurgulayın.

2. Hesaplamaları Yönlendirin

iPhone’un hesap makinesi uygulamasını açın ve şu yönergeleri verin: Sayıyı ikiye katlamalarını isteyin. Çıkan sonuca 8 eklemelerini söyleyin. Bu sonucu 5 ile çarpmalarını isteyin. Şimdi toplamdan "orijinal sayıyı" çıkarmalarını isteyin. Sonuç her zaman 40 olacaktır.



4- Hesap makinesi sihirbazlığı 2

Bu numarada direkt olarak hesap makinesini kullanmayacağız. Daha doğrusu bu numara hesap makinesi ve fotoğraflar uygulaması ile birlikte olacak.

İlk olarak hesap makinesini açıp ekran görüntüsü alıyoruz. Daha sonra fotoğraflar uygulamasından bu ekran görüntüsünü açıp düzenle sekmesinden 0 yazısının üstünü siyah ile boyuyoruz. Daha sonra metin ekle seçeneği ile eklemek istediğiniz metni yazıyoruz. Örneğin sevgilinize yapıyorsanız "Seni Seviyorum" yazabilirsiniz. Ekran görüntüsünü düzenledikten sonra Ayarlar > Erişebilirlik > Hareket sekmesini açıyoruz ve "Hareketi Azalt" seçeneğini işaretliyoruz. Tekrar ekran görüntümüzü açıyoruz. Ekran görüntüsü açıkken yukarıdaki sekmeden hesap makinesine giriyoruz. İşte bu adım çok kritik. Hesap makinesini açıyorsunuz ve kişinin doğum tarihini yan yana girmesini istiyorsunuz. Hesap makinesine doğum tarihi yazıldıktan sonra telefonu elinize alıyorsunuz. Telefonu sallarken parmağınızla sol üst köşede açık olarak bekleyen "Fotoğraflar" uygulamasına basıyorsunuz ve karşı tarafa ekran görüntüsünü gösteriyorsunuz.

Peki sizin bildiğiniz başka numaralar var mı? Yorumlarda buluşalım...