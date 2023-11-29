iPhone İndirilenler Klasörü Nerede? İndirilenler Nereye Kaydoluyor?

Apple kullanıcıları bazen mobil cihazlarında indirdiği dosyaları bulmakta zorlanabiliyor. Özellikle bilgisayar ile kıyaslandığında bu dosyalara erişim karmaşık bir hale gelebiliyor.

Siz de iPhone ve iPad gibi Apple markalı cihazlarınıza inen dosyaları bulmakta zorlanıyorsanız, hazırladığımız bu rehbere mutlaka göz atabilirsiniz. İşte, iPhone’da ve iPad’de indirilenler klasörünü bulmanın en kolay yolu!

iPhone’da İndirilenler Klasörü Nerede?

Bilgisayarlarda tarayıcı ya da çeşitli download programlarını kullanarak indirdiğiniz dosyalar ‘indirilenler’ klasöründe biriktiriliyor. Dosyanın uzantısı ne olursa olsun, ilk olarak kaydedildiği klasör hep aynı. ‘Downloads’ veya ‘İndirilenler’ adlı bu klasöre erişmek oldukça kolay. Mobil cihazlarda ise durum biraz daha farklı.

Bazı uygulamalardan indirilen içerikler bu uygulamanın belirlediği alanlarda depolanıyor. Dolayısıyla her uygulamanın gösterdiği hedef farklı olabilir. Kendi ayarlarına girip bakmanız gerekiyor.

Tarayıcıdan indirilenler iPhone’da ‘Dosyalar’ uygulamasına kaydoluyor. Bu içeriklere ulaşmak için dosyalar’a giderek yapmak istediğiniz işlemleri ilgili menüden seçerek ilerleyeblirsiniz. Dilerseniz tarayıcıdan indirdiğiniz içeriklere ulaşmanın bir kısayolu daha var, onu da deneyebilirsiniz.

Şimdi bu dosyalara nasıl erişebileceğinize birlikte bakalım.

iPhone’da İndirilenler Nereye Kaydoluyor?

iPhone’da tarayıcı ile indirilen içeriklerin kaydedildiği ‘Dosyalar’ uygulamasından ilgili dosyalara erişmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ana ekranda bulunan ‘Dosyalar’ simgesine tıklayın. Eğer bu uygulama gözükmüyorsa parmağınızla ekranı ortadan yukarı kaydırıp diğer sayfaları kontrol ederek uygulamayı bulabilirsiniz.

Dosyalar’a tıkladıktan ekranın alt tarafında üç adet sekmenin yer aldığını göreceksiniz. İlk olarak en son kullandığınız içerikler karşınıza çıkıyor.

Paylaşılan bölümünde başkaları ile ortak kullanılan dosyalar biriktirilebiliyor.

Göz At seçeneğine tıkladığınızda ise iCloud ve Drive gibi entegrasyonları kullanarak sakladığınız dosyalara kolayca erişme şansınız oluyor.

Bu kısımda İndirilenler’ klasörünü bulabilirsiniz. İndirdiğiniz dosyalar işte tam olarak bu klasörün içine kaydediliyor.

Dilerseniz Ayarlar’dan farklı bir hedef belirleme şansınız da var.

Kısayoldan tarayıcı ile indirdiğiniz içeriklere ulaşmak için ise şu adımları izlemeniz yeterli:

Tarayıcıda arama çubuğunun yanında AA ifadesi bulunuyor.

Bu ifadeye tıkladığınızda ‘İndirilenler’ butonunun yer aldığını göreceksiniz.

Bu butona tıklayarak en son indirdiğiniz verilere daha hızlı bir şekilde erişim sağlayabilirsiniz.

Bu işlemleri yaparak internetten indirdiğiniz farklı uzantılı dosyalara ulaşabilir, bu dosyaların saklandığı konumu değiştirebilir, görüntü ve videoları foto galeriye hızlı bir şekilde kaydedebilirsiniz.