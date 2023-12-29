İçerik Üreticileri İçin En İyi Kablosuz Yaka Mikrofonu Modelleri - 2023

YouTube’da veya diğer sosyal medya araçlarında aktif olarak içerik ürettiğiniz bir hesabınız varsa çektiğiniz videoların daha kaliteli olması için yaka mikrofonuna ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Belki de ses kalitesinin düşük olması videolarınızın daha az etkileşim almasına neden oluyor olabilir.

Öyleyse, sizin için hazırladığımız en iyi youtuber mikrofonu seçeneklerine göz atabilirsiniz. İşte, içerik üreticilerinin önerdiği başlıca yaka mikrofonu modelleri!

İçerik Üreticileri İçin 5 Farklı Yaka Mikrofonu Modeli

Rode Wireless GO II

Saramonic BlinkMe B2

Sony ECM-S1

Boya BY-XM6-52

Saramonic Blink 500 B2

1. Rode Wireless GO II

Kablosuz bağlantı imkânı sunan bu mikrofon listedeki diğer seçenekler ile kıyaslandığında içerik üreticilerinin tercih edebileceği en yüksek performanslı alternatifler arasında sıralanıyor. Kompakt tasarımıyla kolayca istediğiniz yere taşıyabileceğiniz kulaklık 7 saatlik uzun bir pil ömrü vadediyor.

Reels, story gibi içeriklerin yanı sıra uzun süreli YouTube videolarında, vlog çekimlerinde, podcastlerde ve vloglarda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

2.4 GHz frekans sistemi

Frekans Aralığı: 50 – 20 kHz

Harici mikrofon girişi: 20 Hz – 20 kHz

Şifrelem: 128 bit

Maksimum SPL: 100 dB SPL

Pil ömrü: 7 saat

3.5 mm jak çıkışı

Bilgisayara USB ile bağlantı

Ağırlık: 31 gram

Pil şarj süresi: 2 saat

Güncel satış fiyatı: Ortalama 13.500 TL (satıcıdan satıcıya değişiklik gösteriyor.)

2. Saramonic BlinkMe B2

Sezgisel dokunmatik ekranı sayesinde kullanışlılık sunan cihaz Seramonic Uygulaması ile senkronize edilebiliyor.

Akıllı yerleşik kayıt özelliği mevcut

Gürültü azaltma özelliği sayesindde istenildiğinde 48 kHz HD ses kaydı imkânı sunuyor.

Kolay giyilip çıkarılabilme özelliğine sahip.

3,5 MM jak ve USB-C bağlantı girişleri bulunuyor.

360 derece gerçek renkli ekran kullanılmış.

24 bit ses derinliği sunuyor

Uygulamadan bağımsız kayıt yapılabiliyor.

Tek tuşa basarak parazit azaltma özelliği devreye sokulabiliyor.

Çift kanal özelliği sayesinde iki kişilik kayıtlara uygun.

Ürün ağırlığı 655 gram

9 Saatlik çalışma süresi sunuyor.

Frekans aralığı: 20 Hz – 10 kHz

Hassasiyeti -39 dB

Güncel satış fiyatı: 8.500 TL

3. Sony ECM-S1

Kompakt tasarımı ile kolay taşınabilen bir yayın mikrofonu olma özelliğine sahip.

Podcast ve akış çekimlerinde kullanılabiliyor.

Ayrıca Sony kameralar ile yapılan çekimlerde tercih ediliyor.

Çift kanallı MI yuvalı alıcıları mevcut.

Üç adet seçilebilir yakalama modu bulunuyor.

Bluetooth 5.3 bağlantısına sahip.

3.5 mm TRS ve USB-C bağlantı noktaları var.

13 saate varan pil ömrü sunuyor.

Düşük kesim filtresi, doğrudan dinleme, sessize alma düğmesi, gürültü engelleme modu bulunuyor.

Ses seviyesini gerçek hayatla eş zamanlı olarak ayarlayabileceğiniz bir adet kadrana sahip.

Ayrıca bağlantı göstergesi sayesinde cihaz ile mikrofon arasındaki bağlantının kalitesini kontrol etme imkânınız var.

Güncel satış fiyatı: 13.300 TL

4. Boya BY-XM6-S2

İlk çıktığı tarihte fiyat/ performans ürünü olarak tanıtılan bu mikrofon hala birçok içerik üreticisi için en avantajlı youtuber mikrofonlarından bir iolma özelliğini taşıyor.

2 adet mikrofondan oluşuyor.

Frekans aralığı: 50 Hz – 18 kHz

Hassasiyet: - 39 dB

Çıkış tipi: Kulaklık için AUX

Kullanım süresi: 7 saat

Cihaz ağırlığı: 32 gram

Güncel fiyatı: 6.000 – 8.000 TL aralığında değişiyor.

5. Saramonic Blink 500 B2

İki kişilik kullanıma uygun kablosuz yaka mikrofonları arasında yer alıyor.

50 metreye varan çekim mesafesine sahip.

Pil ömrü: 5 – 6 saat

2.4 GHz dijital frekans ile iletim

Cihaz ağırlığı: Yaklaşık 26,5 gram

Hem yaka hem de el mikrofonu olarak kullanıma uygun.

Çift kanallı alıcı sayesinde kamera ve mobil cihazlarla bağlantı kurabiliyor.

Güncel satış fiyatı: 9.300 – 10.500 TL aralığında değişiyor.

YouTube’dan Instagram’a çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılmak üzere kaydedilen podcast, reels, canlı yayın, vlog türü içerikler için farklı fiyat aralıklarında kablosuz yaka mikrofonlarını sizin için sıraladık.

Bu ürünleri hiç kullandınız mı? Alternatif önerileriniz neler? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.