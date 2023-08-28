Shazam’ın son sürümüyle birlikte iPhone'lara yeni ve kullanışlı bir özellik daha geliyor. Widget olarak iPhone’un ana ekranına eklenebilen uygulamalardan biri de Shazam olarak karşımıza çıkıyor.

Yalnız bu sefer, Shazam için oluşturacağınız widget ana ekrana değil kilit ekranına taşınıyor. Böylece iPhone kullanıcıları telefonun kilidini açmadan Shazam’ı kullanabilir hale geliyor.

Özellikle kalabalık ortamlarda dinlediğiniz bir şarkıyı kolayca bulmanızı sağlayan Shazam’ın bu özelliği iPhone kullanıcılarına büyük bir kolaylık sağlayacak.

Peki, iPhone kilit ekranında Shazam nasıl kullanılır? Kilit ekranına Shazam’ı widget olarak nasıl taşırız? İşte bilmeniz gereken tüm detaylar!

iPhone Kilit Ekranı Shazam Widgetları Nasıl Kullanılır?

iPhone kilit ekranına Shazam’a dair iki farklı widget eklenebiliyor. Bunlardan ilki küçük bir Shazam logosu şeklindeyken diğerinde en son aranan şarkının adı gibi bilgiler de gözüküyor.

Eğer iPhone cihazınızın sürümü uyumluysa telefonunuz kilitliyken kilit ekranına basılı tutmanız gerekiyor.

Telefonunuz şifre ile korunuyorsa bu aşamada cihaz sizden şifreyi girmenizi istiyor.

Şifreyi girdikten sonra kilit ekranının alt kısmında ‘özelleştir’ seçeneği çıkıyor.

Özelleştir’e tıkladıktan sonra ekran üzerinde bulunan ‘araç takımı ekleyin’ butonuna basmalısınız.

Bu şekilde kilit ekranına ekleyeceğiniz widget seçeneklerini görebilirsiniz.

Shazam’a tıkladığınızda iki farklı alternatif size sunuluyor. İlk seçenek ‘Müzik Tanımlama’ şeklinde isimlendiriliyor. Kilit ekranından Shazam’a tıkladığınızda duyduğunuz şarkının adını tespit etmenizi sağlıyor.

Bu widget’ı eklemek için karşınıza çıkan araç takımını sürükleyerek kilit ekranına bırakabilirsiniz.

İkinci bir seçenek olarak ise 'son bulunanlar' karşımıza çıkıyor. Shazam’a dinlettiğiniz son şarkıları görebilmenizi sağlıyor.

Bunlardan herhangi birini iPhone’un kilit ekranına ekleyebilirsiniz.

Bu özellik sayesinde nerede olursanız olun, telefonun ekran kilidini bile açmaya gerek kalmadan bulunduğunuz yerde çalan şarkıları pratik bir şekilde Shazam’a dinletip, şarkının adını ve söyleyen sanatçıya ilişkin bilgileri alabilirsiniz.

iPhone Kilit Ekranında Shazam Kullanmak için Gerekenler

iOS güncellemelerinin neredeyse her birinde kilit ekranı ve widgetların görünümüne ilişkin yenilikler yapılıyor. Shazam uygulamasında gerçekleştirilen bu yenilik de uygulamanın 15.38 sürümünde geçerli oluyor. Önceki sürümü kullanan iPhone sahipleri henüz kilit ekranına widget olarak Shazam’ı eklemekte zorlanabilir.

iPhonelar’da kilit ekranında widget kullanabilme özelliği iOS 16’dan itibaren aktif hale geliyor. Yani mevcut cihazınız henüz iOS 16’nın altındaysa ilk olarak yazılım güncellemesini yapmakla işe başlayabilirsiniz.

Ardından Tamindir uygulamalar sayfasına gidip Shazam’ın 15.38 sürümünün cihazınızda yüklü olup olmadığını kontrol edebilir, gerekli güncellemeleri yaptıktan sonra Shazam’ın yeni özelliğinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.